Chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tuần tuổi vô cùng quan trọng, bạn đã biết chưa?

Các điểm lưu ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh mới chào đời

Giữ ấm cho bé và cho bé cảm giác an toàn

Bé không tránh khỏi sự bất an, hoảng loạn khi ra đời, khi đụng chạm với một môi trường hoàn toàn mới. Trong suốt thai kỳ nằm trong bụng mẹ, trẻ có một môi trường với nhiệt độ lý tưởng. Khi ra môi trường bên ngoài, nhiệt độ có sự thay đổi khiến cơ thể trẻ phải tự thích nghi, và tâm lý trẻ rất bối rối. Chính vì vậy vấn đề da tiếp da ngay sau sinh là vô cùng quan trọng. Khi da tiếp da được với mẹ, nghe nhịp tim quen thuộc, sự yêu thương vỗ về sẽ làm bé bớt hoảng loạn và thích nghi tốt hơn. Không những thế việc này còn làm phụ nữ sau sanh an tâm, sữa sớm về và gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng. Trẻ cần được giữ ấm đều đặn ở nhiệt độ phù hợp theo sự tư vấn dặn dò của các bác sĩ (nhiệt độ phòng phù hợp từ 26 - 28 độ C). Sau khi vệ sinh cơ thể, bé cần được lau khô người, ủ ấm để tránh hạ thân nhiệt. Trẻ sơ sinh cần luôn được nằm trong vòng tay ấm áp, nhận sự vỗ về, chở che của mẹ, của gia đình.