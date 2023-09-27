Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 27/9/2023

Tình yêu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn giữ vững lập trường. Nửa kia của bạn sẽ chữa lành cho bạn và cung cấp một không gian an toàn để bạn thể hiện cảm xúc. Bạn sẽ nhanh chóng cởi mở và thậm chí có thể kể ra những bí mật sâu kín và đen tối nhất của mình. Nhưng đối phương sẽ không phán xét bạn về quá khứ của bạn. Ngày hôm nay, một tình bạn có thể trở thành tình yêu đối với những người độc thân đang chờ đợi cơ hội.

Đừng kết thúc mối quan hệ của bạn chỉ vì đối phương đã thay đổi cách cư xử với bạn. Những điều đơn giản mà bạn từng tận hưởng và trân trọng với người ấy của mình đã biến mất vì những hiểu lầm đã len lỏi vào. Hãy nói chuyện với người yêu của bạn nếu bạn đang suy nghĩ quá nhiều và giải quyết mọi việc kịp thời để tránh tạo ra sự không chắc chắn về mối quan hệ của mình. Hãy cân nhắc ý tưởng kết hôn với người yêu lâu năm của bạn.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một số bí mật tốt nhất nên được giữ kín nếu chúng liên quan đến người ấy của bạn. Đối phương đã tin tưởng để kể ra tất cả những bí mật của họ, vì vậy việc tiết lộ chúng ra ngoài không phải là một lựa chọn. Những người đang phải lòng một người bạn không nên phá hỏng mối quan hệ của họ bằng cách cố gắng biến nó thành một thứ tình cảm khác. Nếu bạn đang nghĩ tới việc tiến lên một bước nữa, hãy tránh làm như vậy. Hãy tận hưởng tình bạn và trân trọng cảm giác khi được ở gần bên đối phương.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Hãy an ủi người yêu vì đối phương có thể đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Hãy hỗ trợ và trấn an người ấy nhiều nhất có thể. Tình yêu là liều thuốc duy nhất mà họ cần lúc này. Những người độc thân có thể nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình nếu họ đang nghĩ đến việc đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới. Chỉ cần nhìn lại một chút khi đưa ra một quyết định lớn, vì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Những người đã ở trong một mối quan hệ sẽ có một ngày thú vị để mong chờ. Một ngày đi chơi bất ngờ với nhiều hoạt động mạo hiểm có thể nằm trong kế hoạch. Những người vừa mới chia tay một mối quan hệ nên ngừng hy vọng người yêu cũ sẽ thay đổi quyết định. Đã đến lúc chấp nhận sự thật rằng bạn có thể không ở bên họ trong tương lai. Việc tiếp tục sẽ mất thời gian, vì vậy việc yêu bản thân nên là ưu tiên hàng đầu của bạn lúc này.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Ngày hôm nay, điều quan trọng là bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu của đối phương cũng như nhu cầu của chính mình. Hạnh phúc trong mối quan hệ của bạn sẽ chỉ được duy trì bằng sự trung thực và giao tiếp thường xuyên. Nếu có bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, hãy đảm bảo rằng bạn và người ấy có cùng quan điểm bằng cách thảo luận mà không có bất kỳ phán xét nào. Nhờ người thứ ba tư vấn có thể không hiệu quả đối với một mối quan hệ mới được xây dựng. Điều này có thể tạo ra những hiểu lầm giữa hai bạn.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn và người ấy sẽ trải nghiệm sự ấm áp của tình yêu ngày hôm nay, khi hai bạn dành thời gian vui vẻ bên nhau. Lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn, nhưng hãy cố gắng chuẩn bị trước một số điều để bạn thực sự tận hưởng ngày hôm nay. Một cuộc hẹn hò tiềm năng có thể trở thành một tình bạn thú vị trong ngày hôm nay. Bạn sẽ phải giữ bình tĩnh nếu muốn mọi việc trở nên nghiêm trọng với họ. Hiện tại, hai bạn sẽ dành khoảng thời gian ngọt ngào để tìm hiểu nhau.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Cách mà tất cả các mối quan hệ của bạn đáp lại tình yêu và tình cảm mà bạn đã thể hiện sẽ tạo nên một ngày tuyệt vời cho bạn. Tình yêu của bạn đang được người yêu đáp lại, dẫn đến hạnh phúc trong cuộc sống. Các cá nhân độc thân có thể có xu hướng tìm kiếm sự phiêu lưu và tự do trong các mối quan hệ của họ. Hãy để ý những người phù hợp với sở thích và có cùng mục tiêu trong cuộc sống với bạn, nếu bạn muốn trải nghiệm niềm vui trong các mối quan hệ của mình.

Nhân mã (23/11-21/12)

Những người đã ở trong mối quan hệ cam kết có thể cảm thấy không vui trong mối quan hệ của mình vì những kỳ vọng không thực tế của họ. Hãy tương tác với đối phương nếu bạn thường xuyên cảm thấy như vậy. Thay vì phàn nàn về những gì không hiệu quả hoặc tập trung vào một cá nhân cụ thể, những người độc thân nên tập trung năng lượng vào loại mối quan hệ mà họ hình dung cho tương lai. Hãy tham gia các sự kiện hoặc xem qua các trang web hẹn hò nếu bạn thực sự muốn tìm một người bạn đồng hành.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Sự chữa lành là cần thiết đối với những người vừa trải qua một cuộc chia tay đau thương. Tránh hẹn hò vào lúc này vì bạn có thể quá dễ bị tổn thương. Tham gia vào các hoạt động thư giãn và tập trung vào sức khỏe tổng thể của bạn là chìa khóa để cảm thấy bình yên. Tránh đối đầu với người ấy của bạn vì cảm xúc của bạn sẽ dâng cao trong ngày hôm nay. Bạn có thể nói điều gì đó thô lỗ với đối phương, điều này có thể khiến họ tổn thương, vì vậy hãy bình tĩnh.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Hôm nay, bạn có thể tìm hiểu được điều gì đó về người ấy mà trước đây bạn chưa từng biết đến. Cuối cùng, bạn có thể kết nối các điểm từ cuộc thảo luận trước đó vẫn còn đọng lại trong đầu bạn. Nó có thể thay đổi thái độ của bạn với họ, vì vậy việc giao tiếp với đối phương là cần thiết. Tình yêu không đứng về phía những người đang tìm kiếm một người bạn đồng hành lúc này. Kiên nhẫn là chìa khóa, vì bạn không bao giờ biết được khi nào mình sẽ tìm được một đối tác mê hoặc mình.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Một cử chỉ chu đáo dành cho đối phương của bạn có thể có tác dụng lâu dài. Hãy đối xử với họ bằng tình yêu thương và đối phương sẽ đáp lại bằng năng lượng tương tự. Tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt và quý giá với người yêu bằng cách thể hiện tình cảm với họ. Dù độc thân hay đang trong một mối quan hệ đã cam kết, hãy mong chờ một ngày tràn ngập hạnh phúc và yêu thương bản thân. Những người độc thân nên hướng hạnh phúc của mình đi đúng hướng bằng cách thực hiện những hoạt động họ yêu thích.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.