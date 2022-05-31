Tử vi thứ 4 ngày 1/6/2022 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu cần khoảng thời gian yên bình, Sư Tử nên cải thiện kĩ năng mềm của bản thân, Hổ Cáp có tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm

- Tình cảm: Nếu mối quan hệ hiện tại chỉ mang lại cho bạn những suy nghĩ tiêu cực, tương lai cũng không có gì tươi sáng thì tốt hơn hết nên kết thúc để cả hai có được lối đi riêng cho mình.

- Công việc: Nếu cần, bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các mối quan hệ xung quanh khi đang gặp bế tắc. Liên hệ với bạn bè, cộng sự nếu bạn cần trợ giúp để hoàn thành công việc nhanh hơn hoặc hiệu quả hơn.

- Tiền bạc: Một số tính toán của bạn trước đây không diễn ra như ý, do đó, bạn cảm thấy lúng túng và cần xem xét lại để cân đối lại tài chính.

Kim Ngưu

- Công việc: Hôm nay bạn cần chút tĩnh lặng, rời khỏi những tất bật trong công việc và suy ngẫm về sự nghiệp của mình. Bạn nên nhận ra việc gì cần ưu tiên thì nên dành nhiều thời gian hơn cho nó.

- Tình cảm: Các đánh giá của đối phương về bạn có phần sai lệch, có thể vì hai người không đủ thấu hiểu và trò chuyện với nhau đủ nhiều. Đã đến lúc cả hai dành nhiều thời gian hơn cho nhau.

- Tiền bạc: Bạn khá hoang mang trong việc tìm ra nguồn thu nhập mới cho mình. Đó là lý do bạn vẫn đang níu lấy giải pháp an toàn nhất. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến những người đã thành công nhé.

Song Tử

- Công việc: Bạn cần tập trung thay vì đứng núi này trông núi nọ, ảnh hưởng đến chất lượng công việc, nếu không, đây là thời điểm cho những sự thay đổi mà bạn mong muốn.

- Tình cảm: Đừng miễn cưỡng đáp ứng mọi sở thích của đối phương mà quên đi bản thân mình, bạn cũng có niềm vui riêng và người ấy cũng cần tôn trọng điều này.

- Sức khỏe: Bạn không nên tắm sau 22h đêm đâu nhé, lúc này, con người sẽ dễ gặp các chứng bệnh như đau đầu, mỏi cổ, vai gáy,… thậm chí là thiệt mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Cự Giải

- Công việc: Lúc này mọi thứ đã thư thả hơn cũng là cơ hội tuyệt vời để có thể sắp xếp và tái tổ chức lại thời gian làm việc một cách khoa học. Có như vậy thì hiệu quả công việc của bạn mới được nâng cao.

- Tình cảm: Ngày này bạn đừng quá mong chờ một tình yêu bất chợt vì có thể chưa đúng thời điểm. Do đó, hãy tự biết tìm niềm vui cho mình bạn nhé.

- Sức khỏe: Bạn chỉ cảm thấy khỏe với tin thần vui tươi, hãy dành thời gian để nâng cấp cuộc sống và chăm sóc bản thân. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn hãy thử thay đổi không gian sống phù hợp với phong cách mà bạn đang hướng tới.

Sư Tử

- Công việc: Tham gia vào những buổi ngoại khóa để cải thiện kỹ năng mềm cũng là một cách rất hay cho bạn. Thay vì vùi mình trong sự chán nản, hãy cố gắng thay đổi để đón nhận niềm vui của cuộc sống nhé.

- Tình cảm: Hãy thử cùng một nửa của mình tận hưởng nghệ thuật. Cả hai có thể đến những buổi hòa nhạc hay những buổi triển lãm văn hóa để có thời gian tuyệt vời, ý nghĩa bên nhau.

- Tiền bạc: Bạn cảm thấy tạm hài lòng khi tình hình tài chính của bạn đã ổn định hơn rất nhiều sau một thời gian biến động vừa qua. Bạn đang thắt chặt chi tiêu dù việc này thực sự khó khăn và thử thách.

Xử Nữ

- Công việc: Hôm nay bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để áp dụng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình vào quá trình theo đuổi chúng.

- Tình cảm: Đừng quá chi li, toan tính trong tình cảm, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên rồi bạn sẽ dần nhận ra đâu là một nửa đích thực cho mình bạn nhé.

- Sức khỏe: Dù bận rộn đến đâu bạn cũng đừng quên nghỉ ngơi, thư giãn. Bạn có thể chọn một bộ môn thể thao yêu thích hoặc vận động nhẹ nhàng tại nhà để giải tỏa căng thẳng, áp lực.

Thiên Bình

- Công việc: Hôm nay bạn có thể trở nên chán nản hoặc muốn bỏ cuộc vì kết quả công việc của bạn không như mong đợi. Nhưng đây chỉ là những khó khăn nhất thời, hãy mạnh mẽ lên bạn nhé.

- Tình cảm: Đừng để những vướng bận trong quá khứ làm phiền bạn, nhớ rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc. Tương lai luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và đợi bạn khám phá đấy.

- Tiền bạc: Một số tính toán cho kế hoạch tương lai là thực sự cần thiết đối với bạn lúc này. Do đó, bạn nhớ tránh việc tiêu pha một cách bốc đồng đi nhé.

Hổ Cáp

- Công việc: Bạn là chòm sao có trực giác nhạy bén, hôm nay lại có một yếu tố bất ngờ mang lại một nguồn động lực vô cùng lớn để bạn có thể đổi mới và phát triển. Thế nên, bạn đừng ngần ngại bỏ thêm thời gian để đạt được những mục tiêu của mình.

- Tình cảm: Có nhiều tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm của bạn. Dường như chỉ cần một tác nhân tích cực nữa là bạn thoát được cuộc sống độc thân hiện tại.

- Sức khỏe: Đừng gắng sức quá nhé vì tập luyện quá độ cũng gây hại cho gan và thận. Khi gan làm việc quá sức trong khi năng lượng dự trữ bị tiêu hao dẫn đến hoạt động kém, suy gan.

Nhân Mã

- Công việc: Nếu mọi việc không được thuận lợi như bạn muốn, hãy suy xét đến việc sử dụng thêm sự trợ giúp từ bên ngoài để giảm bớt gánh nặng trong công việc hiện tại.

- Tình cảm: Hôm nay bạn sẽ có thêm nhiều thời gian cho bản thân và bạn bè. Bạn thử bắt tay vào thực hiện các món ăn sở trường sẽ mang đến cho bạn và những người thân yêu khoảng thời gian chất lượng.

- Tiền bạc: Hạn chế việc đi ăn nhà hàng quá thường xuyên nhé, điều này không chỉ giúp tiết kiệm hơn mà còn mang lại cho bạn một lối sống lành mạnh.

Ma Kết

- Công việc: Cố gắng sắp xếp, đơn giản hóa và giúp mọi công việc bạn làm trở nên hiệu quả hơn. Trong quá trình này, bạn sẽ sớm nhận ra việc ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc chỉ ảnh hưởng xấu đến công việc của bạn.

- Tình cảm: Hôm nay bạn sẽ cần chú ý hơn vào những mối quan hệ của mình, dù cho đó là quan hệ đồng nghiệp hay tình cảm. Bạn xem nhẹ điều gì thì bạn sẽ phải hối hận vì điều đó.

- Sức khỏe: Bạn đang sử dụng quá nhiều gia vị, bạn nên hạn chế lượng muối, đường và dầu ăn vào thức ăn, giúp giữ nguyên hương vị ban đầu của thực phẩm và an toàn hơn cho sức khỏe.

Bảo Bình

- Công việc: Hôm nay bạn cân nhắc việc xem xét lại các kế hoạch kinh doanh của mình vì một vài chiến lược có thể không phù hợp và đang gây ra những hậu quả mà bạn không thể ngờ.

- Sức khỏe: Hãy học cách ăn thật chậm và từ tốn, đây là thói quen rất có lợi cho sức khỏe. Nhai chậm giúp cho việc tiêu hóa dễ dàng hơn, giảm tải được gánh nặng cho các bộ phận trong cơ thể.

- Tiền bạc: Nhờ chăm chỉ làm việc và tiết kiệm tiền bạc suốt thời gian này nên hôm nay bạn nhận ra mình có một khoản kha khá để đầu tư. Hãy khôn ngoan trong việc bỏ tiền vào đâu để sinh lợi nhuận nhé.

Song Ngư

- Công việc: Những tham vọng trong sự nghiệp của bạn sẽ dâng trào, đây là thời điểm tốt nhất để bạn tập trung mọi nguồn lực vào phương diện này.

- Tình cảm: Đây chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để những cặp đôi cùng ngồi lại và lên kế hoạch cho tương lai của cả hai.

- Sức khỏe: Hôm nay bạn cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, đơn giản vì bạn đảm bảo được cả yếu tố tinh thần lẫn thể chất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!