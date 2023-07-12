Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 12/7/2023

Hôm nay, có thể có một số điều không hài lòng tiềm ẩn trong mối quan hệ lãng mạn của mình. Đây là một ngày tốt để đánh giá về những mong đợi của bạn. Chúng có thực tế và công bằng? Hãy nhớ rằng không có mối quan hệ nào là hoàn hảo và cả hai bên đều có điểm mạnh và điểm yếu. Bạn có thể thúc đẩy một môi trường nuôi dưỡng bằng cách tập trung vào những khía cạnh tích cực và đánh giá cao những nỗ lực từ nửa kia của mình. Hãy chọn thời điểm mà cả hai có thể trò chuyện chân thành mà không bị phân tâm.

Mặc dù bạn có thể cảm thấy thờ ơ với các vấn đề của trái tim ngày hôm nay, nhưng điều quan trọng cần nhớ là người yêu hoặc đối tượng tiềm năng của bạn có thể không chia sẻ cùng một cảm xúc. Hãy lưu ý đến những lời nhận xét bất cẩn hoặc hành vi thiếu suy nghĩ của bạn có thể ảnh hưởng đến người kia như thế nào. Nếu bạn còn độc thân, đây là ngày để bạn suy ngẫm về cách tiếp cận việc hẹn hò của mình. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu bạn có đang bỏ qua nhu cầu tình cảm của đối phương hoặc không quan tâm đến cảm xúc của họ không.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Mặc dù tình yêu là một khía cạnh đẹp đẽ của cuộc sống, nhưng có những lúc chúng ta lại chú ý đến những lĩnh vực khác đòi hỏi năng lượng và sự cống hiến của chúng ta. Hôm nay là một ngày như vậy đối với bạn. Sự nghiệp và trách nhiệm cá nhân của bạn có thể chiếm vị trí trung tâm, đòi hỏi bạn phải tập trung hoàn toàn. Hãy có một cuộc trò chuyện trung thực với người ấy của bạn, thông báo cho đối phương về những yêu cầu về thời gian của bạn và đảm bảo với họ sẽ dành thời gian sau.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Bạn và người ấy của mình đã đạt đến giai đoạn mà bạn cảm thấy thoải mái khi thảo luận và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Quyết định này có thể liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống chung của bạn, chẳng hạn như chuyển đến sống cùng nhau, sửa sang nhà cửa hoặc đưa ra quyết định tài chính như một cặp vợ chồng. Dù thế nào đi nữa, vũ trụ khuyến khích bạn tiếp cận quá trình ra quyết định này với trái tim rộng mở và sẵn sàng thỏa hiệp.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Cảm giác bất an mà bạn cảm thấy ngày hôm nay có thể bắt nguồn từ nỗi sợ bị từ chối. Bạn có thể tự hỏi liệu mình có đủ hấp dẫn hay liệu bạn có đủ tố chất để chiếm được trái tim của ai đó hay không. Hãy nhớ rằng giá trị bản thân xuất phát từ bên trong, tình yêu đích thực sẽ đến với bạn khi thời điểm thích hợp. Tập trung xây dựng sự tự tin và tham gia vào các hoạt động khiến bạn cảm thấy tốt về bản thân. Hãy nắm lấy phẩm chất độc đáo của bạn.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Hãy thận trọng về việc trở nên quá khắt khe hoặc cầu toàn trong cách tiếp cận tình yêu của bạn. Bạn rất dễ đặt ra những tiêu chuẩn quá cao đối với bản thân và những người khác. Hãy nhớ rằng ai cũng có khuyết điểm, kể cả chính bạn. Chấp nhận sự tổn thương và sự không hoàn hảo như một phần trải nghiệm của con người. Cho phép bản thân phạm sai lầm và học hỏi từ những sai lầm, thúc đẩy sự phát triển trong các mối quan hệ của bạn.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Khi một ngày trôi qua, bạn có thể cảm thấy kiệt sức về mặt cảm xúc. Điều cần thiết là ưu tiên chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi. Hãy dành thời gian ở một mình để nạp năng lượng và lấy lại năng lượng của bạn. Tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn sự bình yên và tươi trẻ. Bằng cách bổ sung năng lượng, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để vượt qua các thử thách và tận hưởng niềm vui của tình yêu. Nếu đã ở trong một mối quan hệ cam kết, người ấy của bạn sẽ hiểu được tình huống nếu bạn nói trước với đối phương về tình trạng của mình.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Trong các mối quan hệ, muốn làm cho người ấy của bạn hạnh phúc và đáp ứng mong đợi của đối phương là điều tự nhiên. Tuy nhiên, điều cốt yếu là phải đạt được sự cân bằng giữa cho và nhận. Hãy đảm bảo rằng bạn không hy sinh hạnh phúc và sự phát triển cá nhân trong quá trình này. Có lẽ bạn đã tạm dừng một số mục tiêu cá nhân vì lợi ích của mối quan hệ. Giờ là lúc đánh giá lại các ưu tiên của bạn và tìm cách kết hợp chúng trở lại cuộc sống của bạn.

Nhân mã (23/11-21/12)

Đôi khi, bạn có thể thấy khó khăn khi thừa nhận mình sai. Tuy nhiên, hôm nay các ngôi sao khuyến khích bạn gác lại niềm kiêu hãnh của mình và tìm đến người thân yêu của mình. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những hành động của bạn và chúng có thể đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn như thế nào. Sự chân thành và sẵn sàng sửa đổi của bạn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào có thể phát sinh. Người ấy của bạn sẽ đánh giá cao sự trung thực của bạn.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hôm nay, bạn có thể thấy mình rơi vào tình huống mà khoảng cách hoặc thiếu giao tiếp tạo ra sự mất kết nối tạm thời. Thay vì để nỗi sợ hãi hay nghi ngờ ngự trị, hãy sử dụng khoảng thời gian này để nuôi dưỡng lòng tin và khám phá những cảm xúc sâu thẳm nhất của bạn. Suy ngẫm về những kỷ niệm, tình yêu mà hai bạn đã trải qua và những lời hứa mà hai bạn đã thực hiện với nhau. Nhắc nhở bản thân về nền tảng vững chắc mà mối quan hệ của bạn được xây dựng trên đó.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Nếu bạn nảy sinh tình cảm với một người bạn thân, tử vi hôm nay khuyên bạn nên thận trọng. Mặc dù cảm thấy bị thu hút và khao khát một điều gì đó hơn thế là điều tự nhiên, nhưng việc lao vào một mối quan hệ lãng mạn mà không thực sự hiểu động lực của tình bạn có thể dẫn đến nhiều rắc rối. Dành thời gian để quan sát và đánh giá sự tương thích giữa bạn và bạn của bạn trước khi thực hiện bất kỳ động thái quan trọng nào.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Những hiểu lầm hoặc tín hiệu lẫn lộn có thể phát sinh ngày hôm nay, gây ra sự nhầm lẫn giữa bạn và người ấy. Thay vì vội vàng kết luận hoặc đưa ra giả định, hãy tiếp cận nửa kia với tấm lòng rộng mở và sẵn sàng lắng nghe. Tìm kiếm sự rõ ràng và hiểu biết bằng cách tham gia vào các cuộc trò chuyện trung thực và chân thành. Nắm lấy bí ẩn và cho phép bản thân sẵn sàng đón nhận những khả năng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.