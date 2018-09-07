Cúng đầy tháng cho bé có cần phải đúng ngày

Tâm linh - Tử vi 07/09/2018 14:53

Cúng đầy tháng cho bé là một trong những nghi lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người, đây không phải là một hình thức mê tín mà là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Vậy cúng đầy tháng có cần phải đúng ngày, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

1. Mục đích làm lễ cúng đầy tháng cho bé là gì?

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Cúng đầy tháng là nghi lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng

Người Việt Nam ta thường có niềm tin rất mãnh liệt vào các thánh thần. Đó là  lí do mà con người phải trải qua những lễ cúng trong suốt quãng đời. Mỗi lễ cúng lại gắn với các chức năng và ý nghĩa nhất định.

Theo đó, lễ cúng đầy tháng có ý nghĩa là để tạ ơn 12 bà Mụ đã đem bé đến với gia đình và cầu mong cho con luôn khỏe mạnh, lớn nhanh và thành công. Sau nữa, lễ cúng này để khẳng định sự tồn tại và vai trò của thành viên mới trong gia đình, họ tộc.

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Lễ cúng đầy tháng có ý nghĩa tạ ơn và khẳng định sự tồn tại, vai trò của thành viên mới trong dòng họ

Do đó, trong lễ cúng đầy tháng sẽ chuẩn bị đồ cúng tổ tiên và đãi họ hàng và còn cần chuẩn bị mâm cúng đầy tháng có sắm đầy đủ các lễ vật. Xôi chè gồm 12 chén chè nhỏ, 1 chén chè lớn , 12 chén xôi nhỏ, 1 đĩa xôi lớn và 1 tô cháo lớn.

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Cúng đầy tháng với mâm cỗ đúng chuẩn sẽ giúp bé có cuộc đời bé luôn no ấm

Sở dĩ, lễ vật phải chuẩn bị đủ 13 chén bởi từ khi sinh ra bé đã được 12 bà Mụ và 1 bà chúa trông nom, săn sóc.

Bên cạnh đó, đồ cúng của Đức ông và 3 Đức thầy cần có hoa, trái cây, nhang, nến, gạo muối, rượu và trà, trầu tem cánh phượng. Đồng thời, còn có muỗng, chén, dĩa và 1 đôi đũa hoa.

2. Cách tính mốc đầy tháng cho bé

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Tính ngày đầy tháng của bé gái lùi 2 ngày và bé trai lùi 1 ngày

Với cách tính truyền thống, ngày đầy tháng của trẻ sơ sinh sẽ dựa theo lịch âm và giới tính của trẻ.

Ông bà xưa vẫn nói “gái lùi hai, trai lùi một”. Theo đó, nếu là bé gái sẽ lùi lại 2 ngày và nếu là bé trai sẽ lùi lại 1 ngày.

Chẳng hạn, nếu đó là bé gái sinh vào ngày 28/3 âm thì ngày cúng đầy tháng sẽ là ngày 26/4 âm. Và ngày cúng đầy tháng sẽ là ngày 27/4 âm nếu đó là bé trai.

Nếu như tháng đó là tháng nhuận hoặc tháng thiếu thì sẽ tính ngày đầy tháng cho bé gái trừ 2 ngày. Lễ này thường sẽ được thực hiện vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối.

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Lịch cúng đầy tháng sẽ được tính theo lịch âm

Các bạn lưu ý là lịch cúng đầy tháng sẽ được tính theo lịch âm. Nếu như tháng đó là tháng nhuận hoặc tháng thiếu thì cách tính ngày đầy tháng cho bé gái cũng trừ 2 ngày chứ không đếm theo số ngày bé chào đời. Ví dụ, bé sinh vào ngày mồng 1 của một tháng nào đó có 28 ngày thì ngày cúng sẽ là ngày 26 của tháng đó.

Với cách tính hiện đại ngày nay, các phụ huynh sẽ căn cứ vào ngày sinh của con dựa trên lịch dương. Theo đó, ngày cúng đầy tháng là ngày trùng với ngày sinh của trẻ vào đúng tháng sau. Vẫn có có một số nơi cúng đầy tháng cho bé gái vào đúng ngày sinh của bé.

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3. Cúng đầy tháng có cần đúng ngày?

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Tổ chức nghi lễ đúng ngày và có thể đãi họ hàng bạn bè sau đó

Bạn cần cúng đầy tháng đúng ngày, một gợi ý nhỏ bạn có thể áp dụng đó là tổ chức nghi lễ cúng đầy tháng vào đúng ngày. Sau đó, bạn có thể chọn một ngày cuối tuần để đãi họ hàng bạn bè.

Lễ đầy tháng có ý nghĩa sâu sắc về sự hiện diện của một đứa trẻ trong gia đình. Do đó, bạn cần có cách tổ chức nghi lễ quan trọng này sao cho đúng ngày, nghi thức, lễ vật, bái cúng. Hi vọng với những chia sẻ trên bạn sẽ không phải băn khoăn cúng đầy tháng có cần thiết phải đúng ngày hay không và nắm được nhiều thông tin thú vị xoay quanh nghi lễ này.

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