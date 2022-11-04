Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương vừa tròn 9 tuổi đã xinh đẹp như thiếu nữ và tạo dáng chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp, đúng chuẩn con nhà nòi

Chăm sóc con 04/11/2022 14:47

Ngày 21/8, bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương - mừng sinh nhật 9 tuổi. Trong ngày đặc biệt, bảo mẫu đã có đôi lời chúc mừng gửi tới cô bé.

Sau khi cố nữ diễn viên Mai Phương ra đi, bé Lavie về sống chung và được chăm sóc bởi cô bảo mẫu. Con gái nữ diễn viên được người bảo mẫu chăm sóc rất chu đáo, quan tâm đến việc học, sinh hoạt thường ngày và cả lựa chọn ăn mặc của Lavie. Bước sang 9 tuổi, con gái Mai Phương ngày càng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ và đang dần định hình phong cách thời trang mới cho mình.

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương vừa tròn 9 tuổi đã xinh đẹp như thiếu nữ và tạo dáng chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp, đúng chuẩn con nhà nòi - Ảnh 1
 Lavie thật xinh xắn, đáng yêu

Đăng tải hình ảnh Lavie, người chăm sóc bé nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật em bé của cô Mi. Con tròn 9 tuổi, cô Mi luôn mong con khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc với những gì mà cả nhà nỗ lực để con được bình an nhất, vui vẻ nhất con nhé.

Những gì yêu thương nhất cô luôn dành cho em bé, cô tin rằng mẹ sẽ rất hạnh phúc với những điều cô đã và đang làm cho con. Nhất định là như vậy".

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương vừa tròn 9 tuổi đã xinh đẹp như thiếu nữ và tạo dáng chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp, đúng chuẩn con nhà nòi - Ảnh 2
 Hai cô cháu rất tình cảm

Vy Oanh, Trương Bảo Như, Ái Châu, Ốc Thanh Vân... cùng người hâm mộ gửi lời chúc mừng tuổi mới tới con gái cố diễn viên Mai Phương.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng trầm trồ trước ngoại hình xinh xắn của bé Lavie. Nhìn gương mặt dễ thương của nhóc tỳ, nhiều người không khỏi nhớ về người quá cố, khi Lavie thừa hưởng hết nét đẹp từ mẹ, như một "bản sao hoàn hảo".

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương vừa tròn 9 tuổi đã xinh đẹp như thiếu nữ và tạo dáng chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp, đúng chuẩn con nhà nòi - Ảnh 3
 

Trên trang Facebook cá nhân, cô bảo mẫu đã chia sẻ hình ảnh hoàn toàn mới của bé Lavie. Nếu trước đây phong cách diện váy xòe công chúa là chủ đạo thì giờ Lavie lại thích diện những trang phục phong cách hip hop gọn gàng, khỏe khoắn. Nhưng với phong cách nào thì cô bé vẫn vô cùng đáng yêu và gây ấn tượng.

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương vừa tròn 9 tuổi đã xinh đẹp như thiếu nữ và tạo dáng chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp, đúng chuẩn con nhà nòi - Ảnh 4
 
Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương vừa tròn 9 tuổi đã xinh đẹp như thiếu nữ và tạo dáng chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp, đúng chuẩn con nhà nòi - Ảnh 5
 

Mọi người vô cùng vui mừng khi bé Lavie càng ngày càng lớn khôn, xinh xắn dưới sự dạy dỗ và chăm sóc của cô bảo mẫu tuyệt vời.

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