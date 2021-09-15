Con quấy khóc, mặt tím tái, mẹ trẻ tưởng BỊ SẶC SỮA lập tức tới bệnh viện, nhìn vật quen thuộc bác sĩ gắp ra hối hận cả đời

Chăm sóc con 15/09/2021 12:36

Bà mẹ trẻ không ngờ, chỉ vì một thứ quen thuộc suýt chút nữa khiến con gặp nguy hiểm.

Sau khi nhận một cuộc gọi cấp cứu từ bệnh viện trung ương Hồng Tự Bảo vào khoảng 22h30 phút ngày 3/9, thông báo đang điều trị cho một bé trai 9 tháng tuổi bị sặc sữa dẫn đến ngạt thở, tình trạng hết sức nguy kịch, bác sĩ Trương Quân Hồng - giám đốc chuyên khoa nhi, Bệnh viện nhi Ninh Hạ, Ngân Xuyên (Trung Quốc) ngay lập tức tiến hành hội chẩn từ xa qua điện thoại.

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 Cậu bé 9 tháng tuổi khó thở, được mẹ đưa tới bệnh viện vì nghi bị sặc sữa - Ảnh Internet

Sau khi hướng dẫn hướng dẫn đội ngũ y tế địa phương thực hiện điều trị và thiết lập hệ thống thông khí cho bệnh nhi, bác sĩ Trương cũng điều động nhân viên và xe cấp cứu đưa đứa trẻ tới Bệnh viện nhi Ninh Hạ. 

Tới 2 giờ 30 phút sáng ngày 4/9, bệnh nhi đã tới Bệnh viện nhi Ninh Hạ và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi tiến hành cấp cứu, chụp CT ngực, đặt ống nội khí quản, chống nhiễm trùng... bác sĩ Trương phát hiện tình hình của đứa trẻ không tốt hơn mà có tiến triển xấu. Dấu hiệu xẹp phổi trở nên rõ ràng hơn, lượng oxy giảm khi đặt trẻ nằm ngửa.

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 Sau khi dùng ống nội soi để thăm dò phế quản thì phát hiện dị vật trong phế quản của cậu bé - Ảnh Toutiao

Theo kinh nghiệm của ông, đứa trẻ có thể đã mắc một dị vật trong đường thở, ông và giám đốc trung tâm nội soi tiến hành kiểm tra phế quản của cậu bé bằng ống nội soi phế quản nhỏ nhất để thăm dò. Không nằm ngoài dự đoán, trong phế quản của bệnh nhi bị mắc kẹt một dị vật màu trắng. Tuy chưa xác định được là thứ gì, song đội ngũ y tế quyết định phải lập tức loại bỏ để giúp đứa bé qua khỏi nguy kịch. 

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 Dị vật là miếng dán trên quần áo ít ai ngờ tới - Ảnh Toutiao

Cuộc nội soi kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng các bác sĩ cũng đã thành công gắp được dị vật bên trong phế quản của đứa bé. Tình trạng bệnh nhi nhanh chóng được cải thiện, sức khỏe đã trong tình trạng an toàn.

Đáng chú ý là dị vật được bác sĩ gắp ra không phải là thức ăn mà là một mảnh nhựa được vo tròn có kích thước 1cm x 1,5cm. Hóa ra, đây là miếng nhãn dán trên áo quần của trẻ em. Những miếng dán này trên quần áo, nếu bị rơi ra, hoặc trẻ tự bóc và cho vào miệng sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường. 

Bác sĩ Trương nhắc nhở, các bậc cha mẹ không chỉ tăng cường giám sát con trẻ, kiểm tra các vật xung quanh con và phải lập tức loại bỏ hoặc để tránh xa tầm tay con trẻ những thứ có kích thước nhỏ. Bên cạnh đó, khi con đang trong giai đoạn tập ăn nên tránh cho ăn các loại hạt nhỏ như hạt dưa, đậu phộng,... tránh việc con bị hóc thức ăn. 

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