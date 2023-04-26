Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 26/4/2023

Hôm nay, bạn có thể tập trung vào sự an toàn về tài chính và sự ổn định trong các mối quan hệ của mình. Bạn cũng có thể cảm thấy gợi cảm hơn và hứng thú với những khoái cảm thể xác. Nếu bạn hiện đang trong một mối quan hệ, đây có thể là thời điểm tốt để tập trung vào việc cùng nhau xây dựng sự ổn định tài chính và lên kế hoạch cho tương lai. Nếu bạn còn độc thân, đây có thể là thời điểm tốt để tập trung vào sự ổn định tài chính của bản thân và nỗ lực xây dựng sự tự tin cho chính mình.

Hôm nay có thể mang lại một sự nhấn mạnh mạnh mẽ về giao tiếp trong cuộc sống tình yêu của bạn. Bạn có thể thấy mình nói nhiều và cởi mở hơn bình thường, điều này có thể là một điều tích cực cho mối quan hệ của bạn. Đây cũng là thời điểm tốt để bày tỏ cảm xúc của bạn với nửa kia của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải cẩn thận với lời nói của mình trong ngày hôm nay. Tránh các cuộc đối đầu hoặc tranh cãi có thể leo thang nhanh chóng.

Đây là thời điểm tốt để tập trung vào các nhu cầu tinh thần và cảm xúc của bạn, đồng thời kết nối với nội tâm của bạn. Bạn có thể cảm thấy muốn dành thời gian ở một mình, thiền hoặc suy ngẫm về những trải nghiệm trong quá khứ. Hãy tin vào trực giác của bạn và dành thời gian để nuôi dưỡng cảm xúc hạnh phúc của bạn. Đối với tình yêu, đây là thời điểm để tập trung vào việc chữa lành vết thương và yêu bản thân hơn là tìm kiếm sự công nhận hoặc chấp thuận từ người khác.

Bạn sẽ cảm thấy muốn bộc lộ cảm xúc và hòa hợp với nhu cầu và mong muốn của chính mình ngày hôm nay. Điều này có thể hữu ích trong đời sống tình cảm của bạn vì nó có thể giúp bạn giao tiếp thoải mái hơn với người ấy. Bạn cũng có thể cảm thấy tự tin và thoải mái hơn với làn da của chính mình, điều này có thể khiến bạn hấp dẫn hơn trong mắt người khác. Tuy nhiên, hãy chú ý đến phản ứng của bạn và dành thời gian để xử lý cảm xúc của bạn.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Vị trí các hành tinh ngày nay có thể mang lại cho bạn mong muốn được chú ý và công nhận nhiều hơn từ những người thân yêu và từ các mối quan hệ xã hội. Bạn có thể cảm thấy rất cần được xác nhận và có thể tìm kiếm những người có thể cung cấp điều đó cho bạn. Tuy nhiên, hãy tập trung vào việc xây dựng các kết nối thực sự với những người đánh giá cao và ủng hộ con người thật của bạn, thay vì chỉ tìm kiếm sự chú ý hoặc xác nhận hời hợt.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Bạn có thể thấy mình tập trung hơn vào các mục tiêu và trách nhiệm nghề nghiệp của mình, điều này có thể khiến bạn có ít thời gian và năng lượng hơn cho người ấy của mình. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy nhớ trao đổi về những yếu tố gây căng thẳng liên quan đến công việc của bạn với người ấy và tìm cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Nếu còn độc thân, bạn có thể gặp ai đó thông qua một sự kiện liên quan đến công việc.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Vị trí các hành tinh ngày nay có thể mang lại mong muốn khám phá và mở rộng trong đời sống tình cảm của bạn. Bạn có thể quan tâm nhiều hơn đến việc tìm hiểu về các nền văn hóa và cách suy nghĩ mới, điều này có thể đưa bạn đến gần hơn với những người có chung sở thích. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, đây có thể là một ngày tốt để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch hoặc phiêu lưu cùng nhau. Nếu còn độc thân, bạn có thể gặp một người mới trong khi theo đuổi đam mê và sở thích của mình.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, bạn có thể cảm thấy khao khát mãnh liệt về sự thân mật và kết nối sâu sắc hơn với người ấy. Bạn có thể muốn khám phá cảm xúc của mình sâu hơn và thảo luận về những mong muốn cũng như nỗi sợ hãi của mình. Nếu còn độc thân, bạn có thể cảm thấy mãnh liệt và đam mê hơn bình thường. Bạn có thể bị thu hút bởi những người có khí chất bí ẩn và mãnh liệt. Bạn cũng có thể cảm thấy có khuynh hướng khám phá cảm xúc và mong muốn của chính mình hơn.

Nhân mã (23/11-21/12)

Có thể nửa kia của bạn đang thể hiện sự sẵn sàng về mặt cảm xúc nhiều hơn bình thường vào ngày hôm nay, điều này có thể tạo ra cơ hội để bạn củng cố mối quan hệ của bạn. Ngoài ra, nếu bạn không bị ràng buộc, thì bây giờ có thể là thời điểm lý tưởng để mở rộng tầm nhìn và kết giao với một người mới. Bạn có thể khám phá ra rằng bạn bị thu hút bởi những người có chung niềm đam mê, nguyên tắc và có thể dễ dàng có những cuộc đối thoại với nhau.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hôm nay, bạn nên tập trung vào những hành động yêu thương và thiết thực cho người bạn đời của mình. Bạn có thể thấy rằng việc quan tâm đến những chi tiết nhỏ, thiết thực trong một mối quan hệ có thể giúp củng cố sự bền lâu cho một mối quan hệ. Hãy cân nhắc làm điều gì đó hữu ích cho người ấy của bạn, chẳng hạn như chạy việc vặt hoặc chăm sóc công việc gia đình. Những cử chỉ nhỏ này có thể có tác động rất lớn đấy.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Vị trí của các ngôi sao ngày hôm nay có thể mang lại cảm giác vui tươi và sáng tạo trong mối quan hệ lãng mạn của bạn. Đây là thời điểm bạn có thể cảm thấy có xu hướng bộc lộ cảm xúc của mình một cách độc đáo. Bạn cũng có thể cảm thấy khao khát được vui chơi và khám phá những trải nghiệm mới với người thân của mình hơn. Điều này có thể liên quan đến bất cứ điều gì, từ việc thử các nhà hàng mới cho đến việc lên kế hoạch cho một chuyến đi xa tự phát.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Hôm nay, bạn có thể thấy rằng mình nhạy cảm hơn bình thường. Có thể bạn đang cảm thấy rất cần sự an toàn và thoải mái trong đời sống tình cảm của mình. Điều này có thể thể hiện ở mong muốn dành thời gian ở nhà với người bạn đời của bạn hoặc kết nối với họ ở mức độ sâu sắc hơn, tình cảm hơn. Nếu còn độc thân, bạn có thể cảm thấy cần phải rút lui và dành thời gian ở một mình để suy ngẫm về cảm xúc và mong muốn của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times