Mách mẹ cách làm bánh quy thơm ngon ngay tại nhà cho bé ăn dặm

Bánh quy mẹ làm đảm bảo vệ sinh, không sử dụng chất bảo quản có mùi vị thơm ngon và rất an toàn cho bé. Mẹ chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản dưới đây.

- Đường xay: 100g

- Muối nhuyễn: 2g

- Vani: 1 ống

- Túi bắt kem

- Phới lồng hoặc máy đánh trứng

Thực hiện:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu ban đầu: Bột mì mẹ rây thật mịn; Trứng gà tách riêng lòng đỏ và lòng trắng.

Mẹ sử dụng dụng cụ rây để rây mịn bột mì - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Mẹ dùng máy đánh trứng đánh bơ nhạt cho tan. Giai đoạn đầu, mẹ bật máy ở tốc độ thấp để bơ quyện vào nhau và không bị bắn ra khỏi âu.

Bước 3: Sau khi bơ đã quyện đều, mẹ cho 100g đường xay vào tiếp tục đánh đến khi hỗn hợp bông xốp và có màu vàng nhạt.

Mẹ sử dụng phới lồng hoặc máy đánh trứng đánh hỗn hợp bột đều tay - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Mẹ từ từ cho lòng trắng trứng vào, tiếp đến cho thêm 2g muối, 1 ống vani rồi liên tục đánh đều tay đến khi hỗn hợp trở nên đồng nhất. Sau đó mẹ chia bột mì thành 3 phần, cho lần lượt vào hỗn hợp bột. Tiếp tục dùng máy đánh trứng trộn bột đến khi hỗn hợp dẻo và đặc. Mẹ lưu ý phải thường xuyên vét bột văng lên thành âu để hỗn hợp được trộn thật đều.

Mẹ đừng quên vét bột hai bên thành âu để hỗn hợp bột được trộn thật đều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho hỗn hợp vào túi bắt kem, muốn bánh có hình dáng đẹp hơn, mẹ có thể sử dụng túi bắt kem để tạo hình.

Mẹ cho hỗn hợp bột vào túi bắt kem để tạo hình cho bánh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nặn thành các hình yêu thích cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Làm nóng lò từ 3 – 5 phút, sau đó đem bánh đi nướng trong vòng 10 phút ở nhiệt độ 180 độ C. Khi thấy bánh đã ráo mặt, mẹ hạ nhiệt độ xuống 150 độ C và tiếp tục nướng từ 15 đến 20 phút đến khi viền bánh có màu vàng bắt mắt thì lấy ra khỏi lò.

Bánh nướng ráo mặt có màu vàng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Bánh vừa nướng xong hơi mềm, mẹ đợi từ 5 đến 10 phút rồi mới lấy bánh ra khỏi khay nướng.

Chúc các mẹ thành công với cách làm bánh quy thơm ngon, đơn giản tại nhà cho bé ăn dặm!