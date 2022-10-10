Lên đồ cho bé đón Halloween thôi nào các mẹ ơi!

Vô vàn ý tưởng hóa trang Halloween cho bé bạn có thể sử dụng. Nhưng để các bé có một ngoại hình ấn tượng và độc đáo nhất, bạn nên thử những gợi ý dưới đây.

Mỗi năm, rất nhiều mẹ đã khiến các mạng xã hội không ngớt lời khen khi hóa trang halloween cho bé vô cùng xuất sắc, từ bé Vô Diện, bé Maleficent cho tới bé Đầu Lâu,…tất cả đều khiến halloween thêm phần ấn tượng và tâm trí trẻ thơ đầy những niềm vui. Sắp tới Halloween 2022 rồi, để bé trở thành tâm điểm lễ hội và vui chơi thật đã, hãy cùng khám phá ngay các gợi ý siêu hot dưới đây nhé!

Trong những năm qua, nổi tiếng nhất trên màn ảnh và các trang mạng là những bộ phim kinh dị như: It Chapter 2, Annabelle 3, Hellboy, Happy Death Day,…Nhân vật kinh dị trong các phim này không chỉ làm mưa làm gió tại Việt Nam mà còn tung hoành trên toàn bộ thế giới. Nếu Halloween này bé hóa thân như vậy nhất định sẽ được mọi người trầm trồ khen cho mà xem. Cụ thể, có một vài nhân vật “hot” nhất năm nay là:

Dù là các bé hay chúng ta thì ai cũng đều hứng thú với những trend đang hot trên mạng xã hội. Vậy thì ngại gì mà không giúp bé bắt trend với các mẫu hóa trang nhân vật phim kinh dị phổ biến nhất năm rồi.

Hóa trang thành chú hề trong IT!

Biến hóa thành các siêu anh hùng hoặc nhân vật phản diện

Các siêu anh hùng và nhân vật phản diện trong các thế giới điện ảnh như Marvel, DC dường như chưa bao giờ hết “hot” với làn sóng hầm mộ ngày càng đông đảo trên toàn cầu. Trong năm 2019, đặc biệt có nhiều bộ phim siêu anh hùng gây bão như Captain Marvel, Avenger Endgame, Shazam, Joker,…Nếu bé yêu nhà bạn hóa trang thành các nhân vật phim siêu anh hùng hẳn sẽ được bạn bè thích thú lắm đấy.

Chúng ta có thể chuẩn bị cho bé biến hóa thành các nhân vật sau:

Spider Man

Spider man chất chơi cho bé!

Năm nay Nhện Nhọ vừa có phim riêng, lại vừa xuất hiện trong Avenger Endgame, cộng thêm độ bao phủ siêu rộng của Nhện thì đây là lựa chọn khá tuyệt vời.

Iron Man

Iron Man vừa chia tay các phim anh hùng Marvel và khiến fan trên toàn thế giới một dịp khóc ngập trời, hóa trang thành Iron Man để tưởng niệm vị anh hùng này hẳn sễ khiến bé được mọi người yêu quý hơn cho mà xem.

Bé diện trang phục Iron Man!

Shazam

Một nhân vật siêu anh hùng mới của nhà DC được trẻ em thế giới siêu yêu thích đó là Shazam. Shazam vốn dĩ cũng là một đứa nhóc nên để các bé biến hóa thành một “mini Shazam” thì quá chuẩn.

Joker

Đây là nhân vật siêu phản diện của nhà DC, hắn mang lại ấn tượng bởi diện mạo vừa kỳ lạ vừa quái dị, nhưng chính vì thế mà Joker là lựa chọn vô cùng chuẩn chỉ cho Halloween. Lại vừa hay nhân vật này hóa trang siêu cấp đơn giản, các mẹ đừng bỏ qua lựa chọn này nhé.

Một bé "hóa thân" thành Joker!

“Cosplay” các nhân vật “kinh điển”

Qua các mùa Halloween hàng năm, có một vài hình tượng hay xuất hiện và được liệt vào danh sách những nhân vật kinh điển như: Ma cà rồng, zombie, phù thủy, xác ướp, Vô Diện, cô dâu ma,…Chúng là lựa chọn an toàn và đẹp mắt để hóa trang cho bé.

Hóa trang thành Zombie!

2. Chuẩn bị quần áo hóa trang halloween cho bé

Để chuẩn bị quần áo hóa trang cho bé đơn giản và dễ dàng nhất, bạn nên chọn các nhân vật đã có form trang phục sẵn rồi, ví dụ như Người Nhện, Iron Man,…Vì những nhân vật này khá nổi tiếng nên bạn có thể dễ dàng tìm mua quần áo hóa trang. Và sau Halloween bạn có thể cất những bộ đồ này để năm sau dùng tiếp, vô cùng tiện lợi!

Nhưng nếu bạn muốn một lựa chọn nhanh gọn khác, thì hãy lựa nhân vật nào có trang phục giống với quần áo thường ngày nhất, chẳng hạn như Joker, cô dâu ma, ma cà rồng,…Các mẹ chỉ cần mua quần áo thường và tậu thêm một chiếc áo choàng/áo khoác, lấy hộp trang điểm vẽ bộ mặt thật kinh dị cho bé là các con yêu đã có một ngoại hình “chuẩn đét” Halloween rồi. Vừa hay, với cách này, khi hết Halloween bạn vẫn cho thế cho bé dùng lại những quần áo đó, vô cùng kinh tế phải không?

Harley Quinn bé nhỏ với chiếc váy may sẵn!

Còn nếu bạn quyết định đầu tư hết mình để bé trông thật hoàn hảo, có thể đặt may những bộ đồ riêng, vẽ vời thêm một chút cho kinh dị, có thể là ít sơn đỏ trông máu me hay sơn đen xám tăng thêm phần ma mị đều được.

3. Kết hợp đồ hóa trang halloween cho bé

Kết hợp ở đây là kết hợp phục trang, lớp make up và các phụ kiện đi kèm. Đừng chỉ chăm chút mỗi quần áo giày dép mà quên mất lớp make up. Nên trang điểm cho bé hợp với ý tưởng đưa ra hoặc làm sao cho rùng rợn nhất có thể.

Cũng không nên bỏ quên các phụ kiện đi kèm. Biểu tượng của Halloween là bí ngô, nên sẽ rất tuyệt nếu bạn chuẩn bị cho bé một chiếc đèn bí ngô. Có thể là tự tay làm hoặc mua về cũng không sao.

Đừng quên kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm cho bé!

Và hãy cho bé một ít bánh kẹo mang theo, phòng khi bé đói lúc chơi Halloween. Hoặc nhắc bé chia kẹo cho các bạn cũng rất tốt bụng mà đúng không. Thả kẹo vào trong đèn lồng bí ngô của bé để làm một bất ngờ nhỏ (thực ra ở nước ngoài khi chơi “trick or treat” các bé xin được kẹo sẽ thả vào quả bí ngô đem về, nhưng ở Việt Nam chuyện đi xin kẹo chưa phổ biến lắm nên bạn cứ tự thả một chút vào đèn bí ngô để bé đỡ thấy nó “trống rỗng” quá nhé).

4. Tự làm đồ hóa trang halloween cho bé

Tự làm đèn bí ngô Halloween

Chuẩn bị một quả bí ngô, cắt vào phần thịt bí quanh cuống một vòng rồi rút ra, giữ nguyên phần đó để làm nắp đèn lồng. Móc bỏ lõi quả bí, khoét mắt mũi miệng đèn, rồi ngâm nó trong dung dịch nước tẩy quần áo chừng 5 -10 phút, ngâm cả phần nắp khi nãy chúng ta cắt ra nữa. Rồi đem ra chỗ nắng phơi khô.

Khi bí đã ráo nước và săn lại thì dùng sơn vẽ lên trên vỏ quả bí, bất kỳ loại màu sắc và phong cách nào bạn thích. Khi đã sơn xong lại đem phơi lần nữa.

Cuối cùng, khoét 3 cái lỗ nhỏ gần miệng đèn lồng rồi luồn dây vào, bạn nên chọn loại dây nào khó đứt và không có tính đàn hồi, có thể dùng dây nhựa hoặc dây sắt mỏng cũng được. Xuyên chiếc dây qua lỗ, buộc chắc chắn với nhau để cầm tay. Vậy là đèn lồng bí ngô đã hoàn thành rồi.

Nên chuẩn bị lồng đèn bí ngô để bé có halloween trọn vẹn!

Tự làm mặt nạ

Bạn có thể tự làm mặt nạ cho bé bằng các nguyên liệu như: giấy, vải, vỏ chai nhựa mềm,…Ưu tiên nên dùng giấy và vải vì nó mềm và thân thiện với da mặt bé. Để làm mặt nạ, đầu tiên, chọn loại chất liệu mà bạn muốn, phác thảo qua ý tưởng lên đó.

Sau đó cắt mặt nạ theo mẫu phác thảo, dùng màu vẽ chi tiết lên. Có thể chọn loại màu bạn muốn, nhưng lưu ý một vài mẫu vải sẽ không ăn màu cho lắm. Trang trí và đính thêm những đồ như lông vũ, hột cườm, ruy băng,…để tăng phần đẹp mắt. Vậy là đã hoàn thành rồi, rất đơn giản đúng không các mẹ?

Một kiểu mặt nạ rất dễ làm và độc đáo!

Vừa rồi, chúng tôi đã hướng dẫn bạn vài mẹo nhỏ để hóa trang halloween cho bé thật độc đáo và “chuyên nghiệp”. Ngày lễ Halloween hiện nay đã phổ biến trên toàn thế giới và cả Việt Nam, các trường học và nhiều địa điểm tổ chức ngày lễ này định kỳ hàng năm. Nên hãy chăm chút cho bé một diện mạo thật xịn xò để tự tin tham dự Halloween và được bạn bè trầm trồ nha. Đừng bỏ quên ngày lễ này, tuy nó không nằm trong văn hóa Việt Nam nhưng nếu bé thấy mình không được tham gia cùng các bạn hẳn sẽ buồn lắm đấy. Chúc mẹ và bé có một lễ halloween thật thú vị nhé!