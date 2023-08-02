Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 2/8/2023

Khi thức dậy, bạn có thể do dự trong việc làm phức tạp thêm mối quan hệ của mình. Đừng lo lắng, vì đôi khi bạn cảm thấy như vậy là hoàn toàn bình thường. Bạn cần xả hơi sau cường độ mà bạn mang đến cho những mục tiêu lãng mạn của mình. Cho phép tình yêu diễn ra theo tốc độ của riêng nó mà không vội vã hoặc thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ. Nếu đã ở trong một mối quan hệ cam kết, cách tiếp cận kiên nhẫn của bạn sẽ tạo nền tảng cho sự thấu hiểu tốt hơn.

Bạn sẽ thấy một cảm giác mãn nguyện bao trùm lấy mình. Sự viên mãn về mặt cảm xúc mà bạn đang trải nghiệm bây giờ sẽ tạo ra một hào quang tích cực mạnh mẽ khó cưỡng lại. Bạn hiểu tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng mối quan hệ của mình và hôm nay bạn sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng mối quan hệ mà bạn chia sẻ với người ấy vẫn bền chặt và sôi nổi. Bạn sẽ bị cuốn hút vào việc biến ngôi nhà của mình thành nơi trú ẩn của tình yêu và sự thoải mái.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Hành trình của bạn sẽ có một bước ngoặt thú vị trong ngày hôm nay. Các ngôi sao khuyến khích bạn củng cố mối quan hệ tình cảm của mình bằng cách cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần mà bạn và nửa kia đều cần. Cho người ấy của bạn thấy bạn quan tâm, là người bạn tâm tình của họ và tạo không gian an toàn cho cuộc đối thoại có ý nghĩa. Nếu bạn còn độc thân, hôm nay là thời điểm hoàn hảo để liên hệ với bạn bè và gia đình để được hỗ trợ. Hãy để trái tim bạn tuôn ra những khát khao của nó.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Nếu có điều gì đó trong tâm trí bạn, cho dù đó là mối quan tâm, sợ hãi hay lỗi lầm trong quá khứ, đừng ngần ngại tiết lộ điều đó với người ấy của bạn. Việc bạn sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất sẽ cho người yêu, sẽ khiến người ấy có thể hoàn toàn tin tưởng bạn, thúc đẩy một môi trường tin cậy và thấu hiểu. Đối với người độc thân, một cuộc gặp gỡ bất ngờ có thể dẫn đến một mối quan hệ đáng kể. Luôn cởi mở với những khả năng và để tình yêu tìm đường đến trái tim bạn.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Tính cách muốn kiểm soát của bạn đôi khi có thể làm lu mờ nhu cầu và mong muốn của đối phương. Hãy lùi lại và lắng nghe người thân của bạn và cho phép họ bộc lộ cảm xúc của mình. Hãy từ bỏ nhu cầu kiểm soát và mở rộng trái tim của bạn với sự tổn thương đi kèm với tình yêu. Bạn sẽ tìm thấy một mối liên hệ sâu sắc và lâu dài khi bạn cho đi mà không mong nhận lại điều gì. Những người độc thân, hãy cảnh giác, đừng để niềm kiêu hãnh của mình làm lu mờ các mối quan hệ chân chính.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Trong chuyện tình cảm, các ngôi sao khuyên bạn đừng ngại ích kỷ một chút. Vâng, điều này nghe có vẻ ngược đời, nhưng điều cần thiết là bạn phải hiểu giá trị của mình và điều gì thực sự khiến bạn hạnh phúc. Nếu bạn còn độc thân, hãy dành thời gian này để tập trung vào việc khám phá bản thân và phát triển cá nhân. Đối với những người đang trong mối quan hệ cam kết, yêu cầu những gì bạn muốn là được. Đối tác của bạn sẽ đánh giá cao các nhu cầu của bạn, củng cố mối quan hệ.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn có thể cảm thấy hơi choáng ngợp bởi những xung đột về lịch trình, công việc gia đình và áp lực công việc. Những yếu tố bên ngoài này khiến bạn gặp khó khăn khi ra ngoài vui chơi với người yêu hoặc gặp gỡ những người mới, nhưng đừng để điều đó làm bạn nản lòng. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc nuôi dưỡng tình yêu và sự kết nối mà bạn đã có. Tận dụng bất cứ thời gian nào bạn có thể có và làm cho nó có giá trị bằng cách tập trung vào việc đạt được những cột mốc nhỏ.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Hãy tập trung vào việc vun đắp một tình yêu không có ranh giới. Giải phóng nhu cầu kiểm soát hoặc điều khiển các tình huống để phù hợp với các quan niệm định sẵn của bạn. Thay vào đó, hãy để tình yêu tuôn chảy tự nhiên, không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng. Đối với những người độc thân, các vì sao khuyến khích bạn bỏ qua mọi tiêu chí hoặc danh sách kiểm tra cứng nhắc để tìm được người bạn đời lý tưởng. Hãy mở lòng với những kết nối mới và đón nhận những điều bất ngờ.

Nhân mã (23/11-21/12)

Mặc dù việc kết thúc một mối quan hệ có thể đè nặng lên trái tim bạn, nhưng bạn cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng phần thử thách nhất hiện đã ở phía sau bạn. Đây là thời gian để bạn chữa lành vết thương, kết nối lại với chính mình và đón nhận sự tự do đến từ việc khám phá lại cá tính của bạn. Đừng kìm nén cảm xúc của bạn; thừa nhận chúng, vì chúng rất quan trọng trong hành trình chữa lành vết thương của bạn.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Đối với những người độc thân, các ngôi sao chỉ ra rằng bạn có thể gặp một người phi thường trong ngày hôm nay. Cuộc gặp gỡ này có thể vừa thú vị vừa đáng sợ. Đừng ngại thể hiện con người thật của bạn, vì điều này sẽ thu hút đúng người đánh giá cao con người thật của bạn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, đây là thời điểm hoàn hảo để cùng nhau khám phá những khía cạnh mới của bản thân.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Nửa kia của bạn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc hai bạn dành cho nhau. Sự hiện diện của bạn nắm giữ một nguồn năng lượng mang lại niềm an ủi cho người quan trọng của bạn. Hôm nay, hãy dành thời gian để tiến vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa và những cử chỉ chân thành. Người ấy của bạn sẽ đánh giá cao sự quan tâm và cống hiến của bạn trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai bạn. Nếu còn độc thân, hãy thể hiện sự hiện diện và hỗ trợ vững chắc của bạn cho đối tượng tiềm năng mà không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Nếu bạn gặp khó khăn trong mối quan hệ của mình do những sai lầm trong quá khứ hoặc sự không chung thủy, các ngôi sao sẽ đề xuất một cách tiếp cận chu đáo. Hãy lắng nghe trái tim của bạn, vì nó biết được cảm xúc và mong muốn sâu thẳm của bạn. Đôi khi, cơ hội thứ hai có thể dẫn đến một sự thay đổi sâu sắc, với điều kiện là cả hai bên đều sẵn sàng giải quyết các vấn đề với nỗ lực và sự hiểu biết thực sự.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.