Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 7/7/2023

Về vấn đề trái tim, bạn rất dễ bị cuốn theo cảm giác hưng phấn trong tình yêu, nhưng điều quan trọng là đừng bỏ bê bản thân. Sức khỏe tinh thần của bạn xứng đáng được quan tâm và nuôi dưỡng nhiều như cuộc sống tình yêu của bạn. Khi bạn ưu tiên sức khỏe cảm xúc của mình, bạn sẽ được trang bị đầy đủ hơn để trao và nhận tình yêu một cách lành mạnh và cân bằng. Nếu còn độc thân, hãy tập trung vào bản thân và nuôi dưỡng mối quan hệ lành mạnh với tâm trí của bạn.

Khi người ấy của bạn thể hiện hành vi ích kỷ, điều đó có thể gây khó chịu cho bạn. Bạn có thể cảm thấy quyền tự chủ của mình đang bị đe dọa hoặc ý kiến của bạn đang bị coi thường. Điều quan trọng cần nhớ là mọi người đều có những ngày mệt mỏi và người ấy của bạn có thể đang gặp căng thẳng từ các nguyên nhân bên ngoài. Cố gắng không xem xét hành vi của họ một cách phiến diện. Thay vào đó, hãy lùi lại và xem xét những lý do có thể đằng sau hành vi kỳ lạ của họ.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Sự thẳng hàng của các hành tinh cho thấy thái độ của người bạn yêu đối với tiền bạc có thể trải qua một sự thay đổi đáng kể trong ngày hôm nay. Có lẽ đối phương đã từng do dự về các vấn đề tài chính, nhưng giờ đây họ đã cởi mở hơn trong việc thảo luận và chia sẻ quan điểm của họ với bạn. Đây là một cơ hội tuyệt vời để hiểu biết sâu sắc hơn và kết nối. Điều quan trọng với bạn, với tư cách là người yêu, hãy hỗ trợ và khuyến khích họ trong thời gian này.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Đã đến lúc tiến lên với sự duyên dáng và lạc quan. Lâu nay, bạn có thể đã ôm giữ những ký ức về một mối quan hệ trong quá khứ, bám vào hy vọng rằng mọi thứ có thể nhen nhóm hoặc mối liên hệ có thể được hồi sinh. Tuy nhiên, vũ trụ đang thúc giục bạn buông tay và đón nhận hiện tại. Đôi khi, việc khép lại là cần thiết cho sự phát triển cá nhân và những cơ hội mới bước vào cuộc đời bạn.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Sự thẳng hàng của các hành tinh thúc giục bạn lùi lại một bước và suy nghĩ về cách bạn điều hướng các mối quan hệ của mình gần đây. Bạn có quá tập trung vào việc duy trì quyền kiểm soát và sự độc lập không? Mặc dù những đặc điểm này rất đáng ngưỡng mộ, nhưng đôi khi chúng có thể tạo ra những rào cản về sự thân mật. Việc cởi mở và cho phép người ấy của bạn hỗ trợ và chăm sóc cho bạn có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ của hai bạn và xây dựng một nền tảng tin cậy vững chắc hơn.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Hôm nay, bạn có thể phải đối mặt với một số vấn đề nhất định trong mối quan hệ hiện tại hoặc khi theo đuổi những mối quan hệ lãng mạn mới. Tuy nhiên, các ngôi sao đảm bảo với bạn rằng những trở ngại này có thể được khắc phục thông qua giao tiếp minh bạch và sự sẵn sàng giải quyết mọi việc. Hãy nhớ rằng tình yêu là một hành trình, và cặp đôi nào cũng phải đối mặt với những thử thách. Bạn có thể vượt qua những khoảng thời gian khó khăn này và củng cố mối quan hệ của mình bằng sự kiên nhẫn.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Hãy nhớ rằng hạnh phúc và sự sung túc của bạn cũng quan trọng như nhau trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu bạn liên tục cúi người về phía sau để đáp ứng mọi mong muốn của đối phương, có lẽ đã đến lúc đánh giá lại tình hình. Các mối quan hệ nên được xây dựng trên sự tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau, nơi mà cả hai đều có không gian để bày tỏ nhu cầu và mong muốn của mình. Nếu độc thân, bạn xứng đáng được ở bên một người biết trân trọng và coi trọng con người thật của bạn.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Hôm nay, hãy cố gắng dập tắt tiếng nói phê phán bên trong bạn. Thay thế sự nghi ngờ bản thân bằng tình yêu và sự khẳng định. Nhắc nhở bản thân về nhiều lý do tại sao bạn xứng đáng được yêu thương và ngưỡng mộ. Bao quanh bạn với những ảnh hưởng tích cực khuyến khích giá trị bản thân và nhắc nhở bạn về vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của bạn. Nếu đã ở trong một mối quan hệ cam kết, hãy mở lòng và chia sẻ cảm xúc của bạn một cách bình tĩnh và trung thực.

Nhân mã (23/11-21/12)

Bạn có thể thấy rằng cách tiếp cận vô tư và vui vẻ thông thường của bạn đối với các mối quan hệ có thể không phù hợp với người ấy hoặc những mối quan hệ yêu đương tiềm năng ngày hôm nay. Họ có thể tìm kiếm sự ổn định và an toàn về cảm xúc trong khi bạn khao khát tự do và hứng thú. Sự xung đột về ham muốn này có thể tạo ra xích mích và hiểu lầm nếu không được giải quyết. Xu hướng trung thực hoặc thẳng thừng một cách tàn nhẫn của bạn có thể phản tác dụng trong ngày hôm nay, vì vậy hãy chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hãy nhớ rằng phiền nhiễu là một phần tự nhiên trong cuộc sống. Chúng có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như căng thẳng liên quan đến công việc, nghĩa vụ gia đình hoặc trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, điều cần thiết là nhận ra khi nào những phiền nhiễu này làm lu mờ mối quan hệ của bạn và thực hiện các bước chủ động để duy trì kết nối với người ấy của bạn. Chia sẻ mối quan tâm của bạn và trấn an đối phương với sự cam kết và tình yêu của bạn.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Sự thẳng hàng của các hành tinh cho thấy bạn đang trong giai đoạn tự suy ngẫm và khám phá bản thân, tập trung vào nhu cầu cá nhân của mình. Quá trình xem xét nội tâm này giúp bạn xem xét lại những trải nghiệm lãng mạn trong quá khứ của mình, đánh giá xem điều gì đã hiệu quả và điều gì chưa. Bạn tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh cảm xúc của mình trước khi bước vào một mối quan hệ mới. Đây là tiền đề cho một tương lai lãng mạn lành mạnh hơn.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Là một cung Nước nhạy cảm và trực giác, bạn có mối liên hệ sâu sắc với cảm xúc và nhu cầu của trái tim mình. Tuy nhiên, hôm nay mang đến một mức độ tự nhận thức mới cho phép bạn đạt được sự rõ ràng về mong muốn của mình. Bạn sẽ thấy rằng những ham muốn của mình đã phát triển và bạn có thể cảm thấy bắt buộc phải có một niềm tin và chia sẻ chúng với người ấy của mình. Sự rõ ràng mới phát hiện này có thể giúp bạn tăng cường kết nối và củng cố mối quan hệ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.