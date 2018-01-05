Những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non mà mẹ nên dạy bé học sẽ vừa giúp bé cảm nhận rõ hơn không khí Tết mà lại mang thêm nhiều tiếng cười vui vẻ cho cả gia đình khi nghe bé đọc thơ đấy các mẹ nhé.
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Tết Nguyên đán 2018 đang đến rất gần rồi, bố mẹ thầy cô đừng quên dạy những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non học nhé. Những bài thơ Tết cho trẻ mầm non này vừa giúp kích thích ngôn ngữ của bé, lại giúp bé biết cách ứng xử là chúc Tết với người lớn tuổi, tự tin nói trước đám đông nữa đấy nhé.
Những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non hay, đơn giản, dễ thuộc
Những bài thơ Tết Nguyên đán hay dành cho trẻ mầm non. Ảnh: Internet
Cùng xem những gợi ý về bài thơ Tết dành cho trẻ mầm non được trình bày cụ thể dưới đây nhé các bạn.
Bài thơ về Tết nguyên đán cho bé số 1
MÙA XUÂN ĐẾN RỒI
Sáng hôm nay trời đã nắng lên rồi
Cầm tay nhau chúng ta ra vườn chơi
Ngắm bướm xinh đùa trên cánh hoa hồng
Mùa xuân tới hát ca reo vui mừng.
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Thơ chúc Tết cho trẻ mầm mon số 2
Xuân sang tết đến mọi nhà
Con chúc ông bà sức khỏe, an khang
Chúc cô chú bác giàu sang
Một năm sung túc cười vang mỗi ngày
Chúc anh chúc chị học hay
Con ngoan trò giỏi đợi ngày công danh
Chúc cho vạn sự tốt lành
Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân ngời.
Thơ Tết cho bé hay
Thơ Tết hay cho bé. Ảnh: Internet
Thơ Tết hay cho trẻ mầm non số 3
Mùa xuân con xin chúc
Một năm mới phát tài
Cả gia đình thịnh vượng
Luôn đầy ắp tiếng cười
Hạnh phúc tràn đầy tim
Ấm áp mãi bên nhau.
Thơ chúc Tết ý nghĩa cho bé số 4
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lời cung chúc tân niên mới
Vạn sự an khang vạn sự lành.
Bài thơ chúc Tết cho trẻ mầm non học số 5
Năm mới bé chúc
Cả nhà sung túc
Vạn sự khang an
Phước tràn lộc sang
Mọi ngày may mắn
Bé cười tươi tắn
Kính chúc mọi người
Hạnh phúc xuân ngời
Như gia đình nhà bé.
Kính chúc! Kính chúc!
Dạy bé những bài thơ hay ngày Tết. Ảnh: Internet
Bài thơ Tết cho trẻ mầm non số 6
Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa
Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên
Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc
Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu
Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu
Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc
Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang
Chúc chị chúc anh một năm an lành
Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn
Năm Mậu Tuất đến thật nhiều điều may
Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ.
Kính chúc! Kính chúc!
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Bài thơ chúc Tết ông bà cho trẻ mầm non số 7
Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận
Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài
An nhà, tự tại bên con cháu
Như ý, bình an Tết ấm nồng
Các bài thơ về Tết cho trẻ mầm non số 8
Năm cũ đã hết
Năm mới đã sang
Chúc cho cô bác họ hàng
Thêm một tuổi mới
An khang trọn đời
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Thơ Tết cho trẻ mầm non số 9
Con chúc ông bà/bố mẹ/anh chị/cô dì chú bác
Vạn sự bình yên
Hạnh phúc vô biên
Vui vẻ triền miên
Kiếm được nhiều tiền
Sung sướng như tiên
Thơ ngày Tết hay cho trẻ mầm non. Ảnh: Internet
Thơ chúc Tết ông bà cho trẻ mầm non số 10
Con chúc ông bà
Dồi dào sức khỏe
Tâm trí thảnh thơi
Vui cùng con cháu
Trên đây đều là những bài về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non mà các bạn nên tham khảo nhé. Chắc hẳn cả gia đình khi nghe bé đọc những bài thơ này không chỉ thấy vui vẻ mà tăng thêm tình cảm gia đình, giúp ngày Tết thêm phần đầm ấm, hạnh phúc. Chưa kể họ hàng, người thân, bạn bè chắc chắn sẽ ấn tượng với bé nhà mình lắm, khen bố mẹ khéo dạy con mà bé cũng được khen là thông minh, hoạt bát đấy ạ. Chúc các bạn có một cái Tết 2018 thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân nhé.