Tử vi ngày 2/3/2022 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử nên cố gắng, Nhân Mã cần quyết đoán hơn

Nếu bạn vẫn muốn giữ được mối quan hệ bền chặt với đối phương vào hôm nay, đã tới lúc bạn cần chủ động tiến xa hơn và thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Không chỉ vậy, bạn cần thực sự tỉnh táo và nhạy bén để không tạo áp lực và tránh những hành động quá đáng với người kia. Đừng ép buộc người ấy tuân theo mong muốn của bạn, bằng không, bạn sẽ tạo ra một hiệu ứng ngược chiều.

Một sự khởi đầu mới đang đến với những mối quan hệ cũ rích của bạn, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng điều đó vào ngày hôm nay. Một buổi dạo chơi hẹn hò sẽ có tác động hết sức tích cực đến cả hai đấy. Bởi vậy, bạn nên tranh thủ sắp xếp thời gian cho nó sớm nhất có thể. Khoảng thời gian xa cách giữa cả hai không thực sự là vấn đề lớn, khi những cuộc chuyện trò giữa hai bạn sẽ nhanh chóng hâm nóng lại bầu không khí.

Song Tử

Bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn không phải là việc bạn quan tâm vào hôm nay. Tuy nhiên, đôi lúc bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trực tiếp đối mặt với cảm xúc nảy sinh trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Không hề báo trước, chúng sẽ xuất hiện hết sức bất ngờ vào đúng thời điểm bạn ít ngờ tới nhất. Đừng bao giờ có suy nghĩ trốn tránh bạn nhé, nó sẽ chỉ càng khiến tình trạng của bạn thêm trầm trọng.

Cự Giải

Giao tiếp chính là một trong những yếu tố tối quan trọng với bạn vào hôm nay. Bất kể là bằng phương thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, nó sẽ giúp bạn giải quyết tất cả mọi vấn đề bạn đang gặp phải. Bạn có rất nhiều thứ cần nói với người khác, và cũng có vô số điều lí thú cần học hỏi từ mọi người. Sau một thời gian dài tự thu mình lại, bạn đã dần dần nhận ra điều đó và đã đến lúc bạn phải thay đổi.

Sư Tử

Bạn mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, với những bước đi chập chững đầu tiên thôi. Bởi thế, đừng vội bỏ cuộc ngay khi bắt gặp bất cứ thử thách khó khăn nào. Hãy tiếp tục đào sâu, đi tới tận cùng với kế hoạch của mình, tức là bạn đang có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với những người xung quanh có liên quan đến công việc của bạn.

Xử Nữ

Đừng vội từ chối khi ai đó nói những lời khiến bạn cảm thấy bối rối vào hôm nay. Đôi lúc, những quan điểm mà bạn tự cho là vô dụng, hóa ra lại có ý nghĩa rất lớn với bạn đấy. Thêm vào đó, người nói ra chúng thật sự không hề có ý xấu, mà chỉ đơn giản muốn giúp bạn tốt lên qua từng ngày mà thôi. Đừng hiểu nhầm suy nghĩ của họ và hãy tỏ ra hào hứng trước cuộc nói chuyện thẳng thắn với người ấy.

Thiên Bình

Bạn sẽ cảm thấy mình thật sự đãng trí vào hôm nay khi không thể tự lí giải được số tiền trong ví bạn rốt cuộc đã đi đâu. Hãy thử kiểm tra lại một lần cuối thật kĩ lưỡng tất cả những nơi bạn có thể để quên trước khi vội vàng nổi cáu với những người xung quanh và với chính bản thân mình nữa. Nếu đó là một khoản tiền lớn, bạn cũng đừng vội lo lắng mà hãy nhờ một vài người bạn tin tưởng giúp đỡ. Hãy nhớ rằng, làm quá mọi chuyện lên cũng sẽ chẳng có ích gì cho bạn.

Bọ Cạp

Đôi khi bạn tự đánh giá thấp sự hấp dẫn của mình trước những người xung quanh đấy. Sự thật là ở những thời điểm nhất định, bạn có một sức hút đến lạ kì khiến người đối diện khó có thể cưỡng lại được. Và cũng bởi thế, bạn vô tình khiến những người ở gần bạn nhất có cảm giác bất an. Thêm vào đó, bạn cũng là đối tượng được tìm kiếm khi ai đó có bất cứ câu hỏi nào. Có thể nói, ngày hôm nay của bạn sẽ là một ngày bận rộn.

Nhân Mã

Bạn có cảm giác những gì diễn ra trong ngày hôm nay giống như giấc mơ kì lạ nhất. Hàng loạt những sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy đến khiến bạn vừa vui tới vỡ òa, nhưng cũng đồng thời không tránh được sự ngờ vực hay lo lắng với những chuyện sắp sửa phải đối mặt.

Ma Kết

Những hành động đầy dũng cảm của bạn gần đây đã khiến bạn nhận được rất nhiều sự chú ý, và đó là điểm khởi đầu cho những cơ hội vô cùng tốt đẹp mà bạn sắp sửa nhận được. Dù bạn không tỏ ra tự tin quá mức, nhưng sự năng động và tinh thần cầu tiến của bạn lại được đánh giá cao. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ này.

Bảo Bình

Sẽ có rất ít người sẵn lòng bàn bạc hay tâm sự với bạn vào hôm nay. Tuy nhiên, thay vì băn khoăn với những vấn đề từ phía họ, sao bạn không thử suy nghĩ xuất phát từ bản thân mình trước đã. Dường như bạn cũng chưa sẵn sàng về mặt tâm lí để lắng nghe, chưa nói đến đưa ra những lời góp ý, thậm chí là tư vấn cho họ cách để vượt qua khó khăn hiện tại.

Song Ngư

Tập trung tất cả cho mục tiêu của chính mình là việc làm vô cùng đáng khen ngợi. Tuy nhiên, quá tập trung cho một khía cạnh của cuộc sống có thể hạn chế các khía cạnh khác ở bạn, và kết quả là cuộc sống của bạn sẽ bị đảo lộn khá nhiều đấy. Bởi vậy, cố gắng sắp xếp để đạt được sự cân bằng trong tất cả mọi mặt sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất cho bạn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).