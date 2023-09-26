Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 26/9/2023 của 12 cung hoàng đạo

Cơ hội kiếm tiền tuyệt vời sẽ đến với bạn. Bạn có thể tập trung vào sức khỏe ngay bây giờ và thành công trong nỗ lực giữ gìn thể chất. Bạn có thể mong đợi sự đánh giá cao từ những điều ít được mong đợi nhất trong công việc. Hôm nay bạn có thể được bao quanh bởi những người thân yêu của mình. Lái xe vòng quanh với bạn bè có thể sẽ mang lại cảm giác hưng phấn cao độ. Một số thay đổi đang chờ xử lý hoặc bổ sung cho ngôi nhà có thể được bắt đầu ngay hôm nay.

Tình yêu: Một người đặc biệt nào đó có thể đến gặp bạn và làm bừng sáng phương diện tình cảm của bạn.

Màu may mắn: Xanh lam

Kim ngưu (21/4-20/5)

Ai đó có thể cám dỗ bạn mua một mảnh bất động sản đắt giá. Bắt đầu một điều gì đó mới mẻ trên phương diện chuyên môn có thể sẽ có triển vọng tài chính tốt hơn. Việc thay đổi chế độ ăn uống và thói quen hàng ngày có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn. Gánh nặng công việc tại văn phòng có thể sẽ được chia sẻ. Sự bình yên và tĩnh lặng ngự trị trong nhà và sẽ giúp bạn thư giãn. Một chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè sắp diễn ra và sẽ rất thú vị.

Tình yêu: Những cách làm thiếu chín chắn của bạn có thể khiến bạn phải trả giá bằng một buổi tối lãng mạn đi chơi cùng người yêu.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Vàng

Song Tử (21/05 - 21/06)

Bất chấp mọi khó khăn, bạn sẽ có thể quản lý tốt tài chính của mình. Những người đam mê thể hình sẽ thêm một số bài tập nữa vào chế độ tập luyện của họ. Bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn khi thuê người làm việc. Một thành viên trong gia đình đang ở xa có thể sẽ trở về nhà trong vài ngày. Cơ hội cho một chuyến đi chính thức có thể sẽ sớm thành hiện thực. Việc trở thành chủ sở hữu ngôi nhà có thể nằm trong tâm trí bạn và bạn sẽ nỗ lực để có được nó.

Tình yêu: Mọi chuyện trở nên tươi sáng hơn khi có ai đó thu hút sự chú ý của bạn.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Bạc

Cự giải (22/6 - 22/7)

Những khoản đầu tư tốt sẽ đảm bảo cây tiền của bạn phát triển mạnh mẽ về mặt tài chính. Sức khỏe vẫn đạt yêu cầu nhờ sự nỗ lực của chính bạn. Đến một điểm đến được lựa chọn là điều nằm trong tầm tay của một số người. Bạn có thể cố gắng tham gia vào các cuộc gặp mặt xã hội để tìm được một người phù hợp với một thành viên trong gia đình. Một món quà từ người thân yêu có thể sẽ khiến bạn vui vẻ trong ngày. Một số bạn có thể bắt đầu một công việc cải tạo lớn trong ngôi nhà của mình.

Tình yêu: Một món quà từ người thân yêu có thể sẽ khiến bạn có một ngày tuyệt vời.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Màu đào

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn có thể nắm bắt cơ hội để tăng thêm sự giàu có. Bạn có sức khỏe tuyệt vời, vì vậy hãy chôn vùi mọi nỗi sợ hãi về thái quá về sức khỏe. Một giai đoạn tuyệt vời bắt đầu với bạn cả về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp. Cha mẹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ bạn đạt được ước mơ của mình. Bạn có thể có cơ hội du lịch đến một địa điểm xa lạ theo lời mời. Đừng tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến tài sản ngày hôm nay.

Tình yêu: Đời sống tình cảm có thể mang lại cho bạn sự hài lòng to lớn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Màu nghệ tây

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Bạn có thể có động lực lên kế hoạch tài chính để thực hiện một điều gì đó lớn lao. Mặc dù hơi thừa cân, nhưng bạn sẽ có thể duy trì sức khỏe hoàn hảo. Mọi thứ bắt đầu được cải thiện dần dần trên mặt trận cá nhân và nghề nghiệp. Kế hoạch cho một chuyến đi chơi cùng gia đình có thể được đưa ra hình thức cuối cùng. Một chuyến công tác hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội sinh lời nhưng điều quan trọng là phải nắm bắt kịp thời. Theo dõi sát sao tiến độ xây dựng do bạn khởi xướng.

Tình yêu: Chuyện tình cảm có thể sẽ khởi sắc trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Trắng

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Không thể loại trừ một vận may về mặt tài chính. Những người ốm yếu sẽ hồi phục nhanh chóng. Kinh nghiệm chuyên môn của bạn sẽ được yêu cầu nhiều. Điều gì đó mà bạn muốn hoàn thành ở quê nhà có thể sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Một cuộc hành trình ngắn sẽ mang lại sự thư giãn cho những ai đang cố gắng thư giãn. Hãy hết sức cẩn thận với những gì bạn ký liên quan đến tài sản của tổ tiên. Những người đang học để thi đấu sẽ tìm lại được nhịp điệu và sự tập trung vốn có của mình.

Tình yêu: Tìm được tình yêu sẽ không khó, bạn chỉ cần ước là có!

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đỏ

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Một số bạn sẽ tìm cách thoát khỏi sự bất ổn về tài chính và đạt được sự ổn định. Về mặt sức khỏe, bạn không có gì phải phàn nàn. Hôm nay bạn có cơ hội để chứng minh dũng khí của mình trên mặt trận chuyên nghiệp. Gia đình sẽ hỗ trợ và chăm sóc nhu cầu của bạn. Kế hoạch đi du lịch nước ngoài có thể hình thành trong thời gian này. Làm rõ một số khía cạnh của giao dịch tài sản trước khi ký kết.

Tình yêu: Một người lạ ở phía đối diện có thể khiến bạn chú ý về mặt lãng mạn.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Kem

Nhân mã (23/11-21/12)

Những nỗ lực của bạn để giữ chi tiêu trong nhà ở mức tối thiểu sẽ thành công. Bạn có thể thấy mình có sức khỏe tốt nhất. Có thể bạn sẽ thấy mình đang ngồi trên chín tầng mây trên lĩnh vực chuyên môn. Điều gì đó mà bạn muốn hoàn thành ở quê nhà có thể sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Vấn đề tài sản sẽ cần có sự đồng ý của bạn trước khi quyết định có lợi cho bất kỳ ai.

Tình yêu: Bạn có thể tìm thấy tình yêu trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Hồng

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Giai đoạn tài chính tốt đẹp bắt đầu với bạn ngay bây giờ và khiến những lo lắng của bạn về mặt tiền tệ biến mất. Một căn bệnh nhỏ có thể được chữa khỏi bằng phương pháp điều trị tại nhà. Thiết lập quyền lực của bạn trong công việc sẽ giúp bạn khôi phục lòng tự trọng. Sự bình thường sẽ được đưa trở lại trong không khí gia đình nhờ nỗ lực của bạn sau một loạt căng thẳng. Ai đó có thể sẽ đi cùng bạn trong một chuyến hành trình nhưng sẽ khiến chuyến đi trở nên thú vị. Tranh chấp tài sản có thể khiến nhiều đêm mất ngủ. Học sinh có khả năng đạt kết quả tốt trong một bài kiểm tra hoặc cuộc thi.

Tình cảm: Có thể đoán trước được sự bất hòa với người yêu về mặt lãng mạn.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Màu vàng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn sẽ tăng thêm sự giàu có của mình vì những nỗ lực của bạn hứa hẹn mang lại rất nhiều tiền. Việc duy trì thói quen kén ăn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn. Bạn sẽ cố gắng hoàn thành một dự án do người khác bỏ dở giữa chừng. Kế hoạch cho một chuyến đi vui vẻ cùng gia đình có thể được hoàn thành. Hành động kịp thời có thể khiến bạn trở thành chủ sở hữu đáng tự hào của tài sản mà bạn đã đầu tư tiền của mình vào. Những người đang chuẩn bị cho kỳ thi sẽ có thể tìm được người để giải tỏa những nghi ngờ của mình.

Tình yêu: Những người đang yêu có thể sẽ không đồng tình trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Trắng

Song ngư (20/02 - 20/03)

Tiền cho ai đó vay có khả năng sẽ được trả lại. Sự quan tâm được khơi dậy đối với thiền định hoặc yoga sẽ mang lại cho bạn nhiều điều tốt đẹp. Các chuyên gia có khả năng tìm thấy sự gia tăng lượng khách hàng. Những ý tưởng và đề xuất của bạn về một điều gì đó quan trọng có thể sẽ được chấp nhận ở phía gia đình. Rất có thể bạn sẽ là một phần của chuyến đi do bạn bè tổ chức. Một tài sản thuộc sở hữu của bạn có thể bắt đầu mang lại lợi nhuận tốt. Những người chuẩn bị cho kỳ thi bây giờ sẽ cảm thấy tự tin hơn trước.

Tình yêu: Thời gian eo hẹp có thể khiến bạn không thể dành nhiều thời gian cho người yêu trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 5

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.