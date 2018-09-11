Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp

Bài học làm mẹ 11/09/2018 10:37

Món xôi gấc và chè trôi nước hay được chọn cho mâm cỗ cúng đầy tháng bé trai, bé gái vì trong đó ẩn chứa nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Nếu bạn không biết cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé như thế nào thì hãy xem những hướng dẫn dưới đây.

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Việc chọn loại xôi trong mâm cúng đầy tháng cũng phụ thuộc nhiều vào giới tính của bé

Xôi gấc cúng đầy tháng cho bé

Xôi cúng đầy tháng được nấu từ những hạt nếp dẻo ngon có ý nghĩa mang đến sức khỏe dồi dào cho bé. Việc chọn loại xôi gì cũng phụ thuộc nhiều vào giới tính của bé. Thông thường, cúng đầy tháng cho bé gái sẽ cúng xôi gấc và bé trai thì cúng xôi nếp cẩm. 

Tuỳ theo vùng miền mà cách chọn món xôi để cúng đầy tháng cũng khác nhau. Nếu như người nam hay cúng xôi gấc thì người Huế lại cúng xôi đậu xanh cà, người Bắc cúng xôi vò.

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Món xôi gấc có màu đỏ bắt mắt mang lại nhiều may mắn cho bé

Trong dịp cúng đầy tháng, xôi gấc vừa ngon vừa dẻo với màu sắc đo đỏ rất bắt mắt là món xôi mang lại nhiều may mắn và bình an cho bé.

Cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé với món xôi gấc làm theo phương pháp truyền thống như sau:

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 3
Cách nấu xôi gấc ngon, dẻo khá đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 2kg gạo nếp
  • 1 quả gấc lớn chín đỏ
  • 1 trái dừa
  • Muối, đường, dầu ăn, rượu trắng

Sơ chế nguyên liệu

- Ngâm gạo nếp đem trong nước 5-6h hoặc có thể để qua đêm, sau đó đem xả sạch và để cho ráo nước.

- Lấy thìa bào lấy phần ruột đỏ của quả gấc, bỏ riêng hột. Cho phần thịt gấc vào tô lớn và dùng tay bóp nhẹ cho gấc đều, nhuyễn. Tiếp theo, bạn cho 3 thìa rượu trắng và 1/2 thìa muối vào và ướp 5-6h như ngâm gạo nếp.

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Bổ đôi quả gấc lấy toàn bộ hạt và ruột cho ra bát

- Lấy nước dừa xiêm để riêng và chia phần dừa làm 2 phần :

  • Nạo thành từng sợi dài để ăn kèm với xôi;
  • Trộn với nước xay nhuyễn và đun sôi 20 phút để lọc lấy nước cốt và trộn nước với 3 thìa dầu ăn

Cách làm:

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 5
Cách làm món xôi gấc khá đơn giản

Bước 1: Trộn gấc + nếp + ít muối + hành băm nhuyễn thật đều tay để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, bạn cho hỗn hợp này vào xửng.

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 6
Trộn gấc vào nếp

Bước 2: Đặt xửng gấc lên bếp hấp khoảng 30 phút. Lưu ý mở nắp xửng ngửa lên và lau khô hết nước đọng trên nắp để xôi không bị nhão và có độ khô vừa, thơm ngon. Xới xôi lên để xôi được xốp.

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 7
Xới xôi lên để xôi được xốp

Bước 3: Cho hỗn hợp nước cốt dừa + dầu ăn lên xôi. Sau khi rưới, bạn đậy nắp xửng lại và hấp thêm trong khoảng 25-30 phút nữa cho xôi mềm.

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 8
Cho nước và nước dừa vào nồi sao cho vừa ngập hết nếp

Tiếp tục rưới hỗn hợp nước cốt dừa + dầu ăn lên và xới xôi thật đều. Tiếp tục hấp cho đến lúc xôi thật dẻo, mềm là được.

Lưu ý:

Muốn ăn xôi ngọt thì bạn có thể chờ xôi nguội bớt rồi cho thêm một ít đường sao cho vừa ăn và xới tơi đều.

Yêu cầu thành phẩm:

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 9
Món xôi gấc khô vừa, không bị nhão và có màu sắc hấp dẫn
  • Món xôi gấc khô vừa, không bị nhão và có mùi thơm hấp dẫn.
  • Hạt xôi không bị nở bung, dẻo ngon.
  • Gấc trộn đều với xôi cho màu sắc hấp dẫn, không bị lẫn cùi gấc.

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- Bài văn khấn và cách cúng đầy tháng chuẩn nhất cho bé trai, bé gái

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Cách nấu chè trôi nước cúng đầy tháng cho bé

Mỗi vùng miền sẽ có lựa chọn món chè để cúng thôi nôi khác nhau. Người Nam hay cúng chè đậu nước dừa, người Huế cúng chè đậu xanh đánh, người Bắc nấu chè hoa cau.

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 10

Chè trôi nước mang ý nghĩa cầu mong mọi chuyện tình cảm của bé luôn suôn sẻ

Đặc biệt, khi cúng đầy tháng cho bé gái người ta luôn cúng chè trôi nước với mong muốn cuộc sống của bé được êm đềm, bình yên. Món chè này có ý nghĩa cầu cho chuyện tình cảm, tình duyên của bé được suôn sẻ. Còn nếu là bé trai sẽ cúng chè đậu trắng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món chè trôi nước gồm:

  • 250g bột nếp
  • 150g đậu xanh
  • 50g dừa khô
  • 300ml nước cốt dừa
  • 1 muỗng hành phi, 1 nhánh gừng, đường nâu và muối.

Cách làm:

Bước 1: Làm nhân bánh

Đầu tiên, bạn ngâm đậu xanh rồi  vào nồi nấu nhừ. Sau đó, đem xay nhuyễn, hoặc nghiền nát.

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 11
Ngâm đậu xanh

Cho tiếp 50g dừa khô vào trộn đều. Sau đó, cho hành phi + 2 muỗng đường trộn đều cho đường tan hết

Bước 2:  Nặn nhân

Cho nước vào bột nếp và nhào cho mịn dẻo.

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 12
Nặn nhân để làm bánh

Sau đó, cho thêm ít bột bỏ vo tròn lại ấn dẹp bột nếp.  Đặt viên đậu xanh vào giữa và vo tròn lại. Tiếp tục thực hiện cho đến khi hết bột.

Bước 3: Nấu viên trôi nước

Sau khi nặn nhân xong, bạn đun sôi một nồi nước trên bếp rồi thả bánh trôi vào. Khi thấy bánh nổi lên thì bạn vớt ra một bát tô hoặc một nồi nước lạnh để những viên trôi nước không bị dính.

Bước 4: Làm nước cốt dừa

Cho 300ml nước cốt dừa + 1 thìa nhỏ bột năng vào khuấy tan.  Thêm ít muối vào. Sau đó, đặt lên bếp nấu. Kết hợp khuấy đều khi nấu cho đến khi  nước dừa hơi sánh sệt lại.

Bước 5: Nấu chè trôi nước

Chuẩn bị một nồi nước để nấu có pha một lượng đường nâu (hoặc bạn có thể dùng đường trắng để có màu đẹp tự nhiên). Tùy theo sở thích mà bạn có thể cho độ ngọt phù hợp.

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 13
Nấu chè trôi nước

Thêm ít gừng đập dập vào đun. Khi nước sôi thì bạn cho bánh trôi nước vào. Đợi một lúc để viên trôi nước nổi lên thì bạn tắt bếp và vớt ra bát.

Để thưởng thức món chè, bạn cho thêm nước cốt dừa + một ít dừa nạo + một ít mè rang rắc lên.

Yêu cầu thành phẩm:

Hướng dẫn cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé vừa ngon vừa đẹp - Ảnh 14
Chè trôi nước thơm ngon, ngọt thanh và có vị béo của nước cốt dừa

Bánh trôi nước có vỏ dẻo dai, nhân đậu xanh thơm ngon và vị béo của nước cốt dừa, vị ngọt thanh của đường vị cay ấm của gừng.

Cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé khá đơn giản. Thực hiện theo đúng những hướng dẫn vừa chia sẻ trên, bạn sẽ dễ dàng có được món xôi chè ngon hấp dẫn để chuẩn bị mâm cúng đầy tháng của bé thật tươm tất và chứa đọng đầy đủ về ý nghĩa cũng như nghi thức.

Cúng đầy tháng cho bé có cần phải đúng ngày

Cúng đầy tháng cho bé có cần phải đúng ngày

Cúng đầy tháng cho bé là một trong những nghi lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người, đây không phải là một hình thức mê tín mà là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Vậy cúng đầy tháng có cần phải đúng ngày, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

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