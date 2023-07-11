Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 11/7/2023 của 12 cung hoàng đạo

Đối với một số người, một khoản gia tăng hoặc tiền thưởng sắp xảy ra. Một đối thủ tại nơi làm việc có thể mở rộng vòng tay kết bạn. Một số bạn có khả năng áp dụng yoga hoặc thiền định để duy trì sự bình yên trong tâm trí. Nhiều sự phấn khích được dự đoán trước về mặt gia đình. Dự kiến sẽ có tin tốt về lĩnh vực bất động sản và có thể đưa bạn tiến một bước gần hơn đến ước mơ của mình.

Màu may mắn: Đỏ

Kim ngưu (21/4-20/5)

Kiểm soát tốt chế độ ăn uống và một thói quen cố định mà bạn áp dụng chắc chắn sẽ dẫn đến một thể lực toàn diện. Một khoản vay cần gấp sẽ thành hiện thực. Cấp trên tại nơi làm việc có thể ủng hộ bạn vì điều gì đó có uy tín. Một vấn đề nhạy cảm trong gia đình sẽ được sắp xếp để làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn có thể lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ với người thân và sẽ rất thú vị. Một cơ hội đến thăm một nơi mà bạn luôn muốn đến có thể đột nhiên xuất hiện.

Tình yêu: Cuộc sống tình yêu của bạn có thể bắt kịp nhịp độ và sẵn sàng cho một kết thúc thú vị!

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Vàng

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một giao dịch tài chính hứa hẹn sẽ thu về những khoản lợi nhuận hấp dẫn. Một thói quen tập thể dục có thể được thực hiện. Một sự cổ vũ nhẹ sẽ luôn sẵn sàng cho bạn trên lĩnh vực chuyên môn. Gặp gỡ những người thân yêu và gần gũi có thể mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc vô cùng. Đối với một số người, việc đi du lịch để gặp một người thân thiết là hoàn toàn có thể. Một tài sản bất động có thể đến với bạn bằng cách thừa kế. Việc theo đuổi học thuật có thể khiến bạn vui vẻ tham gia.

Tình yêu: Bạn có khả năng gặt hái được những lợi ích từ việc khơi lại cuộc sống tình yêu của mình ngày hôm nay.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh lục

Cự giải (22/6 - 22/7)

Việc lập ngân sách tốt sẽ giúp kiểm soát chi tiêu. Sự quan tâm của bạn đối với một dự án cụ thể có khả năng được những người quan trọng chú ý. Bạn sẽ giữ được sức khỏe tốt khi bạn có xu hướng tập thể dục một cách nghiêm túc hơn. Những người thân yêu và gần gũi có thể đến thăm và làm cho một ngày của bạn tươi sáng hơn. Quay một vòng trên một chiếc xe mới có thể sẽ khiến bạn phấn khích không ngừng. Một quyết định về mặt tài sản có khả năng được đưa ra có lợi cho bạn.

Tình yêu: Bạn có khả năng tận hưởng sự bầu bạn của người yêu ngày hôm nay, thậm chí không cần trao đổi một lời nào!

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Xanh lam

Sư tử (23/07 - 23/08)

Một vận may tài chính có thể được một số người mong đợi. Tập thể dục hứa hẹn sẽ giữ cho bạn một sức khỏe tốt. Một tình huống tồi tệ tại nơi làm việc sẽ được cứu vãn kịp thời bằng một số hành động nhanh chóng từ phía bạn. Không nghe lời cha mẹ hoặc người lớn tuổi trong gia đình có thể khiến bạn gặp rắc rối lớn. Một người thân thiết có thể sẽ mời bạn tham gia một chuyến du ngoạn hoặc một chuyến đi vui vẻ. Đối với một số người, việc mua bất động sản hoặc xây dựng một ngôi nhà là hoàn toàn có thể. Bạn sẽ thấy thành tích của mình trên mặt trận học tập đang đi lên.

Tình yêu: Chuyện tình cảm cũng có giới hạn, hãy nói rõ điều đó với người yêu của bạn.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Màu hạt dẻ

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Bạn có thể kiếm tiền bằng cả hai tay! Sức khỏe của bạn sẽ vẫn hoàn hảo, vì vậy không cần phải lo lắng vô ích về điều này. Những người đã nộp đơn xin việc có thể mong đợi sự phát triển tích cực. Sự không hành động của bạn trong các vấn đề gia đình có thể gây ra những tranh cãi. Một số người có thể có cơ hội tham gia một chuyến dã ngoại thú vị. Những người đang cố gắng bán bất động sản sẽ thấy ngày đầy hứa hẹn.

Tình yêu: Sự lãng mạn sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn, nhưng có thể khó tìm được tình yêu.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Bạc

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn có thể được khen ngợi vì đã quản lý tài chính tốt trong việc điều hành gia đình. Đây là khoảng thời gian mà bạn cảm thấy thực sự khỏe mạnh và dễ chịu. Đây là thời điểm tốt để biến ý tưởng thành hành động trên phương diện nghề nghiệp. Ai đó bị bệnh trong gia đình có khả năng hồi phục nhanh chóng. Chuyến đi suôn sẻ có khả năng dành cho những người đi du lịch ra khỏi thành phố. Bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt hơn về mặt học thuật.

Tình yêu: Bạn có thể cần chiều theo tâm trạng của người yêu nếu muốn tận hưởng buổi tối.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đỏ tươi

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Bạn sẽ có thể tự mình tài trợ cho một dự án. Một mốt sức khỏe mới có khả năng cho thấy kết quả tích cực gần như ngay lập tức. Tập trung hoàn toàn vào công việc sẽ giúp bạn không bỏ sót thứ gì đang chờ xử lý trên phương diện chuyên môn. Một chuyến du lịch cùng bạn bè hoặc người thân sẽ mang đến cho bạn niềm vui vô bờ bến. Sự phát triển tích cực được dự đoán trước về mặt tài sản. Học sinh sẽ có thể tìm kiếm sự hướng dẫn để vượt qua những khó khăn trong học tập.

Tình yêu: Một số người có thể hẹn hò buổi tối với người yêu.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Trắng

Nhân mã (23/11-21/12)

Tiền đến theo cách của bạn và sẽ giúp bạn có tinh thần phấn chấn. Gắn bó với một thói quen thường xuyên sẽ đem đến ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của bạn. Trí thông minh của bạn sẽ là quá đủ để đánh bại các đối thủ tại nơi làm việc. Bây giờ bạn sẽ cảm thấy gần gũi hơn với những người thân yêu của mình. Bạn sẽ tận hưởng một chuyến du lịch nhàn hạ với người thân. Một số bạn có thể sắp mua một tài sản. Về mặt học thuật, mọi thứ có thể sớm bắt đầu có lợi cho bạn.

Tình yêu: Bạn sẽ thích được tán tỉnh trong ngày hôm nay, nhưng có thể trở nên lạnh lùng khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng!

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Kem

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Tình hình tài chính được thiết lập để cải thiện cho một số. Ăn uống đúng cách là chìa khóa cho sức khỏe tốt và sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Một hợp đồng béo bở có thể sẽ đến với bạn. Các thành viên trong gia đình sẽ luôn ủng hộ bất cứ việc gì bạn làm. Mong muốn của bạn về một chuyến đi chơi và thay đổi bối cảnh có thể sẽ thành hiện thực. Tài sản bất động có khả năng tăng thêm uy tín của bạn.

Tình yêu: Giữ gìn mối quan hệ có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng người yêu nhau sẽ xoay sở được bằng cách nào đó.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Đào

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Công việc đang chờ giải quyết sẽ được hoàn thành mà không gặp trở ngại nào. Gia đình sẽ hỗ trợ và quan tâm đến nhu cầu của bạn. Đi chơi với bạn bè được chỉ định và sẽ có rất nhiều niềm vui. Tài sản mua được gần đây hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận tốt. May mắn đứng về phía bạn nếu bạn đang chuẩn bị cho một kỳ thi hoặc cuộc thi. Một tình huống thuận lợi có thể mang lại lợi ích cho bạn trong một buổi tụ tập xã hội.

Tình yêu: Người mà bạn thầm yêu có thể đưa ra những dấu hiệu tích cực và khiến bạn vui vẻ!

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Nghệ tây

Song ngư (20/02 - 20/03)

Cơ hội kiếm tiền rộng mở với bạn. Một căn bệnh cũ có thể được chữa khỏi bằng các phương pháp điều trị tại nhà. Bạn có cơ hội để bổ sung thêm các kỹ năng của mình trong công việc. Một thành viên trong gia đình bị ly tán có khả năng sẽ trở về nhà trong vài ngày. Tinh thần phiêu lưu của bạn có thể sẽ đưa bạn đến một nơi vui vẻ. Những người đang tìm kiếm một ngôi nhà cho thuê sẽ tìm được một ngôi nhà phù hợp. Có một cơ hội công bằng để hoàn tất việc bán một tài sản.

Tình yêu: Bạn có khả năng gặt hái được những lợi ích từ việc khơi lại cuộc sống tình yêu của mình ngày hôm nay.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xám

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.