Học tiếng anh 6-7 hiệu quả – nền tảng quan trọng cho tương lai

Bài học làm mẹ 23/10/2023 15:51

Thời đại công nghệ phát triển, việc nâng cao khả năng ngoại ngữ là điều bắt buộc để bước chân vào ngôi trường danh giá hay có thể làm việc tại một công ty lớn. Việc học Tiếng Anh ngay khi bước chân vào cấp 2 là rất cần thiết để bạn sớm hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của mình.

Tầm quan trọng của học Tiếng Anh 6-7

Học Tiếng Anh lớp 6, lớp 7  là giai đoạn quan trọng, vì là giai đoạn vừa chuyển cấp, phương pháp học tại Trường Tiểu Học và Trung Học sẽ có rất nhiều khác biệt, dẫn đến việc nhiều bạn cảm thấy bỡ ngỡ, không theo kịp với các bạn cùng lớp.

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Tiếng Anh là một trong những môn học quan trọng vì là môn thi bắt buộc khi thi tuyển vào lớp 10, thi tốt nghiệp và cũng là yếu tố bắt buộc để tốt nghiệp Đại học và xin vào các công ty lớn.

Cách học Tiếng Anh 6-7 hiệu quả

Để học Tiếng Anh lớp 7, lớp 6 hiệu quả, các bạn học sinh cần:

Trước tiên, nắm chắc kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh. Khi đó, bạn có thể dễ dàng trình bày quan điểm của mình một cách thuyết phục hơn. Các bài kiểm tra Tiếng Anh luôn luôn liên quan đến ngữ pháp, do đó, không được xem nhẹ việc học ngữ pháp.

Học tiếng anh 6-7 hiệu quả – nền tảng quan trọng cho tương lai - Ảnh 2

Thứ hai là rèn luyện nghe và phát âm chuẩn. Bạn có thể nâng cao khả năng nghe – nói Tiếng Anh thông qua việc giao tiếp với người bản xứ, xem phim Tiếng Anh có vietsub hay đặt mình vào môi trường có người nước ngoài. Môi trường học tốt sẽ thúc đẩy khả năng nghe – nói Tiếng Anh của bạn.

Nhiều bạn học Tiếng Anh 6-7 rất tốt nhờ tận dụng nguồn tài liệu trực tuyến. Trên youtube có rất nhiều video chia sẻ cách học Tiếng Anh bổ ích giúp cải thiện trình độ ngoại ngữ. Tuy nhiên, lựa chọn kênh học chất lượng là yếu tố quan trọng tránh lãng phí thời gian.

Học Tiếng Anh bằng nhiều cách để giữ tinh thần thoải mái, thích học. Việc học Tiếng Anh 6-7 không nên trở thành áp lực khiến các bạn trẻ cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Thay vào đó, phương pháp học hấp dẫn và hiệu quả sẽ mang đến sự hứng khởi cho các em học sinh.

Marathon Education – Vui học Tiếng Anh mỗi ngày

Để nâng cao trình độ học Tiếng Anh 6-7 cho con, nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư cho con theo học các trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, giờ học không linh hoạt, lớp học quá đông,... dẫn đến kết quả học tập không như mong đợi.

Các khóa học online dần được nhiều phụ huynh hướng đến cho con em của mình trong thời đại công nghệ phát triển. Marathon Education tự hào là Nền tảng học trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam.

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Bạn có thể học Tiếng Anh 6-7 tốt hơn khi đăng ký tham gia cùng Marathon Education với nhiều giáo viên giỏi – giàu kinh nghiệm, có phương pháp giảng dạy dễ hiểu. Bằng nhiều cách học khác nhau, các bạn trẻ có thể tìm thấy chìa khóa để vui học Tiếng Anh mỗi ngày. Đặc biệt, khi đăng ký khoá học tại Marathon Education, bạn luôn được cung cấp lộ trình rõ ràng và cam kết hiệu quả.

Marathon xây dựng bài giảng bám sát chương trình của Bộ Giáo Dục để giúp bạn không chỉ nâng cao điểm số mà còn là năng lực thật sự khi được rèn luyện đủ kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Marathon Education tự hào là Nền Tảng học trực tuyến hàng đầu VN với đội ngũ giáo viên giỏi top 1%. Với giải thưởng “Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2023”, Marathon tự tin có thể giúp bạn xây dựng một nền tảng vững chắc và phát triển trình độ ngoại ngữ vượt bậc khi học Tiếng Anh 6-7 tại đây.

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Từ khóa:   giáo dục

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