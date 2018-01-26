Nếu muốn có nhan sắc "trẻ mãi không già", hãy học ngay các cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo dưới đây.

Nước vo gạo là nguyên liệu làm đẹp da được phụ nữ Nhật Bản ưu chuộng và áp dụng từng ngày. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ sở hữu làn da trắng mịn và tươi trẻ.

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Vo gạo đã chuẩn bị với nước để loại sạch bụi bẩn bên ngoài. Tiếp đó, ngâm gạo với nước ấm khoảng 20 phút. Lọc lấy phần nước cho ra chiếc bát khác, giữ yên khoảng 10 phút nữa để lấy phần nước vẩn đục bên dưới. Tiếp đó, thêm 1 muỗng canh mật ong vào khuấy đều là có thể sử dụng.

Nước vo gạo và mật ong là cách làm đẹp da mặt hiệu quả, an toàn nhất - Ảnh: Internet

Rửa thật sạch da với nước ấm rồi thoa đều mặt nạ nước vo gạo vừa thực hiện lên. Thư giãn khoảng 10 – 15 phút thì vệ sinh bằng nước mát là hoàn thành.

Nước vo gạo và vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- 1 chén gạo

- 2 viên vitamin E

Cách thực hiện:

Việc thực hiện lấy phần nước vo gạo tương tự như cách trên. Sau đó, trích vitamin E vào trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Nước vo gạo kết hợp cùng vitamin E tạo nên hỗn hợp có khả năng làm đẹp da mặt vượt trội - Ảnh: Internet

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt đã vệ sinh thật sạch, mát xa theo chuyển động tròn khoảng 2 – 3 phút. Sau đó, nằm thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Rửa mặt với nước vo gạo

Nguyên liệu cần có:

- 2 chén gạo

- 200ml nước trà xanh

Cách thực hiện:

Vo sạch gạo với nước rồi cho ra chiếc bát lớn. Ngâm gạo với 500ml nước lọc khoảng 20 phút. Sau đó, lọc lấy phần nước cho vào lọ thủy tinh rồi thêm 200ml nước trà xanh vào, lắc đều là có thể sử dụng.

Rửa mặt bằng nước vo gạo thường xuyên cùng là cách làm đẹp da mặt hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mỗi ngày hai lần vào hai buổi sáng và tối, bạn hãy dùng hỗn hợp nước vo gạo và trà xanh để rửa mặt. Kiên trì áp dụng sau 1 tuần, sự cải thiện của làn da sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

*Lưu ý: Để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho làn da, đặc biệt là da nhạy cảm, bạn hãy đun sôi nước vo gạo trước khi sử dụng để làm đẹp.

Với 3 cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo “học lỏm” từ người Nhật trên, việc sở hữu nhan sắc trẻ trung, thách thức thời gian sẽ vô cùng dễ dàng.