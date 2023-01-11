Trứng gà, trứng vịt và trứng cút... Các bà mẹ thông thái nên cho con ăn loại trứng nào tốt nhất?

Cả 3 loại trứng (cút, gà, vịt) đều tốt cho sức khỏe cung cấp năng lượng, chất đạm, vitamin A, vitamin D, vitamin nhóm B và khoáng chất như: sắt, kẽm, folat… cần thiết cho nhu cầu phát triển của cơ thể. Trong đó:+ Trứng cút: Có hàm lượng vitamin A cao gấp 4 lần trứng vịt và cao gấp đôi trứng gà. Trong 100gr, trứng cút có 1600mcg vitamin A, trứng gà là 700mcg vitamin A, trứng vịt 360mcg vitamin A.

Trứng vịt: Là loại trứng có hàm lượng cholesterol cao hơn hai loại trứng còn lại. Đây là loại trừng có năng lượng cao trong 100g trứng gà 166kcal, trứng cút 154kcal, trứng vịt 184kal cao nhất.

Trứng gà: Hàm lượng đạm trong trứng gà cao hơn hẳn so với trứng cút và trứng vịt. Trứng gà cũng rất giàu vitamin A, sắt, folate.

Trứng cút: Là loại trứng không bị gây dị ứng cho trẻ và cũng rất nhiều dinh dưỡng.

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Vậy loại trứng nào sẽ phù hợp với trẻ?

Nếu so sánh trứng gà và trứng vịt, thành phần dưỡng chất của chúng có nét tương đồng. Tuy nhiên, lượng calo và protein từ trứng vịt sẽ nhiều hơn trứng gà.Trên thực tế, thành phần dinh dưỡng trong trứng cút và trứng gà là tương đương nhau mặc dù trứng cút trông nhỏ hơn rất nhiều.

Hàm lượng các chất protein, chất béo và lượng carbohydrate trong trứng chim cút với trứng gà về cơ bản là ngang bằng nhau.Bên cạnh đó, một số thành phần dinh dưỡng trong trứng cút lại dồi dào hơn trứng gà và trứng vịt như: Vitamin A trong một quả trứng cút nhiều hơn trong trứng gà 2,5 lần.

Cholesterol, phốt pho, cali, sắt trong trứng cút cao hơn trứng gà gấp 5 lần. Thêm vào đó, trứng cút cũng rất giầu chất các chất như đồng, coban, niacin và các axid amin thiết yếu cho cơ thể.Trứng cút không có khả năng gây dị ứng như trứng gà hay vịt. Ngược lại, một số loại protein có trong trứng cút có thể ngăn ngừa dị ứng.

Trứng cút còn là loại thực phẩm có tính kháng khuẩn chính vì vậy rất thích hợp cho trẻ em.

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Cho trẻ em ăn trứng thế nào mới là đúng cách?

Tuy trứng là thực phẩm rất tốt nhưng cũng cần chú ý tới hàm lượng vì không phải cho trẻ ăn nhiều trứng là tốt. Trứng chứa hàm lượng chất béo cao có thể làm trẻ dễ bị đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hoá.

Tuỳ theo độ tuổi của trẻ mà điều chỉnh hàm lượng trứng vào bữa ăn cho phù hợp:

• Trẻ 6 - 7 tháng tuổi: Chỉ nên ăn 1⁄2 lòng đỏ trứng gà cho một bữa ăn và chỉ nên ăn 2 - 3 lần một tuần.

• Trẻ 8 - 12 tháng tuổi: Ăn 1 lòng đỏ cho một bữa ăn và ăn 3 - 4 bữa trứng một tuần.

• Trẻ 1 - 2 tuổi: Ăn 3 - 4 quả trứng một tuần và nên ăn cả lòng trắng.

• Trẻ từ 2 tuổi trở lên có thể cho ăn 1 quả/ngày nếu trẻ thích ăn. Nếu trẻ không thích ăn thì đảm bảo mỗi tuần trẻ ăn 3 - 4 quả.