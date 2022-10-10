Hướng dẫn mẹ cách nấu cháo cá chép thơm ngon, bổ dưỡng cho bé ăn dặm!

Nổi bật với hình dáng thân to đều, thịt cá rất chắc và thơm béo, không bị nát như nhiều loại cá thông thường khác. Không chỉ được ưa chuộng ở hương vị chất lượng, thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của cá chép còn khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa đấy.

Cá chép hay còn được nhiều người biết đến với tên khoa học là Cyprinus carpio hay Lý Ngư trong cách gọi của y học cổ truyền, là một loại cá dầu nước ngọt rất phổ biến và thuộc họ Cyprinidae.

Chính bởi vậy mà các bà mẹ không nên bỏ qua món cháo cá chép thơm ngon trong thực đơn ăn dặm của bé yêu nhà mình. Nếu biết cách nấu, kết hợp với các nguyên liệu khác một các phù hợp, mẹ sẽ nấu được những món cháo rất thơm ngon, bổ dưỡng, hợp với khẩu vị của bé.

Cụ thể, trong 100gr cá chép có chứa 16g protein, 3,6g chất béo, 900 mcg sắt, 184mg phốt pho, 17mg canxi, 181 mg vitamin A, ngoài ra còn có nhiều các loại vitamin và khoáng chất có lợi khác. Đặc biệt, cá chép có chứa DHA – một loại axit béo không no rất có lợi cho việc hình thành và phát triển não bộ, giúp trẻ thông minh, phát triển thị giác và các kỹ năng về trí tuệ, tâm lý tốt hơn.

5 cách nấu cháo cá chép cho bé thơm ngon, bổ dưỡng

Cách 1: Cháo cá chép đậu xanh

Đây là một cách nấu cháo cá chép cho bé rất đơn giản, nhanh chóng mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ hai nguyên liệu đơn giản là cá chép và đậu xanh, mẹ đã có ngay một nồi cháo thơm ngon cho bé yêu nhà mình. Cách làm như sau:

Nguyên liệu: 1 con cá chép, 1/2 chén gạo tẻ, 1 nắm gạo nếp, 1 nắm đậu xanh đã đãi sạch vỏ, 1 chút hành lá, 1 của hành khô và rau thì là.

Các bước tiến hành nấu cháo cá chép đậu xanh:

- Đầu tiên, cá chép mua về, bạn đem rửa sạch, cạo vảy, bỏ ruột, lấy hết toàn bộ ruột cá, rồi cọ sạch phần màng đen trong bụng cá. Nếu cẩn thận hơn, mẹ có thể đập dập 1 củ gừng, cho thêm một chút muối rồi xát vào phần bụng cá để loại bỏ mùi tanh.

Bỏ sạch màng đen để loại bỏ mùi tanh của cá!

- Tiếp đó, cho cá chép vào nồi, đổ một lượng nước vừa phải rồi tiến hành luộc chín cá chép.

- Lọc riêng xương và thịt nạc cá, phần xương đem giã nát, lọc sạch toàn bộ xương, lấy phần nước lọc cho vào nồi.

- Tiếp theo là mẹ lấy gạo tẻ, gạo nếp vo sạch trộn cùng đậu xanh, vào nồi rồi cho thêm phần nước luộc cá đem ninh nhừ thành cháo. Tùy theo độ tuổi của bé ăn dặm, mẹ có thể nấu nát ít hoặc nát nhiều theo khả năng ăn của bé.

- Phần thịt cá đã gỡ được dùng thìa nghiền nhỏ, sau đó đun nóng chảo, cho thêm chút dầu ăn vào rồi cho thịt cá vào đảo đều, xào chừng 1-2 phút cho thơm. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì không nên nêm mắm muối hay gia vị. Hãy cho bé ăn hương vị tự nhiên của món ăn.

- Cho phần thịt cá đã xào vào phần cháo đã mềm nhuyễn, thêm một chút hành lá, thì là băm nhuyễn vào cùng để món cháo thơm ngon hơn. Vậy là đã hoàn tất món cháo cá chép đậu xanh thơm ngon, dinh dưỡng rồi đấy!

Cách 2: Cháo cá chép bí đỏ

Nếu mẹ đang tìm cách nấu món cháo cá chép cho bé tăng cân thì cháo cá chép nấu bí đỏ chính là một lựa chọn hợp lý nhé. Món bí đỏ thơm ngon, ngọt, kích thích vị giác, kết hợp cùng với thịt cá chép giàu dinh dưỡng rất thích hợp với khẩu vị của các bé trong giai đoạn ăn dặm mà không cần phải nêm nếm bất cứ gia vị nào cả.

Món cháo cá chép nấu với bí đỏ thơm ngon bổ dưỡng!

Cách nấu cháo cá chép cho ăn dặm với bí đỏ cho bé như sau:

Nguyên liệu: Cá chép, ½ bát gạo tẻ, 1 nắm gạo nếp, 1 củ cà rốt, hành khô, gừng, dầu ăn, rau thì là, hành lá

Cách các bước tiến hành nấu cháo cá chép bí đỏ:

- Cá chép đem rửa sạch, bỏ sạch vảy, bỏ ruột, lấy hết toàn bộ ruột cá, cọ sạch phần màng đen trong bụng cá. Cẩn thận hơn mẹ có thể đập dập 1 củ gừng, cho thêm một chút muối rồi xát vào phần bụng cá để loại bỏ mùi tanh.

- Cho cá chép vào nồi, đổ một lượng nước vừa phải rồi luộc chín cá

- Lọc riêng xương và thịt nạc cá, phần xương đem giã nát, lọc sạch toàn bộ xương, lấy phần nước lọc cho vào nồi.

- Vo sạch cả gạo tẻ và gạo nếp, cho gạo vào nồi, cho tiếp bí đỏ xắt miếng nhỏ vào, cuối cùng là cho phần nước lọc từ cá vào rồi ninh nhừ thành cháo mềm nhuyễn. Khi cháo chín mềm thì lấy muôi dầm nát những miếng bí đỏ cho quyện đều vào với cháo.

- Phần thịt cá đem xé nhỏ hoặc dùng thìa nghiền nhỏ. Lấy một lượng vừa đủ cho bữa ăn của bé đem xào cùng dầu ăn, chút hành củ băm nhuyễn.

- Cho thịt cá vào trộn đều cùng với cháo, có thể thêm một xíu nước mắm hoặc không cần thiết nếu trẻ dưới 1 tuổi. Lúc múc cháo ra cho thêm chút rau thì là cho thơm.

Cách 3: Cháo cá chép hạt sen, đậu đỏ

Cháo cá chép được nấu với hạt sen và đậu đỏ là một món cháo cực kỳ giàu dinh dưỡng cho bé trong giai đoạn ăn dặm. Món cháo này đặc biệt bổ dưỡng, cung cấp rất nhiều chất có lợi cho sự phát triển của bé.

Cháo cá chép đậu đỏ hạt sen!

Nếu mẹ chưa biết cách nấu món cháo này thì hãy xem hướng dẫn sau đây:

Nguyên liệu: Cá chép tươi, gạo tẻ ½ chén, 1 nắm đậu đỏ hạt nhỏ, 1 nắm nhỏ hạt sen tươi hoặc khô đều được, 1 vài cái nấm rơm tươi.

Cách làm:

- Đậu đỏ khô đem ngâm với nước trước khi nấu cháo khoảng 2-3 tiếng để khi nấu sẽ mau nhừ

- Hạt sen nếu là hạt sen khô cũng cần ngâm với nước trước trong khoảng thời gian 2-3 tiếng. Nếu là hạt sen tươi chỉ cần rửa sạch là được.

- Cá chép đem rửa sạch, bỏ sạch vảy, bỏ ruột, lấy hết toàn bộ ruột cá, cọ sạch phần màng đen trong bụng cá. Cẩn thận hơn mẹ có thể đập dập 1 củ gừng, cho thêm một chút muối rồi xát vào phần bụng cá để loại bỏ mùi tanh.

- Cho cá chép vào nồi, đổ một lượng nước vừa phải rồi luộc chín cá

-Lọc riêng xương và thịt nạc cá, phần xương đem giã nát, lọc sạch toàn bộ xương, lấy phần nước lọc cho vào nồi.

Cho phần thịt cá vào xào săn rồi mới cho vào cháo!

- Cho gạo, đậu đỏ, hạt sen, nước lọc cá vào nồi ninh nhừ thành cháo nhuyễn. Khi tất cả các thành phần đều mềm nhừ thì dùng muôi thìa tán nhuyễn đậu và hạt sen ra tùy theo khả năng ăn của bé.

- Nấm rơm tươi rửa sạch, xắt thật nhỏ hoặc băm nhỏ hoặc xay nhuyễn tùy vào độ tuổi và khả năng ăn của bé

- Phần thịt nạc cá đem xào với dầu ăn và một chút hành khô băm nhỏ

- Khi cháo chín, mẹ cho nấm rơm và thịt cá vào nấu thêm khoảng 3-4 phút thì hoàn thành.

Cách 4: Cháo cá chép rau mồng tơi

Nếu mẹ hỏi rằng cá chép nấu với rau gì cho bé ăn dặm ngon nhất thì rau mồng tơi chính là lựa chọn hợp lý nhất. Món cháo cá chép nấu với rau mồng tơi vừa cung cấp đủ chất đạm, chất béo từ cá và dầu ăn, vừa có chất xơ và các vitamin từ rau mồng tơi, vừa đầy đủ chất đường bột từ cháo gạo. Đặc biệt, hương vị kết hợp từ cá chép và rau mồng tơi cũng rất thơm ngon, đa số các bé đều rất yêu thích.

Món cháo cá chép nấu với rau mồng tơi đầy đủ dinh dưỡng!

Không chỉ có vậy, cách chế biến món cháo thơm ngon, dinh dưỡng này cũng vô cùng dễ dàng nhé!

Nguyên liệu: Cá chép, rau mồng tơi, gạo tẻ và gạo nếp, dầu gấc hoặc dầu oliu

Cách làm:

- Cá chép đem rửa sạch, bỏ sạch vảy, bỏ ruột, lấy hết toàn bộ ruột cá, cọ sạch phần màng đen trong bụng cá. Cẩn thận hơn mẹ có thể đập dập 1 củ gừng, cho thêm một chút muối rồi xát vào phần bụng cá để loại bỏ mùi tanh.

- Cho cá chép vào nồi, đổ một lượng nước vừa phải rồi luộc chín cá.

- Lọc riêng xương và thịt nạc cá, phần xương đem giã nát, lọc sạch toàn bộ xương, lấy phần nước lọc cho vào nồi.

- Vo sạch gạo, cho gạo vào nồi, cho tiếp phần nước lọc từ cá vào rồi ninh nhừ thành cháo mềm nhuyễn.

- Phần thịt cá đem xé nhỏ hoặc dùng thìa nghiền nhỏ. Lấy một lượng vừa đủ cho bữa ăn của bé đem xào cùng dầu ăn, chút hành củ băm nhuyễn.

- Rau mồng tơi chọn phần lá và ngọn non đem rửa sạch, băm nhuyễn.

- Khi cháo chín, mẹ cho phần thịt cá vào cháo, tiếp theo cho rau mồng tơi băm nhuyễn vào đun cho cháo sôi trở lại khoảng 2-3 phút là tắt bếp.

- Khi tắt bếp cho thêm 1 thìa dầu oliu hoặc dầu gấc vào bát cháo và quấy đều lên rồi đợi nguội một chút thì cho bé ăn.

Trên đây là 4 cách nấu cháo cá chép cho bé thơm gon, ngiàu dinh dưỡng, giúp bé ngon miệng, thích thú với các món ăn, từ đó giúp bé nhanh tăng cân, mau lớn. Ngoài những cách nấu này thì mẹ cũng có thể kết hợp cá chép với nhiều ngyên liệu khác như khoai tây, cà chua, đậu hà lan, rau cải… để nấu thành nhiều món cháo đa dạng và hấp dẫn trong thực đơn ăn dặm của bé. Hy vọng với những công thức nấu cháo cá chép dinh dưỡng và thơm ngon này, các bé của chúng ta sẽ mau ăn chóng lớn nhé! Chúc các mẹ trổ tài thành công nhé!