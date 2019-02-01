5 bí quyết làm đẹp này chính là hành trang mà bạn cần mang theo khi đi du lịch Tết để bảo vệ làn da

Dù không có thời gian hay bận rộn trong dịp đi du lịch Tết, bạn vẫn nên thực hiện các thói quen chăm sóc này để bảo vệ và duy trì vẻ khỏe đẹp của làn da.

Đi du lịch đồng nghĩa với việc làn da phải đối mặt với nhiều tác nhân xấu hơn, cộng thêm việc không có đủ thời gian để chăm sóc chỉn chu như ở nhà, da sẽ gặp phải nhiều vấn đề tiêu cực hơn. Để các nhược điểm không xuất hiện trên khuôn mặt, hãy chuẩn bị các điều sau đây mỗi khi đi du lịch.

1. Sử dụng sữa rửa mặt dạng dầu Chất tẩy rửa dạng dầu có thể dễ dàng loại bỏ hoàn toàn cặn bã trên khuôn mặt một cách hiệu quả và nhanh chóng. Ngoài ra, nếu trang điểm khi đi du lịch và không có nhiều thời gian để tẩy trang, bạn có thể sử dụng dầu rửa mặt để giải quyết mọi việc nhanh hơn. Dù đi du lịch, bạn vẫn nên chăm sóc làn da thật kỹ lưỡng - Ảnh: Internet 2. Ngâm bông mềm trong nước hoa hồng Mỗi khi đi du lịch dài ngày, thật khó khăn để mang theo đầy đủ tất cả các loại mỹ phẩm từ toner, lotion, dầu dưỡng... Thay vào đó, hãy ngâm trước nhiều miếng bông mềm trong lọ nước hoa hồng nhỏ để mang theo. Bạn có thể sử dụng lọ nước này để giữ cho da tươi mới, ẩm mịn và tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức chăm sóc khi đi du lịch.

3. Luôn mang theo kem dưỡng mắt Dù đi du lịch, sử dụng kem mắt mỗi ngày là điều bắt buộc, đây là lý do tại sao bạn cần phải mang theo loại mỹ phẩm quen thuộc này. Nếu không thể mang theo kem dưỡng mắt, bạn có thể thay thế bằng các loại nguyên liệu tự nhiên như dưa leo, khoai tây. Đi du lịch, làn da sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với tác nhân gây hại, do đó, bạn cần phải chăm sóc làn da cẩn trọng hơn - Ảnh: Internet 4. Cho dầu dưỡng vào ống nhỏ giọt Hầu hết các loại dầu dưỡng da mặt đều được bảo quản trong các loại chai dễ vỡ, vì vậy, hãy chuyển chúng sang các loại ống nhỏ giọt để tiện mang đi du lịch. Điều này sẽ đảm bảo được chất lượng của mỹ phẩm tốt hơn. 5. Trộn huyết thanh vào kem dưỡng ẩm Trộn huyết thanh với kem dưỡng ẩm là một mẹo mà nhiều chuyên gia, blogger làm đẹp sử dụng để chăm sóc làn da. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này để đi du lịch mà vẫn đảm bảo vẻ khỏe đẹp cho làn da. Chỉ cần thêm một vài giọt huyết thanh yêu thích vào kem dưỡng ẩm là hoàn thành. Cách này vừa rút ngắn bước chăm sóc da vừa đảm bảo được đủ lượng dưỡng chất cần thiết. Đi du lịch không có nghĩa là bạn phải lơ là thói quen chăm sóc da mỗi ngày. Trên thực tế, việc vui chơi quá mức có thể gây ra căng thẳng cho làn da, vì vậy điều quan trọng hơn là phải duy trì chế độ chăm sóc bền vững. Với những lời khuyên bổ ích, việc dưỡng da khi đi du lịch sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

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