Bỏ túi ngay 3 mẹo vặt để con không bị ốm khi trời trở lạnh

Đối với các bậc cha mẹ, không có gì quan trọng bằng việc làm sao để con phát triển khỏe mạnh, không ốm đau. Tuy nhiên, khi thời tiết trở lạnh, hệ miễn dịch yếu khiến trẻ dễ mắc những căn bệnh viêm phổi, cảm cúm và dưới đây là 3 cách phòng bệnh cho trẻ mà các mẹ nên biết.

Cam, quýt là những loại hoa quả được ưa chuộng nhất trong mùa này và là mẹo vặt để con không bị ốm. Tuy nhiên các mẹ lưu ý cho con ăn hoặc uống vào buổi chiều để con không bị lạnh bụng. Tránh ăn hay uống sau 8 giờ tối vì các loại quả này có chứa axit không tốt cho dạ dày bé.

Các mẹ nên chủ động bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng cho con. Hãy bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng nhiều loại trái cây tốt cho sức khỏe giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.

2. Các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám

Các loại đậu thuộc nhóm thực phẩm giàu khoáng chất như kẽm, sắt... có tác dụng rất lớn giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện. Kẽm và sắt sẽ giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ, giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh cảm lạnh.

Ngũ cốc nguyên cám rất giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc có vai trò bổ sung dinh dưỡng cho bé, tránh bị còi xương, nâng cao hệ miễn dịch và không dễ bị ốm trước sự thay đổi bất ngờ của thời tiết.

3. Củ gừng

Nhiều mẹ cho rằng chỉ người lớn mới ăn hay uống được nước gừng vì sợ gừng nóng và cay không tốt cho trẻ. Thật ra, gừng được liệt vào danh sách mẹo vặt để con không bị ốm hàng đầu.

Cách sử dụng: Có thể pha vào nước ấm tắm cho con hoặc thái 1 lát rất mỏng hòa vào nước ấm cho con uống trước khi đi ngủ, sẽ có tác dụng sinh nhiệt và giữ ấm cơ thể của trẻ tốt hơn.

Gừng có tác dụng rất tốt trong việc phòng bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý với những trường hợp uống nước gừng: Trẻ trên 2 tuổi mới được uống gừng để không làm ảnh hưởng đến dạ dày.

Cha mẹ nên biết những mẹo vặt này để con được phát triển khỏe mạnh, phòng bệnh cảm cúm, viêm phổi... cho con hiệu quả nhất.