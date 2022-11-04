Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương vừa tròn 9 tuổi đã xinh đẹp như thiếu nữ và tạo dáng chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp, đúng chuẩn con nhà nòi

Ngày 21/8, bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương - mừng sinh nhật 9 tuổi. Trong ngày đặc biệt, bảo mẫu đã có đôi lời chúc mừng gửi tới cô bé.

Sau khi cố nữ diễn viên Mai Phương ra đi, bé Lavie về sống chung và được chăm sóc bởi cô bảo mẫu. Con gái nữ diễn viên được người bảo mẫu chăm sóc rất chu đáo, quan tâm đến việc học, sinh hoạt thường ngày và cả lựa chọn ăn mặc của Lavie. Bước sang 9 tuổi, con gái Mai Phương ngày càng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ và đang dần định hình phong cách thời trang mới cho mình. Lavie thật xinh xắn, đáng yêu Đăng tải hình ảnh Lavie, người chăm sóc bé nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật em bé của cô Mi. Con tròn 9 tuổi, cô Mi luôn mong con khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc với những gì mà cả nhà nỗ lực để con được bình an nhất, vui vẻ nhất con nhé.

Những gì yêu thương nhất cô luôn dành cho em bé, cô tin rằng mẹ sẽ rất hạnh phúc với những điều cô đã và đang làm cho con. Nhất định là như vậy". Hai cô cháu rất tình cảm Vy Oanh, Trương Bảo Như, Ái Châu, Ốc Thanh Vân... cùng người hâm mộ gửi lời chúc mừng tuổi mới tới con gái cố diễn viên Mai Phương.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng trầm trồ trước ngoại hình xinh xắn của bé Lavie. Nhìn gương mặt dễ thương của nhóc tỳ, nhiều người không khỏi nhớ về người quá cố, khi Lavie thừa hưởng hết nét đẹp từ mẹ, như một "bản sao hoàn hảo". Trên trang Facebook cá nhân, cô bảo mẫu đã chia sẻ hình ảnh hoàn toàn mới của bé Lavie. Nếu trước đây phong cách diện váy xòe công chúa là chủ đạo thì giờ Lavie lại thích diện những trang phục phong cách hip hop gọn gàng, khỏe khoắn. Nhưng với phong cách nào thì cô bé vẫn vô cùng đáng yêu và gây ấn tượng. Mọi người vô cùng vui mừng khi bé Lavie càng ngày càng lớn khôn, xinh xắn dưới sự dạy dỗ và chăm sóc của cô bảo mẫu tuyệt vời.

Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học Cặp song sinh Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà chỉ sắp tròn 2 tuổi mà đã sớm bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn và vô cùng đáng yêu.

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