Những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non mà mẹ nên dạy bé học sẽ vừa giúp bé cảm nhận rõ hơn không khí Tết mà lại mang thêm nhiều tiếng cười vui vẻ cho cả gia đình khi nghe bé đọc thơ đấy các mẹ nhé.

Tết Nguyên đán 2018 đang đến rất gần rồi, bố mẹ thầy cô đừng quên dạy những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non học nhé. Những bài thơ Tết cho trẻ mầm non này vừa giúp kích thích ngôn ngữ của bé, lại giúp bé biết cách ứng xử là chúc Tết với người lớn tuổi, tự tin nói trước đám đông nữa đấy nhé. Những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non hay, đơn giản, dễ thuộc Những bài thơ Tết Nguyên đán hay dành cho trẻ mầm non. Ảnh: Internet

Cùng xem những gợi ý về bài thơ Tết dành cho trẻ mầm non được trình bày cụ thể dưới đây nhé các bạn. Bài thơ về Tết nguyên đán cho bé số 1

MÙA XUÂN ĐẾN RỒI Sáng hôm nay trời đã nắng lên rồi Cầm tay nhau chúng ta ra vườn chơi Ngắm bướm xinh đùa trên cánh hoa hồng Mùa xuân tới hát ca reo vui mừng. ------ Thơ chúc Tết cho trẻ mầm mon số 2 Xuân sang tết đến mọi nhà Con chúc ông bà sức khỏe, an khang Chúc cô chú bác giàu sang Một năm sung túc cười vang mỗi ngày Chúc anh chúc chị học hay Con ngoan trò giỏi đợi ngày công danh Chúc cho vạn sự tốt lành Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân ngời. Thơ Tết cho bé hay

Thơ Tết hay cho bé. Ảnh: Internet Thơ Tết hay cho trẻ mầm non số 3 Mùa xuân con xin chúc Một năm mới phát tài Cả gia đình thịnh vượng Luôn đầy ắp tiếng cười Hạnh phúc tràn đầy tim Ấm áp mãi bên nhau. Thơ chúc Tết ý nghĩa cho bé số 4 Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà Vài lời cung chúc tân niên mới Vạn sự an khang vạn sự lành. Bài thơ chúc Tết cho trẻ mầm non học số 5 Năm mới bé chúc Cả nhà sung túc Vạn sự khang an Phước tràn lộc sang Mọi ngày may mắn Bé cười tươi tắn Kính chúc mọi người Hạnh phúc xuân ngời Như gia đình nhà bé. Kính chúc! Kính chúc!

Dạy bé những bài thơ hay ngày Tết. Ảnh: Internet Bài thơ Tết cho trẻ mầm non số 6 Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang Chúc chị chúc anh một năm an lành Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn Năm Mậu Tuất đến thật nhiều điều may Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ. Kính chúc! Kính chúc! ---------- Bài thơ chúc Tết ông bà cho trẻ mầm non số 7 Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài An nhà, tự tại bên con cháu Như ý, bình an Tết ấm nồng Các bài thơ về Tết cho trẻ mầm non số 8 Năm cũ đã hết Năm mới đã sang Chúc cho cô bác họ hàng Thêm một tuổi mới An khang trọn đời ------ Thơ Tết cho trẻ mầm non số 9 Con chúc ông bà/bố mẹ/anh chị/cô dì chú bác Vạn sự bình yên Hạnh phúc vô biên Vui vẻ triền miên Kiếm được nhiều tiền Sung sướng như tiên

Thơ ngày Tết hay cho trẻ mầm non. Ảnh: Internet Thơ chúc Tết ông bà cho trẻ mầm non số 10 Con chúc ông bà Dồi dào sức khỏe Tâm trí thảnh thơi Vui cùng con cháu Trên đây đều là những bài về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non mà các bạn nên tham khảo nhé. Chắc hẳn cả gia đình khi nghe bé đọc những bài thơ này không chỉ thấy vui vẻ mà tăng thêm tình cảm gia đình, giúp ngày Tết thêm phần đầm ấm, hạnh phúc. Chưa kể họ hàng, người thân, bạn bè chắc chắn sẽ ấn tượng với bé nhà mình lắm, khen bố mẹ khéo dạy con mà bé cũng được khen là thông minh, hoạt bát đấy ạ. Chúc các bạn có một cái Tết 2018 thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân nhé.

Những vần thơ chúc Tết 2018 đến thầy cô giáo hay và cảm động nhất Các cụ có câu: "Mùng một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy", tinh thần biết ơn thầy cô, tôn sư trọng đạo luôn được cha ông ta coi trọng từ xưa tới nay. Vậy nên, Tết này bạn đừng quên gửi những vẫn thơ chúc Tết thầy cô giáo hay và cảm động nhất đến những "lái đò" kính mến của chúng ta nhé.

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