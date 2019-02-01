Gần Tết mà bị dị ứng cũng đừng lo lắng, học ngay 5 bí kíp này, làn da sẽ mịn màng, khỏe đẹp trở lại sau 2 ngày

Sử dụng mỹ phẩm mới, kích thích tố trong cơ thể hay chế độ ăn uống khiến làn da bỗng dưng kích ứng, mẩn ngứa và bạn đã vô cùng lo lắng. Đừng vội nản chí và chịu đựng khuôn mặt xấu xí, hãy áp dụng các bí quyết sau đây của phụ nữ Hàn Quốc, sau khoảng 2 đến 3 ngày, tình trạng da sẽ cải thiện đáng kể.

Mỗi khi da dị ứng, đừng thực hiện chăm sóc theo quy trình 10 bước như trước, có nghĩa là trong những lúc thế này, hãy để làn da dịu nhẹ nhất có thể.

Điều tốt nhất bạn có thể làm cho làn da đỏ, kích thích là ngừng sử dụng sản phẩm gây ra vấn đề và quay về với thói quen dưỡng da cơ bản.

Tiếp tục với thói quen đơn giản gồm vài bước cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng. Kèm theo đó là hãy kiểm tra danh sách thành phần trong loại sản phẩm gây kích ứng để lần sau không mắc phải sai lầm nữa.

Khi đang bị dị ứng, bạn nên để làn da tiếp xúc với mỹ phẩm càng ít càng tốt - Ảnh: Internet

2. Tránh tẩy tế bào chết

Một trong những điều tồi tệ nhất đối với làn da đang kích ứng là tẩy tế bào chết. Điều này không hề tốt mà còn làm tăng độ nhạy cảm cho da.

Để loại bỏ tế bào chết mà vẫn bảo vệ làn da kích ứng, bạn có thể sử dụng các loại thảo mộc tươi như hoa cúc, đường hạt, các loại tinh bột.

3. Chọn sản phẩm có thành phần chữa lành

Khi làn da đang bị kích ứng, không có gì tuyệt vời hơn khi bạn bổ sung các thành phần có khả năng chữa lành tổn thương nhanh chóng như nha đam, mật ong, chất nhầy ốc sên...

Các nguyên liệu tự nhiên này sẽ giúp liên kết độ ẩm cho da luôn bền vững, đồng thời cải thiện quá trình hydrat hóa, từ đó giúp làn da cải thiện nhanh chóng hơn.

Bổ sung các dưỡng chất có khả năng chữa lành sẽ giúp làn da đang dị ứng phục hồi nhanh chóng hơn - Ảnh: Internet

4. Dưỡng ẩm

Khi đang đối phó với làn da bị kích thích, bạn nên chú tâm vào công đoạn dưỡng ẩm, điều này sẽ phục hồi lớp biểu cực kỳ hữu hiệu. Hãy tìm một loại kem dưỡng ẩm giàu ceramides vì chất này sẽ tạo ra một lớp bảo vệ che chắn da khỏi tác hại bên ngoài và giúp giữ ẩm lâu dài.

5. Mặt nạ giấy

Không có cách nào tốt hơn để nuôi dưỡng làn da bằng cách tăng cường hydrat hóa. Để hoàn thành nhiệm vụ này, mặt nạ giấy sẽ là "trợ thủ đắc lực" đối với bạn.

Chỉ cần đắp mặt nạ 20 phút, tình trạng kích ứng sẽ được làm dịu và nuôi dưỡng sâu giúp làn da tự sửa chữa. Để tăng cường tốc độ chữa lành da dị ứng, bạn nên đắp mặt nạ mỗi ngày để giữ ẩm cho làn da, ngăn ngừa tình trạng kích ứng trở nên nặng nề hơn.

Mặt nạ giấy là phương pháp làm dịu làn da dị ứng tức thì - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" 5 bí quyết đơn giản trên, tình trạng kích ứng, mẩn đỏ, khó chịu vì mỹ phẩm hay một nguyên nhân nào khác sẽ giảm hẳn giúp làn da trở nên mịn màng, trắng hồng.