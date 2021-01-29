Sau sinh bao lâu thì được ăn đồ lạnh không ảnh hưởng đến chất lượng sữa?

Vì vậy, mẹ không được tùy hứng ăn uống. Thay vào đó hãy tìm hiểu kỹ về các thực phẩm nên ăn, cần kiêng, đặc biệt sau sinh bao lâu thì được ăn đồ lạnh để xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bởi điều này có liên quan mật thiết đến thời gian hồi phục sức khỏe và chất lượng sữa cho con bú.

Sau khi sinh em bé, người mẹ cần được bồi bổ, cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, do cơ thể còn yếu nên rất nhạy cảm với rất nhiều loại đồ ăn và thức uống. Do đó, các đồ ăn thức uống, cung cấp chất dinh dưỡng cho mẹ cần được cân nhắc và chọn lựa kỹ càng. Tùy từng thời điểm mà bổ sung cho phù hợp.

Hơn thế nữa, do cơ thể còn yếu, khi ăn các thức ăn lạnh sẽ làm cho các vi mạch trong máu, trong dạ dày, ruột co thắt lại, dẫn đến niêm mạc bị thiếu máu, làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Việc tiêu thụ thức ăn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể cơ thể dễ bị mất chất, mất cân bằng nhiệt và bị sốc. Ngoài ra, sức khỏe phụ nữ sau sinh từ “chân lông đến ngọn tóc” rất yếu, khi nạp các đồ lạnh sẽ gây ra hiện tượng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp.

Với người bình thường, ăn uống đồ lạnh sẽ không sao. Nhưng với các mẹ sau sinh thì khác, sau sinh mà thường xuyên ăn đồ lạnh như nước đá, kem, hay các thức ăn để đông… thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và quá trình tiết sữa mẹ cho bé bú. Bởi cơ thể mẹ lúc này chưa hồi phục, việc ăn đồ lạnh trực tiếp sẽ khiến cả mẹ và bé bị lạnh bụng, viêm họng, trẻ có thể bị đi ngoài ngay sau đó.

Sau sinh mà ăn kem lạnh thì dễ bị lạnh bụng

Đặc biệt, với một số mẹ rất thích ăn uống đồ lạnh, đặc biệt là kem. Sau sinh mà ăn những đồ này thì răng không được trắng khỏe vì men răng đã sớm bị hư hỏng. Khiến nhan sắc của người phụ nữ bị ảnh hưởng cực lớn. Tình trạng sức khỏe sau này của mẹ rất kém, dễ bị ốm vặt. Chính vì vậy, sau khi sinh các mẹ nên kiêng sử dụng đồ lạnh, đặc biệt kem.

Theo quan niệm của ông bà ta, mẹ nên kiêng ăn đồ lạnh trong thời gian ít nhất là 3 tháng sau sinh. Việc này sẽ giúp mẹ có thể tránh được cảm giác ê nhức chân răng, đường tiêu hóa sau này. Nếu mẹ sau sinh cẩn thận, kiêng luôn 5 tháng thì càng tốt, sẽ đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và bé tốt hơn.

Ngoài ra, mẹ bỉm sữa cũng nên tránh tắm nước lạnh mà thay vào đó hãy dùng nước ấm. Nước lạnh có thể mang lại cảm giác mát mẻ, giải tỏa cơn nóng tức thời nhưng sẽ mang lại nhiều rắc rối như cản trở máu huyết lưu thông. Trong một vài trường hợp còn có thể dẫn đến sản dịch không được bài tiết ra khỏi cơ thể một cách thuận lợi. Lúc này mẹ sẽ thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức hoặc sau này kinh nguyệt không đều.

Sau sinh ăn đồ lạnh các mẹ dễ bị ê buốt răng

Chính vì vậy, để mẹ và con cùng khỏe thì sau sinh mẹ không nên ăn đồ lạnh. Thay đó hãy lựa chọn sử dụng các loại thực phẩm tươi ngon, sạch để có nhiều sữa giúp con mau lớn.

Sau sinh ăn đồ lạnh dễ bị tử cung lạnh

Theo Đông Y, nhờ nội tiết tố nữ luôn được cân bằng bởi chức năng của buồng trứng và tử cung thì người phụ nữ sẽ sở hữu nước da hồng hào, tóc đen mượt, tinh thần thoải mái, kinh nguyệt đều đặn, khả năng sinh lý và sinh sản bình thường. Trong đó, tử cung bao gồm tử cung, buồng trứng và các phần phụ. Khi ăn quá nhiều đồ lạnh, khí hàn sẽ lưu trú ở tử cung. Việc lưu trú này diễn ra thường xuyên sẽ gây ra chứng tử cung hàn.

Tử cung hàn là bệnh lý gồm nhiều triệu chứng như trễ kinh, kinh nguyệt lượng ít, kết cục, sắc đen thẫm. Thậm chí bế kinh, không có kinh nguyệt trên 6 tháng, nhiều bạch đới, đau bụng kinh dữ dội, da xanh tím. Điều này sẽ dẫn đến việc chậm hoặc khó có con.

Sau sinh mẹ cũng không nên uống nước đá

Cơ thể sau sinh rất yếu nên luôn cần sự ôn ấm để các quá trình sinh hóa diễn ra bình thường. Vì vậy chị em muốn khỏe và đẹp thì cần hạn chế ăn đồ ăn thức uống lạnh. Ngay cả đồ để trong tủ lạnh, sau đó lấy ra hâm lại cũng cần hạn chế. Việc hâm đi hâm lại nhiều lần làm các chất dinh dưỡng trong thức ăn bị bốc hơi hoặc biến chất. Vì vậy, dù là sau sinh hay đang khỏe mạnh bình thường, các chị em cũng hãy duy trì thói quen hâm nóng đồ ăn trước khi dùng bữa, hạn chế tối đa uống đồ lạnh, ăn kem. Tốt nhất hãy từ bỏ thói quen nhai đá lạnh cũng như những thực phẩm lạnh nói chung. Bởi độ lạnh của những thực phẩm sẽ khiến các mạch máu trong dạ dày và ruột co thắt, làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, dễ đầy hơi, tiêu chảy…

Chỉ cần thay đổi được thói quen nhỏ này trong việc ăn uống thì sau sinh cơ thể sẽ nhanh hồi phục, sắc khí trên gương mặt sẽ thay đổi rõ rệt, trở nên hồng hào, khỏe mạnh hơn. Cho dù có thích ăn đồ lạnh cỡ nào cũng phải kiêng đủ ít nhất 3 tháng sau sinh nhé. Trong thời gian kiêng đồ lạnh thì hãy ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin C cho cơ thể như việt quất, cam, quýt, chuối…

Sau sinh mẹ hãy tắm nước ấm để máu huyết dễ lưu thông

Đặc biệt, sau sinh thì hành trình làm mẹ của bạn sẽ rất vất vả, phải chăm em bé cả ngày lẫn đêm. Nhiều bà mẹ sinh con so dễ mắc phải chứng “u buồn sau sinh”, khiến sản phụ buồn rầu, chán nản, kiệt sức, mất ngủ hoặc cảm thấy bế tắc và lo âu. Lúc mẹ cần phải nghĩ về con, bình tĩnh, nhanh chóng cân bằng cảm xúc trở lại. Đồng thời cần cung cấp năng lượng cho bản thân bằng các thực phẩm giàu chất sắt như thịt bò, giúp duy trì mức năng lượng. Khi đủ năng lượng, cơ thể mẹ mới có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con. Thịt bò cũng là nguồn bổ sung protein và vitamin B12 tuyệt vời giúp mẹ nâng cao sức đề kháng.

Việc nuôi con rất vất vả. Do đó, mẹ cần chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe. Nên hãy tìm hiểu sau sinh bao lâu được ăn đồ lạnh thật kỹ. Bởi việc ăn uống đúng cách không chỉ giúp mẹ khỏe mạnh, nhanh hồi phục mà bé yêu cũng phát triển tốt và thông minh hơn. Đồng thời hãy chế biến thức ăn cẩn thận, trong 1-2 ngày đầu sau sinh nên ăn các loại thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa như cháo, mì, trứng gà… Đồng thời cần chú ý ăn đa dạng, phối hợp thức ăn tinh và thô một cách hợp lý. Một ngày ăn 5-6 bữa để nạp đủ năng lượng cho cơ thể.

Với những chị em sinh mổ thì hãy ăn thức ăn ít chất bã, áp dụng thức ăn từ lỏng đến đặc dần, đến khi nào đi đại tiện bình thường thì có thể ăn chế độ bình thường.

Sau sinh mẹ nên ăn những thực phẩm tươi mới để cho tốt cho sức khỏe

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các chị em biết được sau sinh bao lâu thì được ăn đồ lạnh cũng như sau sinh bao lâu thì được uống nước đá. Những món lạnh như sữa chua, sinh tố, kem, nước ép hoa quả… là những món khoái khẩu vào mùa hè, thường được các chị em rất thích. Nhưng mẹ hãy cố gắng kiêng để đảm bảo sức khỏe, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất sữa trong thời gian cho con bú nhé!