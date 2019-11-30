Con gái ngày càng tự ti, ngại giao tiếp vì những sai lầm trong cách dạy này của cha mẹ

So với con trai, việc nuôi dạy con gái có những sự khác biệt lớn mà cha mẹ cần chú ý. Muốn con gái sống hạnh phúc cần tránh những sai lầm này.
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Dưới đây là 5 lỗi cha mẹ không bao giờ được mắc phải khi nuôi dạy con gái.
1. Tránh bao bọc con gái quá mức
Dù con gái là phái yếu nhưng cha mẹ cần dạy con tự lập ngay từ nhỏ. Tránh bao bọc, che chở thái quá khiến trẻ mất tự tin, ngại giao tiếp.
Nếu bao bọc quá kỹ, sau này con sẽ dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Chỉ khi cho trẻ tự lập thì khi kết hôn, con cũng tự chủ được cuộc sống của mình cả về kinh tế và tinh thần, không phụ thuộc vào chồng.
2. Tránh nuôi con gái thiếu thốn
“Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái” là câu nói thể hiện sự khác biệt cơ bản trong nuôi dạy con trai và con gái.
Đối với con gái, cha mẹ nên dùng sự “giàu có” để dạy. “Giàu” ở đây có nghĩa là ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ đặc biệt chú trọng bồi dưỡng tri thức và khí chất cho con. Từ đó, giúp con không bị choáng ngợp bởi những sự hào nhoáng. Đồng thời, khuyến khích cha mẹ nên thường xuyên nói những lời yêu thương với con.
3. Tránh để con gái quá nũng nịu
Làm nũng như một đặc quyền của con gái nhưng là sai lầm khi để trẻ trở thành người yếu đuối. Một cô gái thường tỏ ra nũng nịu, nhờ vả người khác, dễ bị đánh giá là không có năng lực. Vì thế, ngay khi con có biểu hiện nũng nịu quá mức, cha mẹ cần phải ngay lập tức chấn chỉnh.
4. Tránh nuông chiều con gái quá mức
Nhiều cha mẹ mặc định rằng con gái rất yếu đuối nên cần phải nuông chiều như công chúa, muốn gì có đó.
Tuy nhiên, nếu cha mẹ mắc sai lầm này, con sẽ có tính đòi hỏi. Khi không được đáp ứng nhu cầu, con sẽ nổi nóng và làm loạn. Khi trưởng thành, những cô gái như vậy sẽ không được mọi người quý mến. Vì thế cần tránh chiều chuộng con quá mức.
5. Tránh tư tưởng trọng nam khinh nữ
Rất nhiều ông bố bà mẹ còn tư tưởng “con gái là con người ta” nên không cho con được hưởng điều kiện giáo dục tốt và phân biệt đối xử. Nếu tư tưởng trọng nam khinh nữ tồn tại trong gia đình, con gái sẽ trở nên tự ti, nhút nhát, không dám tiếp xúc nhiều với xã hội. Vì thế, cha mẹ phải tránh tư tưởng này.
Như vậy, để tránh những định kiến của xã hội, cũng như tạo nền tảng cho con gái sống hạnh phúc, cha mẹ cần lưu ý tránh 5 sai lầm trên khi nuôi dạy con.