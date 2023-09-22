Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 22/9/2023

Bạn cần dồn sức lực vào việc yêu thương người quan tâm đến bạn nhất. Những điều nhỏ nhặt như một bữa ăn yêu thích hoặc cùng nhau thăm quan những địa điểm cũ có thể cải thiện mối quan hệ của bạn trong ngày. Người thứ ba có thể xen vào giữa bạn và nửa kia, vì vậy hãy cố gắng giải quyết tình huống một cách có chiến lược. Đây không phải là lúc để bạn bộc lộ sự tức giận vì nó sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Còn với những người mới yêu, hãy tham gia vào những cuộc trò chuyện thường ngày với người ấy.

Nếu điều gì đó bạn làm khiến đối phương khó chịu, bạn nên hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để tỏ ra kỳ lạ một cách vụng về trước mặt người khác. Hãy lắng nghe người yêu của bạn và cùng tham gia vào những lợi ích chung. Những người độc thân sẽ tìm thấy một người đặc biệt ngày hôm nay, người mà họ có thể dễ dàng bày tỏ tâm trạng của mình. Gọi đối phương bằng biệt danh là một cách tuyệt vời để tăng cường sự thân mật và xích lại gần nhau hơn.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Bạn cần bày tỏ cảm xúc của mình trong những tình huống phức tạp, chẳng hạn như khi người khác đang cố gắng làm tổn hại mối quan hệ của bạn hoặc khi người ấy của bạn quá bận rộn. Dù bình thường đến đâu, việc bày tỏ những ước muốn thầm kín của bạn sẽ giải quyết được mọi thứ trong mối quan hệ. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để suy nghĩ về triển vọng hôn nhân và lôi kéo các thành viên trong gia đình bạn tham gia. Tốt hơn hết bạn nên thoát khỏi mối quan hệ độc hại trong trường hợp thường xuyên cãi vã.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Đối phương sẽ hỗ trợ bạn khi đưa ra những quyết định quan trọng trong ngày hôm nay. Không những vậy, bạn còn có thể nghiêm túc theo đuổi nghề nghiệp của mình. Trong trường hợp thường xuyên phải di chuyển vì công việc, người yêu sẽ khiến bạn cảm thấy đặc biệt trong ngày. Có ai đó mà bạn có thể chia sẻ mọi thứ là điều tuyệt vời, vì vậy hãy cố gắng đề cập đến những tình huống quan trọng liên quan đến các thành viên trong gia đình bạn. Những cái ôm và âu yếm thường xuyên sẽ giúp cả hai bạn thư giãn sau một ngày bận rộn.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn phải duy trì sự tự tin của mình và điều tương tự cũng áp dụng cho người ấy của bạn. Chỉ khi đó bạn mới có thể chứng kiến những thay đổi tích cực trong mối quan hệ của mình. Bạn có thể cùng nhau tham gia một lớp tư vấn nghề nghiệp để hiểu được niềm đam mê của nhau Nếu bạn có một nhóm bạn chung, hãy tận dụng thời gian rảnh rỗi để duy trì kết nối và tham gia vào các cuộc trò chuyện thú vị. Bạn có thể tổ chức những buổi họp mặt gia đình cùng nhau như một cặp đôi.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Cần phải tái tạo lại mối quan hệ của bạn với tư cách là bạn bè trước khi bạn mong đợi người ấy trở thành tri kỷ của mình. Giữ kết nối qua điện thoại càng nhiều càng tốt. Hãy lắng nghe cẩn thận những gì người ấy của bạn nói về các vấn đề tài chính hiện tại. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà, bây giờ là thời điểm tốt để đến thăm bất động sản và hoàn tất giao dịch. Những ảnh hưởng bên ngoài có thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bạn, vì vậy hãy cẩn thận.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Đây là thời điểm tốt để cải thiện mối quan hệ yêu đương của bạn, đặc biệt nếu bạn đã kết hôn. Cặp đôi hãy cùng nhau chơi những trò chơi thú vị và hỏi đối phương của mình về một số bí mật lớn trong quá khứ. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để ra ngoài vào buổi tối để tận hưởng khung cảnh bên ngoài. Nếu bạn gặp phải vấn đề trong sự nghiệp, bạn phải trao đổi chúng với người ấy của mình để tìm ra giải pháp phù hợp cho cả hai.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Bạn phải khuyến khích người ấy làm điều gì đó khác biệt trong cuộc sống. Cần rất nhiều can đảm để rời bỏ một công việc ổn định và bắt đầu một công việc kinh doanh hoặc điều gì đó của riêng mình. Đây là thời điểm tốt để lên kế hoạch cho tương lai của bạn, đặc biệt là về việc mở rộng đại gia đình và sớm chào đón một thành viên mới. Trong một mối quan hệ yêu xa, bạn có thể phải đối mặt với vấn đề về niềm tin với người yêu.

Nhân mã (23/11-21/12)

Bạn phải có khả năng bỏ qua những nhận xét không mấy thiện cảm về tính cách của đối phương. Hoặc nếu không, nó sẽ làm tổn thương tình cảm của người đặc biệt của bạn. Tốt hơn là nên giữ im lặng khi cùng nhau tham gia vào những cuộc trò chuyện có xu hướng căng thẳng. Hãy cùng nhau thử điều gì đó mới mẻ và thú vị, như chơi một môn thể thao mới. Nếu cả hai đều yêu thích âm nhạc, hãy dành buổi tối cùng nhau nghe những ca khúc xưa lãng mạn.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hãy cho đối phương biết con người thật của bạn để bạn có thể minh bạch nhất có thể. Đấu tranh cho cuộc hôn nhân của bạn nếu bạn đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến vấn đề niềm tin. Người thứ ba có thể cố tình tác động đến suy nghĩ của bạn để chống lại người ấy của mình, vì vậy hãy kiểm tra sự thật trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Hai bạn phải cùng nhau vượt qua thử thách bằng cách giữ cho cuộc sống của mình đơn giản.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Hãy tìm cách giữ mối quan hệ lãng mạn của bạn ở chế độ riêng tư để tránh những ý đồ xấu của mọi người. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời với những người lạ với khiếu hài hước và cách tiếp cận sâu sắc với cảm xúc của mình. Đảm bảo rằng bạn thể hiện sự quan tâm đến nửa kia của mình và thảo luận về những trải nghiệm thời thơ ấu của bạn. Nó sẽ giúp bạn nhanh chóng tạo ra một không gian thuận lợi để thư giãn trong ngày.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Bạn sẽ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ với người ấy của mình ngày hôm nay. Sự gần gũi và thân mật sẽ giúp bạn thiết lập lại mối liên kết đặc biệt của mình. Bạn cần xác định những tác nhân gây ra cảm xúc từ đối phương và tránh một mối quan hệ độc hại càng sớm càng tốt. Làm mọi việc cùng nhau, chẳng hạn như tưới cây và cùng nhau nấu món gì đó. Việc người yêu của bạn chuyển đến một thị trấn xa xôi có thể khiến bạn xúc động ngày hôm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.