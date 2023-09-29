Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 29/9/2023

Bạn cần luôn tập trung vào mối quan hệ của mình với nửa kia để không có người thứ ba nào có thể gây rắc rối cho mối quan hệ của bạn. Cùng nhau khám phá một sở thích và mang lại niềm vui cũng như sự hứng thú trong bạn. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để cùng nhau tập luyện thể chất để giữ dáng và khỏe mạnh. Hãy hỏi nhau về những cảm xúc sâu sắc nhất và đảm bảo rằng bạn luôn thành thật. Đi dạo vào buổi tối và thư giãn sau một ngày bận rộn.

Hãy nhận ra những vấn đề trong sự nghiệp của người ấy ngay hôm nay và cố gắng hết sức để hỗ trợ lẫn nhau. Cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực bằng những cuộc trò chuyện vui vẻ và nhẹ nhàng. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên những con người duyên dáng và chu đáo. Lên kế hoạch hẹn hò với người yêu của bạn và đảm bảo rằng bạn bày tỏ những gì đang diễn ra trong đầu mình mà không có bất kỳ sự e ngại nào.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Bạn phải hoàn toàn tin tưởng người ấy của mình để giải quyết mọi việc trong mối quan hệ của bạn. Lên kế hoạch đi chơi ngay hôm nay, đặc biệt là vào buổi tối, để có thời gian thư giãn. Đó có thể là một chuyến tham quan công viên hoặc một hoạt động của các lễ hội gần đây. Hãy đối mặt với vợ/chồng của bạn nếu bạn chứng kiến bất cứ điều gì bất thường trong mối quan hệ của mình và cố gắng giải quyết mọi việc. Những người độc thân đang tìm kiếm một mối quan hệ ổn định sẽ có được những mối quan hệ tốt vào thời điểm này.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Mối quan hệ yêu đương ổn định của bạn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Bạn phải hoàn thành mọi việc cùng nhau để không nhất thiết phải hy sinh sự nghiệp chuyên môn của mình. Các bạn có thể hỏi nhau những câu hỏi thăm dò nhất và mong đợi những câu trả lời có lợi. Hãy cùng nhau bắt đầu thói quen tập luyện để có thể duy trì sức khỏe. Những người vừa thoát khỏi một mối quan hệ độc hại cần phải có sự hướng dẫn của một người chữa lành giỏi vào lúc này.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn sẽ tận hưởng một mối quan hệ bền chặt với người ấy của mình ngày hôm nay. Lên kế hoạch đi du lịch đến một địa điểm gần đó để dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Một chuyến thăm bất ngờ của gia đình có thể làm hỏng kế hoạch buổi tối của bạn. Nếu bạn thực sự thích ai đó, hôm nay là một ngày tuyệt vời để bày tỏ tình cảm của bạn và đạt được kết quả thuận lợi. Hãy tìm cách dành thời gian với họ. Tránh trở nên quá khích.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Bạn cần kiểm soát sự xâm nhập của bên thứ ba vào mối quan hệ của mình. Nếu bạn sống ở nước ngoài, bạn phải có mặt trong từng bước tiến của đối phương. Hoặc nếu không, bạn có thể bỏ lỡ những điều quan trọng, điều này cuối cùng có thể khiến mối quan hệ của bạn trở nên rạn nứt. Nếu bạn đang suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn thì bây giờ là thời điểm tốt để bạn lôi kéo gia đình vào.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Đây là thời điểm thích hợp để cải thiện mối quan hệ của bạn và người ấy thông qua các cuộc trò chuyện và tương tác tích cực. Hãy trò chuyện cùng nhau như một cặp đôi để hiểu được điểm mạnh cũng như điểm yếu của nhua. Khi nói chuyện, việc đặt điện thoại xuống và cùng nhau suy nghĩ là điều quan trọng. Hãy cẩn thận nếu bạn liên tục phải đối mặt với những “báo hiệu đỏ” từ người ấy của mình.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Sự cùng nỗ lực trong tình yêu sẽ giúp bạn tìm ra lý do để ở bên nhau. Bạn có thể phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn ngày hôm nay, nhưng người ấy của bạn sẽ hỗ trợ bạn giải quyết. Hãy biết ơn sự hiện diện của họ trong cuộc đời bạn. Tìm sự kết nối cảm xúc với một người quyến rũ nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Đừng quá khắt khe với bản thân.

Nhân mã (23/11-21/12)

Những người đang yêu cần phải chắc chắn về cảm xúc của mình. Hãy cùng nhau nỗ lực cải thiện bản thân như một cặp đôi để bạn có thể tự hào về việc mình đã trở thành như thế nào. Ngay cả khi ở bên người ấy, hãy dành thời gian để là chính mình và theo đuổi sở thích mà bạn yêu thích. Đó có thể là làm vườn hoặc nghe nhạc, nhưng hãy cố gắng thực hiện điều đó cùng với bạn đời của bạn. Gia đình bạn có thể không chấp nhận mối quan hệ của bạn lúc này, vì vậy tốt hơn hết bạn nên dành thời gian và giữ bí mật.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hôm nay, bạn cần phải chậm rãi trong mối quan hệ của mình. Sự hấp dẫn là quan trọng, nhưng bạn nên chắc chắn rằng cảm xúc của đối phương có thể thay đổi nhanh chóng. Hãy cố gắng mừng cho người bạn đời của mình, vì một thành tựu lớn sẽ khiến bạn vừa tự hào vừa hài lòng. Những người độc thân nên lên kế hoạch đi du lịch với bạn bè và tìm kiếm những người có thể thu hút sự chú ý của bạn.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn sẽ có một mối quan hệ yêu đương ổn định, nơi bạn có thể bày tỏ cảm xúc của mình tốt nhất. Đây là thời điểm tuyệt vời để những người có chung quan điểm có thể đến gần và thiết lập mối quan hệ lâu dài. Nếu còn độc thân, bạn cần cố gắng giao lưu để có kết quả tốt nhất. Một hoạt động vui vẻ hoặc một sở thích nào đó sẽ mang cả hai bạn lại với nhau. Cải thiện sự thân mật bằng cách đảm nhận công việc như nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Bạn cần lạc quan về mối quan hệ của bạn với đối phương. Hiểu nhu cầu của nhau như một cặp đôi và cố gắng thân mật thường xuyên. Nếu bạn đã kết hôn, con cái của bạn sẽ khiến bạn tự hào ngày hôm nay. Đây không phải là thời điểm thích hợp để đùa giỡn với một người hấp dẫn vì người kia có thể đã tìm được người khác. Hãy cố gắng hiểu cảm xúc của đối phương ngay khi bạn nhận thấy điều gì đó khó xử.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.