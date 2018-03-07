1 viên than hoạt tính - 3 cách làm trẻ hóa làn da giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc 'không tuổi'

Hãy dùng than hoạt tính bằng 3 cách dưới đây để làm trẻ hóa làn da giúp nhan sắc mãi tươi trẻ, trắng mịn như gái 18.

Bạn đang tìm kiếm phương pháp làm chậm lão hóa, hãy thử áp dụng 3 cách làm trẻ hóa da mặt bằng than hoạt tính dưới đây. Trẻ hóa da mặt bằng than hoạt tính Than hoạt tính là "thần dược" trong việc làm trẻ hóa làn da, ngăn ngừa lão hóa. Loại nguyên liệu này có tính tẩy rất mạnh giúp hút hết lượng bụi bẩn, bã nhờn, thậm chí là nhân mụn nằm sâu trong lỗ chân lông ra ngoài. Từ đó, da được thông thoáng, không nổi mụn, mẩn ngứa hay viêm.

Hơn nữa, than hoạt tính còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa vượt trội, điều này giúp tế bào da luôn tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn, thâm sạm, nám... Khi dùng than hoạt tính để mát xa mặt thường xuyên, dưỡng chất từ loại nguyên liệu này thẩm thấu vào sâu bên trong làm tăng sản sinh tế bào mới, kích thích tuần hoàn máu giúp đẩy lùi lão hóa, giữ được sự mịn màng, tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ của làn da.

Than hoạt tính có khả năng ngăn ngừa lão hóa, làm trẻ hóa làn da cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet Cách làm trẻ hóa làn da bằng than hoạt tính Than hoạt tính rất lành tính, do đó, bạn có thể kết hợp chúng với nhiều loại nguyên liệu khác để làm mặt nạ, kem dưỡng hoặc sữa rửa mặt để chăm sóc da hàng ngày. Công thức 1: Kết hợp với sữa Nguyên liệu cần có: - 1 viên than hoạt tính - 2 muỗng canh sữa tươi (không đường) Cách thực hiện: Nghiền nhuyễn than hoạt tính cho vào chiếc bát nhỏ, thêm sữa tươi vào rồi trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch da bằng nước ấm, thoa đều mặt nạ than hoạt tính lên, mát xa nhẹ nhàng trong vòng 3 - 5 phút rồi vệ sinh lại là hoàn thành. Mặt nạ than hoạt tính và sữa mang đến tác dụng dưỡng trắng, làm trẻ hóa da vượt trội - Ảnh: Internet Công thức 2: Kết hợp với sữa rửa mặt Bởi than hoạt tính vốn mang tính tẩy vượt trội nên bạn hãy kết hợp chúng với sữa rửa mặt dạng gel dịu nhẹ. Cách này vừa làm sạch vừa đảm bảo an toàn, không làm bào mòn da. Nguyên liệu cần có: - 1 viên than hoạt tính - 1/2 muỗng cà phê sữa rửa mặt Cách thực hiện: Nghiền nhuyễn than hoạt tính cho vào lòng bàn tay, tiếp đó đổ sữa rửa mặt vào, dùng đầu ngón tay thoa lên da mặt. Tiếp đó, mát xa thật kỹ theo chuyển động tròn từ trán xuống cằm, thực hiện trong vòng 3 - 5 phút rồi vệ sinh lại là hoàn thành. Rửa mặt bằng than hoạt tính mỗi ngày là cách làm trẻ hóa làn da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet Công thức 3: Kết hợp với gel nha đam Nguyên liệu cần có: - 1 viên than hoạt tính - 1 muỗng canh gel nha đam Cách thực hiện: Nghiền mịn than hoạt tính rồi trộn đều với gel nha đam đã chuẩn bị. Rửa sạch da mặt với nước muối sinh lý, thoa đều hỗn hợp lên, nằm thư giãn thêm 5 - 7 phút nữa thì vệ sinh lại. Mặt nạ làm trẻ hóa da mặt bằng than hoạt tính và gel nha đam - Ảnh: Internet Mỗi tuần, bạn nên đắp mặt nạ làm trẻ hóa da mặt bằng than hoạt tính 2 lần. Đối với công thức 1, bạn có thể thực hiện mỗi ngày. Các phương pháp trên sẽ giúp bạn đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Uống mật ong và vitamin E đúng cách vào buổi sáng liên tục 7 ngày, da trẻ hóa cả chục tuổi Nếu uống mật ong và vitamin E vào buổi sáng đúng cách thường xuyên, bạn sẽ sở hữu làn da, nhan sắc tươi trẻ, thách thức thời gian chỉ trong thời gian ngắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1-vien-than-hoat-tinh-3-cach-lam-tre-hoa-lan-da-giup-phu-nu-u40-so-huu-nhan-sac-khong-tuoi-273988.html