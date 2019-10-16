Chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi cần lưu ý điều gì nhất?

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi tăng bao nhiêu cân là điều hầu hết mẹ nào cũng quan tâm để cân nhắc việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho bé phát triển toàn diện. Việc theo dõi cân nặng của bé trong thời điểm đầu đời tuyệt đối không thể chủ quan vì thể chất quyết định bé phát triển như thế nào và có đủ sức đề kháng chống chọi với tác nhân bên ngoài hay không.

Có lẽ vất vả nhất là chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi vì lúc này thể trạng bé còn yếu ớt và còn rất nhỏ, có những bé vẫn chưa rụng rốn khiến việc chăm sóc trở nên khó khăn hơn. Theo thời gian, con yêu lớn lên từng ngày và đôi bàn tay chu đáo của mẹ sẽ làm những điều tuyệt vời nhất cho con.

Một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu cân khi chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi , các mẹ có thể tham khảo xem con yêu nằm trong lý do nào nhé!

Theo các bác sĩ thì hầu hết trẻ sơ sinh tăng cân trong vòng 2 tuần đầu sau sinh với mức tăng cân trung bình là 150 – 200 gram/tuần. Nếu phát hiện con không tăng cân thì hãy tìm đến bác sĩ để thăm khám và biết cách chăm sóc tốt nhất, giúp bé có cân nặng ổn định hơn.

- Trẻ ngừng bú khi chưa no, hoặc bé có thói quen ngủ khi bú cũng khiến lượng sữa không đáp ứng đủ nhu cầu.

- Tư thế ẵm bế cho bé bú tạo cảm giác khó chịu cho bé khi bú hoặc mẹ ít sữa cho con bú khiến bé không đủ no.

- Bé không hấp thụ được dưỡng chất tốt nhất từ lớp sữa sau vì sữa mẹ gồm sữa đầu và sữa sau, chất dinh dưỡng chủ yếu nằm trong lớp sau, nếu bé bú hết lớp sữa đầu đã thấy chán nên bỏ lỡ việc hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn ở lớp sữa sau.

- Sữa mẹ bị nóng và không truyền tải đủ dinh dưỡng đến con do mẹ có chế độ ăn thiếu chất dinh dưỡng và dùng thực phẩm không tốt cho sữa mẹ.

- Bé bị ốm hoặc có vấn đề vệ hệ hô hấp, tim mạch hoặc đường ruột.

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên mặc gì?

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên mặc gì?

Theo bạn, trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên mặc gì? Thông thường thân nhiệt trẻ sơ sinh ở giai đoạn này chưa thích nghi được với tác động của môi trường bên ngoài. Do đó các mẹ nên lưu ý số lớp quần áo bé mặc sẽ thay đổi theo độ tuổi của con.

Cẩm nang chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi về cách mặc quần áo có nguyên tắc là số lớp quần áo của bé bằng với của người lớn cộng thêm một lớp. Và mua loại quần áo chuyên dụng cho trẻ sơ sinh trong 1 tháng tuổi có chất liệu thấm hút mồ hôi, mềm nhẹ phù hợp vời làn da nhạy cảm còn mỏng của bé.

Trong những ngày đầu chào đời, cơ thể bé chưa có khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt cho nên ngoài quy tắc trên, mẹ còn giữ ấm hoặc thoáng cho bé thêm tùy vào thời tiết, từng mùa nóng hay mùa lạnh và môi trường bé sống như thế nào.

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên uống sữa gì?

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên uống sữa gì?

Sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và duy nhất nuôi bé khôn lớn từng ngày. Lời khuyên của các bác sĩ là cho bé ti sữa mẹ vì sữa mẹ là dưỡng chất tốt nhất cho bé phát triển toàn diện thể chất mà còn tăng sức đề kháng cho bé.

Nếu mẹ không cung cấp đủ sữa cho bé, thì sữa công thức sẽ là cứu cánh tốt nhất lúc này. Vậy trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên uống sữa gì là phù hợp?

Đối với trẻ sinh non nhẹ cân thì trọng lượng cơ thể chưa tới 0.25kg, do đó loại sữa có năng lượng cao khoảng 0,75Kcal/ml có nhiều dưỡng chất protein, vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể và được chế biến riêng biệt dành cho nhu cầu đặc biệt về hệ tiêu hóa và khả năng hấp thụ dinh dưỡng còn yếu ớt của trẻ sinh thiếu tháng. Thường có các dòng phổ biến Frisolac, Premature, Similac Natural hay Enfalac Premature, Similac Neosure IQ.

Đối với trẻ sinh non cần sử dụng loại sữa chuyên biệt

Đối với trẻ trong 1 tháng tuổi có thể dùng sữa Enfamil A+ được sản xuất dành riêng cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi với hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện. Hoặc sữa Meiji phổ biến là Meiji số 0 dành cho bé từ 0-12 tháng tuổi.

Ngoài ra còn có sữa Nan Nga sản xuất ra cho trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi. Sữa Nan Nga được xem là loại sữa mát cho bé nhất trong các loại sữa hay còn được gọi là sữa chống táo bón cho trẻ sơ sinh. Một loại khác là Pediasure, cũng là một sản phẩm của Abbott-Hoa kỳ nhưng sản xuất tại Úc.

Trên đây là chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bé một tháng tuổi mà các bà mẹ nên biết để nắm rõ cách chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi đúng cách.

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên bổ sung gì?

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên bổ sung gì?

Trong giai đoạn đầu đời, bé cần đầy đủ dưỡng chất để lớn lên mỗi ngày. Lúc này, hệ xương, răng, thần kinh, cơ bắp, miễn dịch cần rất nhiều canxi. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên bổ sung canxi cho trẻ 1 tháng tuổi để bé không bị thiếu hụt chất cũng như khả năng suy dinh dưỡng tăng cao.

Trong sữa mẹ có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, dường, khoáng chất và canxi. Bé hấp thụ dưỡng chất chủ yếu qua đường bú mẹ cho nên chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn của mẹ rất quan trọng, cần ăn những thực phẩm có đủ chất, đặc biệt là canxi cho bé.

Mẹ nên ăn nhiều thực phẩm giàu canxi như: sữa, tôm, cua, đậu đỗ… Nếu không bổ sung canxi từ thực phẩm, thì mẹ có thể bổ sung thêm canxi theo chỉ định của bác sĩ.

Tắm nắng cũng là một phương pháp cung cấp canxi cho bé. Ánh nắng mặt trời buổi sáng là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào cho trẻ. Vitamin D có chức năng chuyển hóa canxi, kích thích hấp thụ canxi vào cơ thể nhanh.

Tắm nắng bổ sung vitamin D cho trẻ hấp thụ canxi tốt hơn

Vitamin D rất quan trọng vì nếu không có vitamin D thì canxi cũng không thể hấp thụ được. 6 - 8 giờ 30 sáng là thời gian thích hợp để mẹ tắm nắng cho bé. Khi tắm nắng mặc quần áo mỏng để nắng có thể tiếp xúc được với da. Như vậy vitamin D mới được hấp thụ hiệu quả.

Trẻ 1 tháng tuổi cần 300mg canxi mỗi ngày, để cung cấp tốt nhất lượng canxi cho trẻ thì các mẹ nhớ lưu ý vitamin D giữ vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi giúp hỗ trợ, xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe cho bé.

Chế độ dinh dưỡng dành cho người mẹ cũng ảnh hưởng đến việc bổ sung canxi cho trẻ. Trẻ sơ sinh hấp thụ canxi chủ yếu qua sữa mẹ. Vì vậy để bổ sung canxi cho trẻ 1 tháng tuổi người mẹ cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Bổ sung thêm canxi và sắt để chất lượng sữa mẹ và sức khỏe của mẹ được đảm bảo.

Nhu cầu canxi của một bà mẹ cho con bú là 1000mg canxi/ngày. Vì vậy mẹ nên ăn nhiều thực phẩm giàu canxi như: tôm, cua, sữa và các sản phẩm từ sữa như (phô mai, sữa chua), lòng đỏ trứng, nước cam và các loại ngũ cốc và hạt bao gồm hạt đậu, gạo, hạt mè, hạnh nhân, hạt điều, quả óc chó...Nếu không bổ sung canxi từ thực phẩm, thì mẹ có thể bổ sung thêm canxi theo chỉ định của bác sĩ.

Chơi và tương tác với con sẽ giúp bé có những trải nghiệm sớm để cải thiện não và được kích thích khả năng học hỏi về thế giới bên ngoài. Việc tiêm chủng vắc xin lần đầu tiên một tháng sau sinh, các mẹ đừng quên nhé!

Chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi cần lưu ý đến giấc ngủ của bé

Trong bí quyết chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi còn 1 điểm cần lưu tâm nữa để bé mau ăn chóng lớn là giấc ngủ của bé. Thời điểm tròn 1 tháng tuổi, con có nhu cầu ngủ nhiều hơn. Hầu hết trẻ sơ sinh sẽ ngủ sớm sau khi ăn nhưng giấc ngủ sẽ rất ngắn, hãy để con tự chọn giấc ngủ của riêng mình. Chúc mẹ nuôi bé mau ăn chóng lớn nhé!