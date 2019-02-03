Lơ là bước này trong quy trình chăm sóc hàng ngày, làn da sẽ trở nên xỉn màu, bóng dầu và nổi đầy mụn

Chăm sóc da 03/02/2019 07:19

Không cung cấp đủ độ ẩm, làn da sẽ xuống cấp nghiêm trọng và trở nên khô nứt, bong tróc, thậm chí là xuất hiện nếp nhăn.

Sử dụng mỹ phẩm đúng cách sẽ giúp làn da khỏe đẹp, mềm mịn nhanh chóng. Ngược lại, khi dùng kem dưỡng hay bất cứ loại mỹ phẩm nào một cách bừa bãi, chắc chắn, làn da sẽ chịu nhiều tổn thương. 

Dưới đây là 5 dấu hiệu chứng minh làn da của bạn đang phản ứng với việc không hấp thụ đủ độ ẩm. 

Dấu hiệu làn da thiếu độ ẩm

Da mặt xỉn màu, khô ráp

Càng được cung cấp đầy đủ độ ẩm, làn da càng mịn màng, căng mướt và khỏe đẹp. Thiếu độ ẩm là nguyên nhân gây ra nếp nhăn, khô ráp, nứt nẻ và lão hóa nhanh. Điều này sẽ xảy ra khi bạn dùng kem dưỡng ẩm không đủ lượng, không đúng thời điểm.

Do đó, nếu mong muốn sở hữu làn da hoàn hảo, căng tràn sức sống, hãy thoa kem dưỡng ẩm 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Ngoài ra, bổ sung nước đầy đủ cũng là cách nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Lơ là bước này trong quy trình chăm sóc hàng ngày, làn da sẽ trở nên xỉn màu, bóng dầu và nổi đầy mụn - Ảnh 1
Độ ẩm là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định vẻ khỏe đẹp của làn da - Ảnh: Internet

Hình thành nếp nhăn sớm

Theo nghiên cứu, khi hàng rào độ ẩm tự nhiên ngoài cùng bị phá vỡ, có nghĩa là bạn đã không cung cấp đủ nước cho làn da. Điều này là nguyên nhân gây ra nếp nhăn, khô nứt và bong tróc vô cùng kém sắc.

Độ ẩm thiếu hụt làm rối loạn liên kết collagen - chuỗi protein quyết định độ đàn hồi, căng mịn của làn da. 

Những dấu hiệu tồi tệ này sẽ xuất hiện trên da nếu bạn thoa kem dưỡng ẩm không đều đặn, đặc biệt là vào buổi tối.

Da mặt bóng dầu, bết dính

Một số người sở hữu làn da nhờn thường có thói quen không dùng kem dưỡng ẩm mà không hề hay biết thói quen này cực kỳ sai lầm. Bạn nên hiểu rằng da càng bóng dầu khi độ ẩm càng thiếu hụt. Có nghĩa là dù sở hữu làn da nhờn, bạn vẫn phải dùng kem dưỡng ẩm mỗi ngày.

Lơ là bước này trong quy trình chăm sóc hàng ngày, làn da sẽ trở nên xỉn màu, bóng dầu và nổi đầy mụn - Ảnh 2
Bỏ qua bước dưỡng ẩm hay dùng kem dưỡng ẩm không đúng cách sẽ làm da xỉn màu, bết dính vì tiết nhiều dầu nhờn - Ảnh: Internet

Gây kích ứng, nổi mụn

Bác sĩ da liễu thường khuyên những người sở hữu làn da nhờn, nổi mụn và nhạy cảm nên sử dụng kem dưỡng ẩm giàu khoáng chất, kết cấu dịu nhẹ dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây tắc nghẽn lỗ chân lông.

Một trong những dấu hiệu của việc sử dụng kem dưỡng không đúng cách là nổi mụn, kích ứng và mẩn đỏ.

Hàng rào bảo vệ da mất đi

Độ ẩm sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ánh nắng, bụi bẩn, không khí ô nhiễm, nhiệt độ cao... Do đó, không dùng hay dùng không đúng cách kem dưỡng ẩm sẽ làm "sức đề kháng" của làn da trở nên yếu ớt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để khuyết điểm, dấu hiệu lão hóa xuất hiện. 

Lơ là bước này trong quy trình chăm sóc hàng ngày, làn da sẽ trở nên xỉn màu, bóng dầu và nổi đầy mụn - Ảnh 3
Muốn làn da khỏe mạnh, tự đề kháng với tác nhân xấu, bạn phải cấp ẩm đầy đủ mỗi ngày - Ảnh: Internet

Nếu không muốn làn da mắc phải một trong những dấu hiệu tiêu cực trên, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày. 

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