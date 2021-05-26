Mẹ U60 ‘vừa sợ vừa run’ ngồi xe máy 7.800km thực hiện ước mơ cùng con trai ‘bất tài vô dụng’, kết quả khiến CĐM ‘bái phục’

Một người mẹ U60 cùng con trai rong ruổi trên khắp nẻo đường để cậu được thăm thú và ghi lại hết những cảnh đẹp nhằm thực hiện ước mơ vẽ vời, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Câu chuyện của cô Nguyễn Thị Bích Vân cùng con trai đã khiến nhiều người phải thốt lên "sao lại làm được như vậy?". Cô Vân năm nay đã 57 tuổi, ở cái tuổi này người ta thường rất khó chịu và đôi lúc trái gió trở trời lại gặp những cơn đau nhức hoành hành. Nhưng vì thương con và muốn con được thực hiện ước mơ của cuộc đời mình, cô đã có một quyết định hết sức táo bạo. Năm đó, cậu con trai khi ấy đang học lớp 10, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng chán nản chuyện học hành, cậu tâm sự với mẹ: "Mẹ ơi các môn toán lý hóa sinh... nói chung là con không thể tiếp thu nổi nó như giết dần đày ải con từng ngày từng giờ. Con thật là đứa con bất tài vô dụng... Con chỉ thích vẽ và chỉ muốn vẽ thôi Mẹ ơi".

Câu nói của con đã khiến cô Vân suy nghĩ rất nhiều, nếu ai hỏi cô có sợ hãi, tức giận về đứa con của mình không thì câu trả lời là có. Nhưng thay vì đánh, mắng cậu thì cô lại chọn cách đặt mình vào vị trí của con để hiểu và cảm thông. "Qua bạn bè và tìm hiểu thì tôi phải cho cháu tiếp xúc với cảnh đẹp thiên nhiên và các danh lam thắng cảnh... tôi quyết định mua một máy ảnh và một điện thoại cho con trai... Tôi vừa sợ vừa run ngồi sau tay lái của con trai rong ruổi trên các đồng quê ngõ xóm bản làng rừng cây thác nước bốn mùa xuân hạ thu đông ngắm mặt trời mọc xem mặt trời lặn nhân các ngày nghỉ, ngày lễ và tết cổ truyền", Cô Vân kể lại.

Hình ảnh trong chuyến đi kỉ niệm của 2 mẹ con Để nuôi dưỡng ước mơ học vẽ của con, cô Vân chia sẻ thêm, "Tôi cũng đã chọn được một lớp dạy vẽ tại thành phố Pleiku (vì nhà ở huyện cách 90km nên con trai tôi một tuần chỉ học được 1 đến 2 buổi) thấy cháu trưa thứ 7 bỏ cặp sách... ăn vội cơm vừa gọi điện thoại đặt xe đi ngay lên Pleiku học vẽ là tôi xót cả ruột sau dần cũng quen..." Thấm thoát thoi đưa, sau hơn 2 năm được mẹ ủng hộ và bên cạnh, con trai cô Vân đã trải qua kỳ thi THPT và kết quả là cậu đạt được ước nguyện thi đậu ngành thiết kế đồ họa trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM... Còn với cô kết quả là đã "nghiện" chạy xe trên các cung đường và ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên, cây cỏ. Câu chuyện của cô Vân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, chính cô cũng hy vọng những bậc cha mẹ hãy biết quan tâm, chia sẻ và đặt mình vào vị trí của con cái để hiểu và ủng hộ quyết định của con thay vì áp đặt chúng theo sắp xếp của mình. Nguồn: Nguyễn Thị Bích Vân

Những kiểu cha mẹ điển hình không được con cái báo hiếu, phải sống trong sự cô đơn khi về già Cha mẹ nào cũng mong con cái biết làm tròn chữ “hiếu” với mình. Nhưng có không ít cha mẹ khi về già lại bị con cái xa lánh, ghẻ lạnh. Sự thật đáng buồn khi xã hội càng phát triển, lòng người càng xa cách, càng nhiều bậc phụ huynh bị lâm vào tình trạng tương tự.

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