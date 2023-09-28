Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 28/9/2023 của 12 cung hoàng đạo

Bạn có khả năng vượt qua cơn khủng hoảng tiền mặt bằng cách mở ra những con đường kiếm tiền khác. Những người mắc chứng bệnh lối sống sẽ có thể kiểm soát được nó và thậm chí có thể cho thấy sự cải thiện. Một giao dịch có lợi nhuận có thể sẽ mang lại lợi ích cho một số doanh nhân. Về mặt gia đình, bạn có xu hướng làm lành và cứu vãn tình hình khỏi trở nên tồi tệ. Du lịch nước ngoài là có thể đối với một số người.

Tình yêu: Người mà bạn phải lòng có thể đưa ra những tín hiệu tích cực về mặt lãng mạn.

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây

Kim ngưu (21/4-20/5)

Những người cảm thấy bất an về tài chính sẽ sớm có lý do để vui mừng. Về mặt sức khỏe, bạn có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi tạm biệt căn bệnh đã gây phiền toái cho mình từ lâu. Một số bạn sẽ thành công trong việc tăng hiệu quả công việc. Ai đó trong gia đình có thể sẽ khiến bạn tự hào. Một cuộc hành trình có thể có những thăng trầm. Việc lấy các thủ tục giấy tờ để mua tài sản có thể làm mất thời gian của bạn.

Tình yêu: Sự gần gũi với đồng nghiệp có thể trở thành mối tình lãng mạn mới chớm nở đối với một số người.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Màu vàng

Song Tử (21/05 - 21/06)

Sự may mắn về mặt tài chính sẽ giúp lấp đầy kho bạc của bạn. Thức ăn đường phố có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, vì vậy hãy ngừng ăn. Các đối thủ trên phương diện chuyên môn sẽ không tìm ra được lỗ hổng trong dự án của bạn. Một khởi đầu mới sẽ giúp đưa những người thân yêu đến gần nhau hơn. Bạn sẽ cần tỉnh táo hơn khi lái xe. Một số bạn có thể bị tụt lại phía sau về mặt học tập do không học tập đều đặn.

Tình yêu: Ngày đầu tiên, những nỗ lực lãng mạn của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Bạc

Cự giải (22/6 - 22/7)

Một căn bệnh cũ có thể quay lại gây rắc rối cho bạn nếu bạn không cẩn thận. Hãy mong đợi một cuộc đoàn tụ gia đình vì một thành viên trong gia đình có thể sẽ sớm đến. Tốc độ sẽ giết chết bạn, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn đủ thời gian để tránh nhu cầu lái xe nhanh. Các thủ tục sở hữu một ngôi nhà đã hoàn tất, khiến bạn trở thành chủ sở hữu.

Tình yêu: Tình yêu đang bao trùm không khí xung quanh bạn.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đỏ nhạt

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn có thể cảm thấy miễn cưỡng khi đầu tư vào một kế hoạch lớn. Chế độ ăn uống cân bằng và kiêng đồ ăn vặt là chìa khóa để bạn có sức khỏe tốt. Công việc trên phương diện chuyên môn sẽ diễn ra suôn sẻ và không có sự can thiệp từ bên ngoài. Một tư duy thay đổi sẽ cho phép bạn tìm thấy hạnh phúc trong gia đình hiện tại. Lái xe về vùng nông thôn sẽ giúp bạn sống lại nguồn năng lượng mới. Có khả năng sẽ có một lời đề nghị mua một bất động sản tốt nhất, nhưng nó có thể đi kèm với một số rắc rối.

Tình yêu: Không thể loại trừ khả năng một tình bạn nảy nở thành lãng mạn đối với một số người.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Nâu

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Bạn có thể gặp phải tình huống khó khăn về tài chính, nhưng mọi thứ sẽ có lợi cho bạn. Tham gia một phòng tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh được chỉ định cho một số người. Danh tiếng tăng vọt trong công việc hoặc học tập sẽ giúp bạn vượt lên trên những người còn lại. Những người thân yêu và gần gũi của bạn sẽ tỏ ra ủng hộ và lạc quan về thành tích của bạn. Bạn có thể có hai suy nghĩ liên quan đến một cuộc hành trình.

Tình yêu: Những khát vọng lãng mạn của bạn sẽ sớm được hiện thực hóa trong một bữa tiệc hay một buổi gặp mặt.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Đỏ tươi

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn có thể phải đợi các kế hoạch tốt hơn xuất hiện trước khi đầu tư tiền của mình. Những nỗ lực của chính bạn trên mặt trận sức khỏe sẽ giúp bạn đi trên con đường đạt đến thể lực toàn diện. Các chuyên gia sẽ nhận thấy lượng khách hàng tăng lên rõ rệt khi danh tiếng của họ ngày càng lan rộng. Có thể hôm nay bạn sẽ có mâu thuẫn với ai đó trong gia đình. Đây là thời điểm thức tỉnh tinh thần cho những người có tâm hồn tôn giáo.

Tình cảm: Bạn sẽ có cơ hội chia sẻ những cảm xúc lãng mạn của mình với người đặc biệt trong đời.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Trắng

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Tốt nhất là không nên phung phí cho đến khi tình hình tài chính hoàn toàn ổn định. Những người hy vọng giảm cân có thể đạt được thành công dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Kỹ năng kết nối mạng lưới của bạn để phát triển sự nghiệp hơn nữa có thể được chứng minh ngày hôm nay. Một sự kiện gia đình có thể khiến bạn hoàn toàn say mê trong ngày hôm nay. Một số bạn có thể trở nên nghiêm túc về việc sở hữu tài sản. Bạn có thể phải dành thời gian chất lượng cho ai đó trên mặt trận học tập.

Tình cảm: Hôm nay, người yêu có thể không tỏ ra quan tâm đến bạn, khiến bạn tổn thương và chán nản.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Hồng

Nhân mã (23/11-21/12)

Bạn có thể bị ấn tượng bởi một kế hoạch tài chính sinh lợi, nhưng tốt nhất bạn nên tìm hiểu kỹ. Những người đang cố gắng giảm cân có thể tìm thấy những dấu hiệu đáng khích lệ. Bạn có thể phải nghĩ ra cách giảm nhẹ khối lượng công việc của mình. Việc thông báo cho cha mẹ hoặc người lớn tuổi trong gia đình về nơi ở của bạn sẽ là điều quan trọng trong ngày hôm nay. Chấp nhận sự chậm trễ hơn là tăng tốc trên đường. Bạn có thể cần phải trau dồi kiến thức của mình về một chủ đề đã chọn trong lĩnh vực học thuật.

Tình yêu: Hãy tránh xa những suy nghĩ lãng mạn trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Đỏ tươi

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Đừng hấp tấp mở ví của bạn dù có bị cám dỗ thế nào đi nữa! Việc hình thành thói quen tập thể dục là điều hoàn toàn có thể và sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bạn. Cần phải làm việc chăm chỉ và kết nối nhiều để có thể thành công trong lĩnh vực chuyên môn. Một số công việc ở nhà có thể cần phải được chú ý ngay lập tức. Một số vấn đề được thấy trước trong một cuộc hành trình. Một số bạn có thể vẫn bận rộn trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực học thuật.

Tình yêu: Đừng chờ đợi những điều lãng mạn xảy ra, vì nó có thể khiến bạn phải chờ đợi vô tận!

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Tím

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Chơi cổ phiếu có thể không mang lại lợi nhuận như mong đợi, nhưng sẽ chứng tỏ được lợi nhuận. Các vấn đề liên quan đến sức khoẻ có thể gây ra sự khó chịu. Bạn có rất nhiều việc phải làm trên mặt trận chuyên nghiệp để thu hút đúng khách hàng. Gia đình và bạn bè có thể sẽ thuyết phục bạn dành thời gian cho họ ngày hôm nay. Hãy kiểm tra tốc độ trong khi di chuyển, vì các ngôi sao có vẻ không thuận lợi. Một số bạn có thể đăng ký vay tiền để mua bất động sản.

Tình cảm: Hôm nay bạn có thể tìm thấy người yêu trong tâm trạng phàn nàn, vì vậy một đôi tai thông cảm sẽ giúp bạn giải quyết mọi chuyện.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xanh lam

Song ngư (20/02 - 20/03)

Điều hợp lý là bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu vào thời điểm này. Làm chậm nhịp độ cuộc sống sẽ có tác dụng có lợi cho sức khỏe. Các kế hoạch do bạn đệ trình có thể bị giám sát kỹ lưỡng nhưng cuối cùng sẽ được thông qua. Một đứa trẻ trong gia đình có thể cần được hướng dẫn để sửa chữa những lỗi lầm của mình. Chuyến đi nước ngoài có thể bị trì hoãn do một số trường hợp không lường trước được. Bạn có thể được yêu cầu hòa giải trong một vụ tranh chấp tài sản.

Tình cảm: Những người đang yêu có thể tạm dừng cuộc sống tình cảm một thời gian chỉ để xem xét lại mối quan hệ.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Cam

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.