Đôi vợ chồng bán hết gia sản đổi lấy chuyến đi 'vô gia cư' đến mọi miền đất nước trong sự ngỡ ngàng của dân tình

Đôi vợ chồng ở Vũng Tàu đang khiến CĐM không thể tin khi dám bán hết tài sản đang có chỉ để đổi lấy chuyến đi phượt khắp mọi miền đất nước cho 2 con nhỏ.

Mới đây, câu chuyện về chuyến đi phượt "vô gia cư" của đôi vợ chồng trẻ đang được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, hình ảnh của hai chiếc xe đạp "nối đuôi" nhau di chuyển trên mọi nẻo đường, đằng sau yên xe là hai đứa bé cùng một xe kéo nhỏ để chở đồ đạc cần thiết. Sau khi bài đăng, danh tính của đôi vợ chồng đáng nể này được tiết lộ. Người chồng là Phạm Quốc Tuấn (36 tuổi) ở Vũng Tàu nhận thấy vòng xoáy công việc đã khiến anh chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh các con. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kèm theo những biến cố về mặt tài chính, các con anh ở nhà nhiều và dành nhiều thời gian trước điện thoại hay máy tính. Chính vì lẽ đó, anh cùng vợ mình - chị Bùi Thúy (30 tuổi) đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là khởi hành chuyến đi "vô gia cư" của gia đình với cậu con trai gần 5 tuổi, cô con gái 2 tuổi rưỡi và một chú chó.

Anh Tuấn đạp xe chở cậu con trai và chiếc xe kéo theo chú chó - Ảnh: FBNV Chị Bùi Thúy đèo con gái trên khắp nẻo đường - Ảnh: FBNV Đồ đạc họ mang theo chẳng có gì nhiều chỉ với 2 chiếc xe đạp và một xe kéo nhỏ chở đồ, tấm pin năng lượng mặt trời để lấy điện, dụng cụ cắm trại, đèn pin dã ngoại, thiết bị quay phim, chụp hình và một số sách vở cho 2 con nhỏ. Đồng thời, trong suốt cuộc hành trình, ba mẹ như trở thành "người bạn lớn" để lắng nghe và chia sẻ cùng con cái. Tuy nhiên, các chuyến đi không chỉ là dịp để các bé vui chơi mà họ cũng luôn tạo môi trường học cho con bằng cách bố mẹ cùng con đọc sách, dạy con làm toán với trái cây trong vườn, học ngoại ngữ cùng những người bạn nước ngoài... Đến nay, con trai lớn chưa tròn 5 tuổi đã thành thạo các mặt số, biết làm toán và đọc.

Theo thông tin từ Dân Trí, vợ anh Tuấn, chị Thúy từng làm nghề giáo viên dạy mầm non, chị cho biết thêm: "Cá nhân mình nhận thấy, cho con ở nhà tự do học tập, làm việc mình thích sẽ tốt hơn việc cứ mỗi 7h sáng thức dậy để đến trường, học tập theo thời gian biểu dù không biết có tiếp thu được hay không. Cùng độ tuổi, nhiều bạn đi học vẫn cần cô trợ giúp ăn uống, vệ sinh cá nhân nhưng con mình đã có thể tự chăm sóc, thậm chí giúp đỡ bố mẹ". Hai đứa con của cặp đôi chơi đùa trong lều dựng tạm tại nơi mà họ đến - Ảnh: FBNV Bé được thỏa sức khám phá thiên nhiên - Ảnh: FBNV Các bé được làm quen và chơi đùa thỏa sức với các bạn đồng trang lứa - Ảnh: FBNV Con trai lớn chưa tròn 5 tuổi đã thành thạo các mặt số, biết làm toán và đọc - Ảnh: FBNV Nông trại, các khu vườn, những nơi gần gũi thiên nhiên được anh Tuấn chị Thúy chọn dừng chân để con mình thỏa sức khám phá - Ảnh: FBNV Chuyến đi của gia đình anh Tuấn bắt đầu từ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến nay đã đi hơn 200 km và hiện đang ở Lâm Đồng - Ảnh: FBNV Cho đến lúc này, gia đình anh Tuấn vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ trở lại cuộc sống như trước kia. Tuy nhiên, nếu các con thích và lựa chọn học ở trường, anh chị sẽ đáp ứng. Hiện, vợ chồng anh Tuấn đang có thu nhập từ công việc online của anh.

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