Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học

Bài học làm mẹ 03/11/2022 13:33

Cặp song sinh Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà chỉ sắp tròn 2 tuổi mà đã sớm bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn và vô cùng đáng yêu.

Trong loạt khoảnh khắc mới nhất được Hồ Ngọc Hà đăng tải trên story Instagram lập riêng cho các con, người hâm mộ không khỏi tan chảy trước hình ảnh Lisa và Leon đang ở trường. Vì công việc bận rộn, nữ ca sĩ không thể đưa các con đi học thay vào đó chỉ mình ông xã cô - Kim Lý đồng hành với Lisa - Leon.

Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học - Ảnh 1
 Leon tinh nghịch và rất đáng yêu

Nhiều người còn chú ý đến khoảnh khắc Leon bật khóc nức nở trong vòng tay bố vì sợ sệt một món đồ trong lớp học. Trái lại, Lisa lại cực kỳ điềm tĩnh, cô bé có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình thường. Trong khi Lisa lúc nào cũng hòa nhập với bạn bè, thầy cô thì Leon lại hay mè nheo, nũng nịu với bố mẹ. Chỉ qua một vài dẫn chứng ở trường lớp như thế thôi cũng đủ thấy cặp song sinh Lisa và Leon nhà "nữ hoàng giải trí" quả thật tính cách khác biệt nhau khá nhiều.

Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học - Ảnh 2
 Leon đến trường còn phải ôm theo bạn này nữa!

Cá tính của Lisa khiến nhiều người phải khen ngợi. Gần đây, ca sĩ còn chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh con gái chăm chú học bài qua sách ảnh. Lisa thể hiện mình là một em bé vô cùng thông minh và nhạy bén.

Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học - Ảnh 3
 Cô bé cá tính và dễ thương - Lisa

Tình cờ gặp cảnh Lisa học bài như vậy, Hà Hồ đã thử kiểm tra xem con gái học những gì thì quả là Lisa không làm mẹ thất vọng. Khi được mẹ hỏi tới đâu, Lisa trả lời trôi chảy tới đó. Thật đáng khen khi một em bé mới chỉ sắp 2 tuổi mà đã phân biệt được các hình dạng trong Toán học.

Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học - Ảnh 4
 Lisa chăm chỉ học bài

Hồ Ngọc Hà chia sẻ trong một bài đăng gần đây về sự trưởng thành của Lisa. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Mẹ bây giờ không được ý kiến gì nữa rồi. Tất cả là con quyết định. Bả thì trắng quá cơ mà cứ thích cam, vàng, xanh chuối. Đặc biệt thích lấy đồ Leon mặc".

Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học - Ảnh 5
 Một em bé càng lớn càng xinh xắn

Điều này cho thấy, Lisa đã dần bắt đầu thể hiện chính kiến của mình trong những việc nhỏ. Lisa chính xác là đứa con gái yêu của Hồ Ngọc Hà. Cô bé giống mẹ về ngoại hình đã đành mà đến tính cách cũng y hệt. Chính Kim Lý đã phải thốt lên con gái sao giống mẹ quá đỗi. Nhưng cũng chính vì thế mà khán giả hâm mộ càng kỳ vọng Lisa sẽ nối ngôi "nữ hoàng giải trí" của Hồ Ngọc Hà trong tương lai.

Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học - Ảnh 6
 "Nữ hoàng giải trí" trong tương lai

Tuy vậy, vợ chồng không mong con trở thành người quá xuất sắc mà chỉ cần các con ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng theo dõi Lisa nhà "nữ hoàng giải trí", ai cũng cho rằng cô bé sẽ là gương mặt ưu tú trong tương lai gần. Học một biết mười, cô bé còn tỏ ra có trí nhớ tốt khi ghi nhớ màu sắc, hình dạng các đồ vật.

Cô con gái duy nhất của Hà Hồ rất thông minh, mới sắp 2 tuổi đã nhận biết rõ ràng mọi hình khối trong Toán học - Ảnh 7
Cô bé được nhận xét rất có tố chất 

Biết được, giai đoạn này các con sẽ rất nhanh nhạy tiếp thu cái mới nên Hà Hồ cũng tích cực tìm hiểu, học hỏi để giúp các con phát triển toàn diện hơn. Cô năng cho các con xem sách, tranh ảnh cũng như nghe nhạc hoặc ra ngoài để khám phá thế giới, học hỏi những điều mới lạ. Lisa cho thấy cô bé cực kỳ nhạy bén với cái mới, mẹ Hà chỉ cần nói sơ qua, cô bé đã tiếp thu nhanh chóng.

Hai con sinh đôi của Hồ Ngọc Hà, nhất là bé Lisa ngày lớn càng đáng yêu. Không chỉ vẻ ngoài mà ngay cả tính cách của cô bé cũng khiến dân tình phải ái mộ. Cô bé 2 tuổi còn tỏ ra ham học hỏi, thích khám phá và nhất là tiếp thu những kiến thức rất nhanh chóng. Với tố chất thông minh từ nhỏ lại thêm một môi trường tốt như gia đình Hà Hồ, các bé lớn lên chắc chắn sẽ là những em bé thành đạt và là em bé hạnh phúc nhất.

Ảnh: IG henrylisaleon

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