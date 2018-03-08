Cách làm sữa hạt hạnh nhân giàu dinh dưỡng cho bé khỏe mạnh, thông minh

Cách làm sữa hạt hạnh nhân vô cùng đơn giản và nhanh chóng, mẹ chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Từ 1 tuổi trở đi, cơ thể bé đã có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ các loại sữa hạt có nguồn gốc tự nhiên. Sữa hạt hạnh nhân với lượng đường thấp thích hợp với mọi thể trạng của bé. Uống sữa hạt hạnh nhân thường xuyên sẽ giúp bé tăng cường thị lực, phát triển hệ xương, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, thức uống này sẽ giúp tinh thần các bé luôn hưng phấn, não bộ làm việc tốt hơn vì thành phần sữa giàu vitamin D, E và một số dưỡng chất quan trọng khác.

- Vani: 2 ống hoặc tinh dầu quế để tạo mùi thơm

- Đường: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Hạnh nhân mẹ đem ngâm với nước thêm ½ muỗng cà phê muối trong vòng 8 – 12 tiếng. Để tiết kiệm thời gian, mẹ nên ngâm qua đêm.

Khi nấu sữa hạt hạnh nhân, mẹ đừng quên công đoạn ngâm qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau khi ngâm, mẹ bóc bỏ phần vỏ lụa bên ngoài, rửa sạch lại với nước nhiều lần đến khi thấy nước trong là được.

Bước 3: Cho hạt hạnh nhân vào máy xay sinh tố, thêm nước rồi xay nhuyễn theo tỷ lệ 1 cốc hạnh nhân: 3 cốc nước sôi để nguội.

Cho hạt hạnh nhân và nước vào máy xay sinh tố theo tỷ lệ nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Lọc hỗn hợp hạnh nhân đã xay bằng rây hoặc vải thưa, bỏ bã.

Bước 5: Nấu sôi hỗn hợp đã lọc trên bếp. Khi sữa sôi cho thêm đường, vani hoặc tinh dầu quế để sữa có vị ngọt vừa phải và dậy mùi thơm.

Bước 6: Sữa hạt hạnh nhân có màu trắng tươi, mẹ có thể cho bé uống liền hoặc bảo quản bằng chai thủy tinh trong ngăn mát tủ lạnh cho bé dùng dần.

Mẹ rót ra cốc cho bé dùng sữa hoặc bảo quản lạnh để dùng dần - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa hạt hạnh nhân yến mạch

Với công thức 20% hạnh nhân - 80% yến mạch, sữa hạnh nhân yến mạch sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Yến mạch: 80g

- Hạnh nhân: 20g

- Đường: 30g

Thực hiện:

Bước 1: Mẹ ngâm hạnh nhân và yến mạch qua đêm, để thật ráo nước.

Yến mạch, hạnh nhân đều được ngâm qua đêm trước khi nấu sữa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho lần lần lượt hạnh nhân, yến mạch vào máy xay sinh tố, thêm 1 – 1,5 lít nước vào xay nhuyễn.

Cho hỗn hợp hạnh nhân, yến mạch vào xay - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Lọc hỗn hợp hạnh nhân, yến mạch bằng rây hoặc túi vải.

Lọc hỗn hợp sữa bằng rây hoặc túi vải - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Nấu sôi hỗn hợp sữa, thêm đường vào tùy theo khẩu vị của bé.

Bước 5: Mẹ rót ra cốc cho bé thưởng thức hoặc đổ vào chai thủy tinh bảo quản lạnh cho bé dùng dần.

Những lưu khí khi nấu sữa hạt hạnh nhân cho bé

- Bước ngâm hạt hạnh nhân đóng vai trò rất quan trọng. Ngâm hạnh nhân trong thời gian nhất định sẽ làm giảm hoạt chất phytate – một loại acid có hại gây nên các chứng bệnh suy dinh dưỡng, loãng xương, còi xương. Nguyên nhân là chất này sẽ kết hợp mạnh mẽ với các nguyên tố quan trọng trong cơ thể bé như: Sắt, canxi, kẽm, magie.

Mẹ nên ngâm hạt hạnh nhân để loại bỏ một số hoạt chất có hại cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

- Để sữa có nhiều mùi vị và giàu dinh dưỡng, mẹ có thể kết hợp với một số loạt hạt khác nhau như: Hạt bí rang bóc vỏ, hạt vừng trắng rang, đậu xanh tách vỏ đun sôi hoặc hạt hồ đào.

- Bã của hạnh nhân bạn có thể trộn với bột và làm bánh.

Chúc chị em thành công với cách làm sữa hạt hạnh nhân tại nhà cho bé!