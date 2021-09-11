Sau vụ bé trai 10 tuổi giật điện thương tâm, phụ huynh cần lưu ý gì khi cho con nhỏ học online?

Chăm sóc con 11/09/2021 12:13

Dưới đây là những điều phụ huynh cần dạy cho con để tránh xảy ra sự cố đau lòng.

Mới đây, một bé trai 10 tuổi ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tử vong vì bị điện giật khi học trực tuyến tại nhà. Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, bố của bé trai sau khi kết nối cho bé D. học trực tuyến đi ra ngoài có việc. Bé trai đã dùng kéo chọc vào ổ điện dẫn tới bị điện giật. Người bố sau khi ra ngoài trở về, bé đã bị điện giật tử vong.

Một tài khoản Facebook bình luận: "Nhiều phụ huynh chỉ lo con học online bị cận thị mà quên mất việc trẻ cũng có thể gặp phải nguy hiểm khi sử dụng các thiết bị sạc điện như laptop, điện thoại".

Sau vụ bé trai 10 tuổi giật điện thương tâm, phụ huynh cần lưu ý gì khi cho con nhỏ học online? - Ảnh 1

Hiện trường vụ việc thương tâm xảy ra sáng nay tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Điện giật là một tai nạn sinh hoạt có thể gặp rất phổ biến ở trẻ em do bản tính của trẻ hiếu động và hay tò mò. Tùy từng lứa tuổi, nhưng từ khi trẻ có nhận thức người lớn bắt đầu hướng dẫn trẻ những nguyên tắc an toàn điện cơ bản phù hợp.

Thời điểm này, các bé bắt đầu tiếp cận với học trực tuyến do ảnh hưởng của COVID-19. Thời gian đầu bỡ ngỡ, các bé đang ở tuổi tò mò, nên tốt nhất cha mẹ cần sắp xếp học cùng với bé hoặc ngồi làm việc cạnh bé để hỗ trợ khi cần, sắp xếp nơi học an toàn. Hạn chế để các bé học trên laptop đang cắm ổ điện. Có thể kết nối điện thoại, laptop phát lên tivi qua dây cắm/chế độ phát của máy để an toàn hơn, trẻ cũng nhìn rõ hơn trên màn hình lớn hơn.

Sau vụ bé trai 10 tuổi giật điện thương tâm, phụ huynh cần lưu ý gì khi cho con nhỏ học online? - Ảnh 2
 Vậy để tránh những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra, phụ huynh cần dạy con những nguyên tắc an toàn điện nào? 

Ngay từ khi con ở độ tuổi mầm non, gia đình và nhà trường cần phải trang bị cho các bé kỹ năng về an toàn các thiết bị điện trong gia đình. Cụ thể như sau:

- Dành thời gian để trò chuyện với trẻ về quy tắc an toàn điện. 

-  Để trẻ thực hành, bạn cũng có thể mua cho trẻ các thiết bị điện rẻ tiền và giới thiệu cho trẻ về tên và chức năng của các thiết bị này. 

Sau vụ bé trai 10 tuổi giật điện thương tâm, phụ huynh cần lưu ý gì khi cho con nhỏ học online? - Ảnh 3
Tổ chức các trò chơi hoặc cung cấp cho trẻ những quyển sách hay để giúp trẻ quan tâm đến chủ đề an toàn điện. Bố mẹ cũng có thể dạy trẻ bằng cách sử dụng các video tương tác. 

- Giải thích cho trẻ hiểu các ổ cắm được bọc bằng nhựa mới là những nơi cắm điện an toàn.

- Với những trẻ dưới 6 tuổi, khi cần cắm điện hoặc bật công tắc để sử dụng phải nhờ người lớn giúp đỡ. Không được phép tự ý nghịch các thiết bị điện trong nhà như lò vi sóng, dây điện...

- Không được chọc bất cứ dụng cụ gì vào ổ cắm điện, đặc biệt là khi tay ướt. 

- Trẻ trên 6 tuổi, khi tự cắm điện/bật công tắc điện cần giữ tay thật khô và đi dép nhựa. Không bao giờ đi gần một dây điện bị đứt, nhất là vào lúc trời mưa.

- Khi trẻ đã hiểu rõ, hãy đặt câu hỏi để xác định chắc chắn.

- Với những gia đình có trẻ quá nhỏ, bố mẹ cần mua các thiết bị bịt, bảo vệ ổ điện để tránh trẻ tò mò mà chạm vào. 

Đang học trực tuyến, bé trai 10 tuổi ở Hà Nội cắm vật nhọn vào ổ điện dẫn đến tử vong tại chỗ

Đang học trực tuyến, bé trai 10 tuổi ở Hà Nội cắm vật nhọn vào ổ điện dẫn đến tử vong tại chỗ

Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến.

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