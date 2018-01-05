Những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non mà mẹ nên dạy bé học

Bài học làm mẹ 05/01/2018 15:05

Những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non mà mẹ nên dạy bé học sẽ vừa giúp bé cảm nhận rõ hơn không khí Tết mà lại mang thêm nhiều tiếng cười vui vẻ cho cả gia đình khi nghe bé đọc thơ đấy các mẹ nhé.

Tết Nguyên đán 2018 đang đến rất gần rồi, bố mẹ thầy cô đừng quên dạy những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non học nhé. Những bài thơ Tết cho trẻ mầm non này vừa giúp kích thích ngôn ngữ của bé, lại giúp bé biết cách ứng xử là chúc Tết với người lớn tuổi, tự tin nói trước đám đông nữa đấy nhé. 

Những bài thơ về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non hay, đơn giản, dễ thuộc 

Những bài thơ Tết Nguyên đán hay dành cho trẻ mầm nonNhững bài thơ Tết Nguyên đán hay dành cho trẻ mầm non. Ảnh: Internet

Cùng xem những gợi ý về bài thơ Tết dành cho trẻ mầm non được trình bày cụ thể dưới đây nhé các bạn.

Bài thơ về Tết nguyên đán cho bé số 1

MÙA XUÂN ĐẾN RỒI

Sáng hôm nay trời đã nắng lên rồi

Cầm tay nhau chúng ta ra vườn chơi

Ngắm bướm xinh đùa trên cánh hoa hồng

Mùa xuân tới hát ca reo vui mừng.

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Thơ chúc Tết cho trẻ mầm mon số 2

Xuân sang tết đến mọi nhà

Con chúc ông bà sức khỏe, an khang

Chúc cô chú bác giàu sang

Một năm sung túc cười vang mỗi ngày

Chúc anh chúc chị học hay

Con ngoan trò giỏi đợi ngày công danh

Chúc cho vạn sự tốt lành

Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân ngời.

Thơ Tết cho bé hay 

Thơ Tết hay cho bé
Thơ Tết hay cho bé. Ảnh: Internet

Thơ Tết hay cho trẻ mầm non số 3

Mùa xuân con xin chúc

Một năm mới phát tài

Cả gia đình thịnh vượng

Luôn đầy ắp tiếng cười

Hạnh phúc tràn đầy tim

Ấm áp mãi bên nhau.

Thơ chúc Tết ý nghĩa cho bé số 4

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà

Vài lời cung chúc tân niên mới

Vạn sự an khang vạn sự lành.

Bài thơ chúc Tết cho trẻ mầm non học số 5

Năm mới bé chúc

Cả nhà sung túc

Vạn sự khang an

Phước tràn lộc sang

Mọi ngày may mắn

Bé cười tươi tắn

Kính chúc mọi người

Hạnh phúc xuân ngời

Như gia đình nhà bé.

Kính chúc! Kính chúc!

Dạy bé những bài thơ hay ngày Tết
Dạy bé những bài thơ hay ngày Tết. Ảnh: Internet

Bài thơ Tết cho trẻ mầm non số 6

Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa

Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên

Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc

Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu

Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu 

Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc

Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang

Chúc chị chúc anh một năm an lành

Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn

Năm Mậu Tuất đến thật nhiều điều may

Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ.

Kính chúc! Kính chúc!

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Bài thơ chúc Tết ông bà cho trẻ mầm non số 7

Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận

Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài

An nhà, tự tại bên con cháu

Như ý, bình an Tết ấm nồng

Các bài thơ về Tết cho trẻ mầm non số 8

Năm cũ đã hết 

Năm mới đã sang

Chúc cho cô bác họ hàng 

Thêm một tuổi mới 

An khang trọn đời

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Thơ Tết cho trẻ mầm non số 9 

Con chúc ông bà/bố mẹ/anh chị/cô dì chú bác 

Vạn sự bình yên 

Hạnh phúc vô biên

Vui vẻ triền miên

Kiếm được nhiều tiền 

Sung sướng như tiên

Thơ ngày Tết hay cho trẻ mầm non
Thơ ngày Tết hay cho trẻ mầm non. Ảnh: Internet

Thơ chúc Tết ông bà cho trẻ mầm non số 10

Con chúc ông bà

Dồi dào sức khỏe 

Tâm trí thảnh thơi 

Vui cùng con cháu

Trên đây đều là những bài về Tết nguyên đán cho trẻ mầm non mà các bạn nên tham khảo nhé. Chắc hẳn cả gia đình khi nghe bé đọc những bài thơ này không chỉ thấy vui vẻ mà tăng thêm tình cảm gia đình, giúp ngày Tết thêm phần đầm ấm, hạnh phúc. Chưa kể họ hàng, người thân, bạn bè chắc chắn sẽ ấn tượng với bé nhà mình lắm, khen bố mẹ khéo dạy con mà bé cũng được khen là thông minh, hoạt bát đấy ạ. Chúc các bạn có một cái Tết 2018 thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân nhé. 

Những vần thơ chúc Tết 2018 đến thầy cô giáo hay và cảm động nhất

Những vần thơ chúc Tết 2018 đến thầy cô giáo hay và cảm động nhất

Các cụ có câu: "Mùng một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy", tinh thần biết ơn thầy cô, tôn sư trọng đạo luôn được cha ông ta coi trọng từ xưa tới nay. Vậy nên, Tết này bạn đừng quên gửi những vẫn thơ chúc Tết thầy cô giáo hay và cảm động nhất đến những "lái đò" kính mến của chúng ta nhé.

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