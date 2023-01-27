Có cần phải quá lo lắng nếu sinh con trai vào mùng 1, con gái vào ngày rằm không?

Bài học làm mẹ 27/01/2023 17:00

Nhiều gia đình đã chọn ngày giờ sinh cho trẻ, tránh "trai mùng 1 gái hôm rằm" để dễ bề chăm sóc, không "trái tính trái nết" theo quan niệm truyền thống.

Quan niệm trai mùng một, gái hôm "trái tính trái nết"?

Lâu nay, người ta vẫn nhầm tưởng việc sinh con trai vào ngày mùng 1 âm lịch, con gái sinh vào ngày rằm (15 âm lịch) đều "khó nuôi", tính khí khác người, nhưng sự thực hoàn toàn không phải vậy. Nó còn phụ thuộc nhiều vào môi trường dạy dỗ trong gia đình và trường học của những đứa trẻ này.

 

Theo một số chuyên gia, chúng ta không nên đánh đồng việc khó nuôi dạy bé trai sinh vào ngày mùng 1, con gái sinh vào ngày rằm. 

 

Có cần phải quá lo lắng nếu sinh con trai vào mùng 1, con gái vào ngày rằm không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo quan niệm phong thủy, mặt trăng biểu trưng cho âm khí (con gái) còn mặt trời biểu trưng cho dương khí (con trai).

Ngày rằm trăng sáng nhất, đẹp nhất thì âm khí cũng vượng nhất. Con gái sinh vào đêm đó được hội tụ cao nhất những đặc tính này và một phần được chuyển hóa vào trong tính cách.

Ngược lại, ngày mùng một trăng mờ nhất (khó nhìn thấy), dương khí sẽ thịnh nhất. Con trai sinh vào đêm đó sẽ hội tụ những đặc tính mạnh mẽ của dương khí vào tính cách.

Về mặt phong thủy, âm dương cân bằng luôn là yếu tố tiên quyết để mang tới vận khí tốt. Vì thế, dù là âm hay dương, khi đã ở mức cực thịnh đều là điều bất thường, không lý tưởng.

Chính vì vậy mà nhiều đứa trẻ sinh ra vào hai ngày này có tính khí rất đặc biệt, phần nhiều là ương bướng, nghịch ngợm. Chưa kể số còn vất vả, lận đận, làm gì cũng trắc trở, khó khăn.

Quan niệm trai mùng một, gái hôm rằm có đúng không?

Có cần phải quá lo lắng nếu sinh con trai vào mùng 1, con gái vào ngày rằm không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể nói, quan niệm trai mùng 1 gái hôm rằm là nguyên nhân nhiều gia đình can thiệp bằng y học để tránh sinh con vào thời gian này.

Trên thực tế, có nhiều gia đình đã chọn ngày giờ sinh cho trẻ, tránh "trai mùng 1 gái hôm rằm" để dễ bề chăm sóc, không "trái tính trái nết" theo quan niệm truyền thống. 


Theo khía cạnh tâm linh, mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng, hoàn toàn do tự nhiên sắp đặt chứ không thể can thiệp bằng y học theo kiểu sinh con theo ý muốn giờ giấc của cha mẹ như thế. Bởi nếu vậy thì ai cũng sẽ chọn ngày giờ tốt cho con, làm gì còn người phải chịu cảnh khổ sở, nghèo túng nữa.

Nhưng nếu chỉ can thiệp bằng y học không thôi thì không đủ và cũng không cần thiết. Cái quan trọng nhất là việc phụ huynh quan tâm giáo dục các con từ nhỏ, không nên nuông chiều con cái thái quá. Thay vào đó là nên dạy con tính tự lập từ tấm bé. Trẻ con như viên ngọc thô, cần phải mài dũa nhiều tâm mới sáng. Có như vậy thì trẻ dù sinh ngày nào cũng mới có thể phát huy đức tính tốt, giúp ích cho đời được.

 

Vì thế, có thể nói, việc sinh con ngày nào không quá quan trọng, nhưng được sự giáo dục, quan tâm chăm sóc của gia đình sẽ giúp cho đứa trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn một cách hài hòa. Không thể cứ đổ tội cho sinh vào mùng một, ngày rằm để thoái thác vai trò giáo dục của gia đình được.

*Thông tin mang tính tham khảo!

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