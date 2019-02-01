Gần Tết mà bị dị ứng cũng đừng lo lắng, học ngay 5 bí kíp này, làn da sẽ mịn màng, khỏe đẹp trở lại sau 2 ngày

Chăm sóc da 01/02/2019 11:41

Đừng tuyệt vọng vì tình trạng dị ứng da dịp cận Tết, sử dụng các bí quyết từ Theklog, làn da sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng sau vài ngày.

Sử dụng mỹ phẩm mới, kích thích tố trong cơ thể hay chế độ ăn uống khiến làn da bỗng dưng kích ứng, mẩn ngứa và bạn đã vô cùng lo lắng. Đừng vội nản chí và chịu đựng khuôn mặt xấu xí, hãy áp dụng các bí quyết sau đây của phụ nữ Hàn Quốc, sau khoảng 2 đến 3 ngày, tình trạng da sẽ cải thiện đáng kể.

1. Quay trở lại với quy trình dưỡng da cơ bản

Điều tốt nhất bạn có thể làm cho làn da đỏ, kích thích là ngừng sử dụng sản phẩm gây ra vấn đề và quay về với thói quen dưỡng da cơ bản.

Mỗi khi da dị ứng, đừng thực hiện chăm sóc theo quy trình 10 bước như trước, có nghĩa là trong những lúc thế này, hãy để làn da dịu nhẹ nhất có thể.

Tiếp tục với thói quen đơn giản gồm vài bước cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng. Kèm theo đó là hãy kiểm tra danh sách thành phần trong loại sản phẩm gây kích ứng để lần sau không mắc phải sai lầm nữa. 

Gần Tết mà bị dị ứng cũng đừng lo lắng, học ngay 5 bí kíp này, làn da sẽ mịn màng, khỏe đẹp trở lại sau 2 ngày - Ảnh 1
Khi đang bị dị ứng, bạn nên để làn da tiếp xúc với mỹ phẩm càng ít càng tốt - Ảnh: Internet

2. Tránh tẩy tế bào chết

Một trong những điều tồi tệ nhất đối với làn da đang kích ứng là tẩy tế bào chết. Điều này không hề tốt mà còn làm tăng độ nhạy cảm cho da. 

Để loại bỏ tế bào chết mà vẫn bảo vệ làn da kích ứng, bạn có thể sử dụng các loại thảo mộc tươi như hoa cúc, đường hạt, các loại tinh bột. 

3. Chọn sản phẩm có thành phần chữa lành 

Khi làn da đang bị kích ứng, không có gì tuyệt vời hơn khi bạn bổ sung các thành phần có khả năng chữa lành tổn thương nhanh chóng như nha đam, mật ong, chất nhầy ốc sên... 

Các nguyên liệu tự nhiên này sẽ giúp liên kết độ ẩm cho da luôn bền vững, đồng thời cải thiện quá trình hydrat hóa, từ đó giúp làn da cải thiện nhanh chóng hơn.

Gần Tết mà bị dị ứng cũng đừng lo lắng, học ngay 5 bí kíp này, làn da sẽ mịn màng, khỏe đẹp trở lại sau 2 ngày - Ảnh 2
Bổ sung các dưỡng chất có khả năng chữa lành sẽ giúp làn da đang dị ứng phục hồi nhanh chóng hơn - Ảnh: Internet

4. Dưỡng ẩm

Khi đang đối phó với làn da bị kích thích, bạn nên chú tâm vào công đoạn dưỡng ẩm, điều này sẽ phục hồi lớp biểu cực kỳ hữu hiệu. Hãy tìm một loại kem dưỡng ẩm giàu ceramides vì chất này sẽ tạo ra một lớp bảo vệ che chắn da khỏi tác hại bên ngoài và giúp giữ ẩm lâu dài.

5. Mặt nạ giấy

Không có cách nào tốt hơn để nuôi dưỡng làn da bằng cách tăng cường hydrat hóa. Để hoàn thành nhiệm vụ này, mặt nạ giấy sẽ là "trợ thủ đắc lực" đối với bạn. 

Chỉ cần đắp mặt nạ 20 phút, tình trạng kích ứng sẽ được làm dịu và nuôi dưỡng sâu giúp làn da tự sửa chữa. Để tăng cường tốc độ chữa lành da dị ứng, bạn nên đắp mặt nạ mỗi ngày để giữ ẩm cho làn da, ngăn ngừa tình trạng kích ứng trở nên nặng nề hơn.

Gần Tết mà bị dị ứng cũng đừng lo lắng, học ngay 5 bí kíp này, làn da sẽ mịn màng, khỏe đẹp trở lại sau 2 ngày - Ảnh 3
Mặt nạ giấy là phương pháp làm dịu làn da dị ứng tức thì - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" 5 bí quyết đơn giản trên, tình trạng kích ứng, mẩn đỏ, khó chịu vì mỹ phẩm hay một nguyên nhân nào khác sẽ giảm hẳn giúp làn da trở nên mịn màng, trắng hồng.

Vui chơi suốt Tết mà làn da không bị sạm đen, xỉn màu, hãy áp dụng 3 bí quyết này

Vui chơi suốt Tết mà làn da không bị sạm đen, xỉn màu, hãy áp dụng 3 bí quyết này

Vui chơi trong ngày Tết dễ khiến làn da đen xỉn, sạm màu, tuy nhiên, nếu biết đến 3 bí quyết sau đây, bạn sẽ không gặp phải những vấn đề trên.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da dị ứng dị ứng da ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 56 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 9 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két