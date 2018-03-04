Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé

Chăm sóc con 04/03/2018 17:58

Sữa hạt sen bí đỏ có vị thơm ngọt của hạt sen tươi và béo ngậy của bí đỏ với cách nấu đơn giản giúp bé nhà bạn nhanh chóng tăng cân.

Hạt sen và bí đỏ là những thực phẩm giàu dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển của bé trong độ tuổi ăn dặm trở lên. Vị ngọt thơm của hạt sen và béo ngậy của bí đỏ trong món sữa hạt sen thích hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Hơn nữa, cách nấu sữa hạt sen cũng rất dễ dàng.

Cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé

Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 1
Sữa hạt sen bí đỏ là thức uống thơm ngon, béo ngậy cho bé mùa xuân hè - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Hạt sen tươi: 200g

- Bí đỏ: 100g. Bí đỏ mẹ chọn quả có hình hồ lô sẽ có vị ngon và dẻo hơn bí đỏ dẹt.

- Lá dứa: 7 lá

- Sữa đặc: 1 muỗng canh

- Nước: 500ml

- Muối: ½ muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng nhỏ, vớt ra rổ để ráo nước.

Bước 2: Hạt sen tươi rửa sạch để nguyên hoặc tách hạt. Nếu để nguyên hạt mẹ nên dùng tăm đẩy tâm sen màu xanh ra để loại bỏ vị đắng.

Bước 3: Lá dứa rửa sạch, buộc lại thành bó.

Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 2
Bí đỏ, hạt sen rửa sạch, để ráo nước, lá dứa cột lại thành bó - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cho hạt sen, bí đỏ vào máy xay sinh tố, thêm nước rồi xay nhuyễn. Sau khi xay xong mẹ lọc lấy nước và bỏ đi phần xác.

Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 3
Cho bí đỏ, hạt sen vào khoảng 1/3 máy xay sinh tố - Ảnh minh họa: Internet
Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 4
Cho thêm nước và bắt đầu xay nhuyễn hỗn hợp - Ảnh minh họa: Internet
Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 5
Lọc hỗn hợp nước hạt sen bí đỏ, bỏ bã - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Mẹ cho vào nồi ½ muỗng cà phê muối. (Nếu mẹ dùng muối hạt sữa sẽ ngon hơn). Tiếp đến cho phần nước bí đỏ, hạt sen vừa lọc qua rây một lần nữa để hết cặn rồi cho vào nồi. Thêm lá dứa vào, bật lửa nhỏ.

Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 6
Món sữa hạt sen bí đỏ sẽ thơm ngon hơn khi mẹ dùng muối hạt - Ảnh minh họa: Internet
Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 7
Lọc hỗn hợp một lần nữa cho hết cặn - Ảnh minh họa: Internet
Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 8
Cho bó lá dứa vào phía trên - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Nấu hỗn hợp trên bếp trong vòng 1 giờ đồng hồ. Cứ 3 – 5 phút mẹ dùng đũa khuấy đều nồi sữa một lần để sữa không bị khét. Sau 1 giờ, mẹ cho vào 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh sữa đặc để thành phẩm có độ béo và thơm ngọt đặc trưng. Tiếp tục nấu từ 10 – 15 phút nữa thì tắt bếp, để nguội rồi cho bé thưởng thức.

Muốn con nhanh chóng tăng cân, mẹ hãy học ngay cách làm sữa hạt sen bí đỏ cho bé - Ảnh 9
Vừa nấu mẹ vừa khuấy để hỗn hợp sữa không bị cháy - Ảnh minh họa: Internet

Sữa hạt sen bí đỏ sẽ ngon hơn khi uống lạnh và có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 – 5 ngày.

Chúc các mẹ thành công với món sữa hạt sen bí đỏ cho bé theo cách chúng tôi hướng dẫn.

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