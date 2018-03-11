Mách mẹ cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon, xốp mềm cho bé

Chăm sóc con 11/03/2018 11:59

Bé sẽ thích thú với những chiếc bánh donut trà xanh do chính tay mẹ chế biến với những cách làm đơn giản dưới đây.

Bánh donut là loại bánh nướng nổi tiếng thơm ngon, mềm xốp có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Hiện nay, đây là món bánh tráng miệng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và là món ăn vặt không thể thiếu của các bé trong độ tuổi mầm non.

Mách mẹ cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon, xốp mềm cho bé - Ảnh 1
Bánh donut trà xanh thơm có màu sắc và mùi vị cực kỳ bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối tuần, mẹ hãy vào bếp làm cho bé những chiếc bánh donut trà xanh chỉ với  cách chế biến nhanh chóng, đơn giản sau.

Cách làm bánh donut trà xanh

Chuẩn bị:

Mách mẹ cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon, xốp mềm cho bé - Ảnh 2
Mẹ cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để làm món bánh donut trà xanh cho bé - Ảnh minh họa: Internet

- Bột mì đa dụng: 95g

- Bột trà xanh matcha: 6g

- Đường: 25g

- Bột baking powder: 2g

- Trứng gà: 1 quả

- Sữa: 80ml

- Bơ: 35g

- Mật ong: 15ml

- Socola chip: 100g. Đây là loại socola nhỏ thường được dùng để trang trí các món bánh, kem.

- Cốm nhiều màu sắc để trang trí.

- Khuôn bánh donut, âu trộn, phới lồng, túi bắt kem.

Thực hiện:

Bước 1: Trước khi thực hiện các công đoạn làm bánh donut trà xanh, mẹ cần làm nóng lò nướng đến 220 độ C (tương đương 425 độ F). Để bánh không dính khuôn, mẹ dùng cọ phết một lớp dầu hoặc bơ đã tan chảy lên bề mặt khuôn bánh.

Mách mẹ cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon, xốp mềm cho bé - Ảnh 3
Mẹ đừng quên quệt một lớp dầu ăn hoặc bơ đã tan chảy vào khuôn bánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho bột mì, đường, bột nở, muối và bột trà xanh matcha vào âu. Sau đó trộn đều các nguyên liệu đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Mách mẹ cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon, xốp mềm cho bé - Ảnh 4
Trộn đều bột trà xanh và các nguyên liệu vào với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sử dụng một chiếc âu khác cho trứng, sữa, bơ, mật ong vào đánh đều. Tiếp đến, đổ từ từ hỗn hợp bột trà xanh đã trộn ở chiếc âu đầu tiên vào, trộn đều tay. Mẹ liên tục trộn đến khi thấy bột sánh mịn, các nguyên liệu hòa trộn với nhau là được.

Mách mẹ cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon, xốp mềm cho bé - Ảnh 5
Mẹ lưu ý trộn đều tay các nguyên liệu để bánh donut trà xanh nở phồng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cho hỗn hợp đã trộn vào túi bắt kem rồi bắt bột vào khuôn. Mẹ lưu ý chỉ bắt khoảng ¾ khuôn để bánh nở phồng.

Mách mẹ cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon, xốp mềm cho bé - Ảnh 6
Cho hỗn hợp vào túi bắt kem rồi bắt vào khuôn bánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho bánh vào lò nướng trong khoảng 8 – 10 phút rồi tắt lò. Bánh sẽ phồng xốp và nở to khi nướng.

Mách mẹ cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon, xốp mềm cho bé - Ảnh 7
Mẹ nên điều chỉnh thời gian nướng bánh trong lò tối đa 10 phút để có độ xốp phồng như ý - Ảnh minh họa: Internet

Bánh donut trà xanh sau khi nướng có độ nở phồng và mềm xốp rất đẹp mắt cùng vị ngọt thanh. Mẹ có thể thay bột trà xanh matcha bằng các loại bột khác như: Bột vani, bột sô-cô-la…

Chúc chị em thành công với cách làm bánh donut trà xanh thơm ngon cho bé!

Mách mẹ cách làm bánh donut cho bé đơn giản không cần lò nướng ngay tại nhà

Mách mẹ cách làm bánh donut cho bé đơn giản không cần lò nướng ngay tại nhà

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