Thay đổi thời tiết đột ngột không lo con ốm nếu cha mẹ nắm vững nguyên tắc '4 ấm 1 lạnh' cực kỳ hiệu quả này

Khó khăn mà cha mẹ gặp phải khi chăm sóc con mùa lạnh là không biết con đã đủ ấm chưa. Có một nguyên tắc giúp các phụ huynh nhận biết điều này là quy tắc “4 ấm 1 lạnh”. Khi mặc đồ cho con, cần giữ ấm ở 4 vị trí trên cơ thể là bàn chân, bàn tay, lưng và bụng. Còn lại, phần đầu phải đảm bảo luôn thoáng mát.

Khi nhiệt độ xuống thấp, trẻ nhỏ thường sẽ mắc những căn bệnh về đường hô hấp. Vì thế, điều quan trọng nhất cha mẹ cần làm là phải giữ ấm cơ thể, đảm bảo sức khỏe của con.

Điều quan trọng đầu tiên cha mẹ cần lưu ý là phải giữ bàn tay và bàn chân của con luôn ấm.

Với bàn tay, trong những ngày lạnh, cha mẹ cần đeo găng tay, bao tay cho con. Lưu ý là nên chọn chất vải mềm, bằng cotton hoặc len. Tùy nhiệt độ môi trường mà đeo găng tay hay bao tay cho phù hợp. Tránh tình trạng để bàn tay con quá lạnh hoặc quá nóng đổ mồ hôi.

Bàn chân có rất nhiều mạch và huyệt, là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của trẻ. Nếu bàn chân không được giữ ấm, trẻ rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Hãy đảm bảo bàn chân của con luôn ấm bằng cách đi tất cho trẻ.

Lưng ấm

Phần lưng của trẻ cũng cần được giữ ấm. Điều cần lưu ý là tránh để con đổ mồ hôi ở lưng. Vì nếu không kịp lau khô, mồ hôi sẽ thấm ngược vào trong cơ thể khiến trẻ rất dễ cảm lạnh. Ngược lại, nếu cổ và lưng trẻ lạnh cũng rất dễ bị nhiễm bệnh.

Cha mẹ cần đảm bảo lưng trẻ luôn đủ ấm - Ảnh minh họa: Internet

Bụng ấm

Nếu trẻ mặc quần áo không đủ ấm, bụng bị lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Vì thế, cha mẹ nhớ giữ ấm bụng cho trẻ.

Nguyên tắc 1 lạnh khi chăm sóc trẻ vào mùa đông

Cha mẹ nên biết giữ ấm cho con mùa lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Sai lầm phổ biến của các bậc cha mẹ là sợ con lạnh nên dù ở trong nhà, cha mẹ cũng đội mũ cho con cả ngày. Theo các chuyên gia, điều này là không cần thiết. Chỉ khi đi ra ngoài trời, trẻ mới cần đội mũ. Vì khi cơ thể trẻ đã đảm bảo “4 ấm” thì phần đầu cần được thoáng mát để trẻ dễ chịu hơn.

Những lưu ý khi chăm sóc trẻ mùa lạnh:

- Mặc quần áo chậm rãi: Khi trời chuyển lạnh, cha mẹ không nên mặc cho trẻ những bộ quần áo quá dày ngay lập tức. Nên tăng thêm số lượng quần áo một cách từ từ. Điều này sẽ giúp trẻ thích nghi khả năng chịu lạnh, giảm tỷ lệ mắc cảm lạnh ở những trẻ sơ sinh.

- Mặc quần áo theo lớp: Rất nhiều cha mẹ mặc áo khoác, áo len dày cho trẻ khi thời tiết lạnh. Tuy nhiên, đây không phải là cách mặc đồ phù hợp. Cách tốt nhất là mặc đồ theo lớp để dễ dàng điều chỉnh quần áo theo nhiệt độ ngoài trời. Cần chú ý không mặc quá 4 lớp để bé dễ vận động và không ra mồ hôi. Hãy tuân thủ nguyên tắc lớp trong cùng là áo phông, áo cotton ôm cơ thể, sau đó là áo len và áo khoác.

Cha mẹ chỉ cần nhớ nguyên tắc “4 ấm 1 lạnh” cùng với những lưu ý này, trẻ không lo bị ốm trong mùa đông.