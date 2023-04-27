Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 27/4/2023 của 12 cung hoàng đạo

Những người lớn tuổi sẽ tìm cách để giữ cho mình bận rộn một cách lành mạnh. Một lời khuyên có thể không giúp bạn thoát khỏi tình trạng trì trệ tài chính. Bạn có thể cần trau dồi các kỹ năng chuyên nghiệp của mình để ngang bằng với những người khác. Một số bạn có thể cùng bạn bè bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Những người dự định mua hoặc bán bất động sản sẽ tìm thấy một số cơ hội tốt. Sự chăm chỉ và tập trung của bạn có thể sẽ được đền đáp trên phương diện học thuật.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Bạn có khả năng lấy lại vóc dáng thông qua tập luyện. Về mặt tiền bạc, bạn sẽ thấy mình ở trong một tình huống thoải mái nhất. Cách cư xử có phần quá thẳng thắn và bộc trực của bạn có khả năng chống lại bạn. Bạn sẽ phải thuyết phục một thành viên trong gia đình để làm mọi việc theo cách của bạn. Bạn có khả năng sẽ mời ai đó cùng đi ăn hoặc đi chơi một cách tùy hứng. Một vấn đề tài sản có khả năng được giải quyết có lợi cho bạn. Còn về phương diện học thuật, hướng dẫn tốt có thể trở thành một nhu cầu cấp bách đối với một số người.

Tình yêu: Sẽ có giải pháp cho những ai không muốn kéo dài mối quan hệ.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Nâu

Song Tử (21/05 - 21/06)

Những người cảm thấy căng thẳng muộn có thể sẽ tập yoga hoặc thiền. Các nguồn lực để hoàn trả khoản vay có thể cần phải được tìm thấy sớm. Con mắt tinh tường của bạn có thể trở thành tài sản quý giá của bạn tại nơi làm việc. Một bất đồng với vợ/chồng có thể khiến hai bạn không thể liên lạc với nhau lâu dài. Một ngôi nhà hoặc căn hộ sẽ sớm trở thành hiện thực đối với một số người. Một bước tiến mới trong sự nghiệp sẽ đến với một số người.

Tình yêu: Người bạn yêu sẽ không chỉ biết chiều chuộng mà còn rất tinh tế với nhu cầu của bạn.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Nâu

Cự giải (22/6 - 22/7)

Một căn bệnh nhỏ có thể làm trầm trọng thêm và gây ra vấn đề. Tình hình tài chính của bạn có thể cần chú ý, vì vậy hãy chi tiêu hợp lý. Cơ hội của một sự hỗ trợ có thể được mong đợi trên phương diện chuyên nghiệp. Một số bạn có thể cảm thấy tuyệt vọng để chứng minh một quan điểm với gia đình. Ngoài ra, một số bạn có khả năng ký kết một thỏa thuận tài sản. Thành tích học tập tốt có thể mở ra một số con đường mới cho bạn.

Tình yêu: Một cuộc đi chơi với người yêu đã được định sẵn!

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Kem

Sư tử (23/07 - 23/08)

Có thể nảy sinh nhu cầu thay đổi thói quen hàng ngày, vì bạn đã chọn thể dục thành mục tiêu của mình. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư vào bất cứ điều gì lớn. Hôm nay có vẻ là một ngày thuận lợi cho những người làm việc trong lĩnh vực y tế và khách sạn. Tuy nhiên, một cái gì đó mà bạn vô cùng mong muốn có thể bị từ chối bởi gia đình. Cơ hội du lịch đang chờ đón những người thích khám phá những địa điểm mới. Các quyết định về một vấn đề liên quan đến tài sản sẽ thuận lợi. Còn về các học sinh cuối cấp có thể sẽ phải đối mặt với thời điểm khó khăn trong học tập.

Tình yêu: Một sự tán tỉnh thú vị đang chờ đón những người đã đính hôn và sẽ sớm kết hôn.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Đào

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Giữ gìn sức khỏe tâm trí trong bất cứ việc gì bạn làm và trong bất cứ điều gì bạn ăn. Một kế hoạch làm giàu nhanh chóng, mặc dù rủi ro, nhưng có thể mang lại lợi nhuận tốt. Cấp trên sẽ ủng hộ những ý tưởng của bạn, mặc dù chúng có vẻ không thực tế. Bản tính hống hách của một thành viên trong gia đình có thể đẩy bạn vào vỏ ốc của mình. Một số bạn có thể mong đợi một chuyến đi thăm nhà người thân ở ngoài thành phố. Bên cạnh đó, thành tích học tập tốt có khả năng giúp bạn đủ điều kiện cho một việc quan trọng nào đó.

Tình yêu: Những người đang chờ đợi sự lãng mạn xảy ra có thể sẽ phải chờ đợi rất lâu!

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Xám

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Thu nhập tốt sẽ giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu và tận hưởng cuộc sống nói chung. Xem xét các nhiệm vụ tại nơi làm việc là rất quan trọng trong việc hạn chế những nỗ lực lãng phí. Bạn có thể tự mình đảm nhận việc thay đổi rất nhiều người trong gia đình. Bên cạnh đó, bạn có thể sẽ phải áp dụng một thói quen lành mạnh hơn để duy trì năng lượng dồi dào. Những người đi du lịch bằng đường bộ sẽ thấy dễ dàng và thoải mái. Những người đang cố gắng bán tài sản có thể tìm thấy một lời đề nghị béo bở mà họ không thể bỏ lỡ.

Tình yêu: Những ý tưởng lãng mạn của người yêu có thể làm bạn ngạc nhiên.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Bạc

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Một biện pháp khắc phục tại nhà có khả năng giúp người bệnh khỏe mạnh trăm phần trăm. Một kế hoạch kiếm lợi nhuận có thể cần thăm dò thêm trước khi bạn bỏ tiền vào. Một dự án kinh doanh mới có thể sẽ gặp nhiều trục trặc. Những người không ở trong thành phố sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ những người thân yêu gần gũi của họ. Một số chỗ ở thuê thích hợp sẽ được tìm thấy.

Tình yêu: Sự lãng mạn có thể không đặc biệt xuất hiện trong tâm trí bạn ngày hôm nay.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Xanh dương

Nhân mã (23/11-21/12)

Thay đổi chế độ ăn uống sẽ giúp lấy lại vóc dáng. Sự lên xuống trong vận may là những điều có thể nhìn thấy cho những người chơi cổ phiếu. Sự đổ vỡ trong giao tiếp với vợ/chồng có thể cần được phục hồi. Bạn cũng có thể cần chuẩn bị đầy đủ để chuyến đi thành công. Ngoài ra, sự tập trung kiên định sẽ giúp bạn hoàn thành một nhiệm vụ trên phương diện học thuật.

Tình yêu: Người yêu sẽ thấu hiểu và hỗ trợ bạn trong mọi việc.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Trắng nhạt

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Ăn uống đúng cách sẽ giữ cho sức khỏe của bạn trong trạng thái tốt. Dự kiến sẽ là một ngày tuyệt vời cho các giao dịch tài chính và giao dịch tiền tệ. Sự thờ ơ của bạn tại nơi làm việc có thể khiến bạn bị chồng chất công việc, vì vậy, đừng từ bỏ tiến độ công việc. Những người lớn tuổi có thể cảm thấy uy quyền của họ bị giảm sút trong các vấn đề gia đình. Vấn đề tài sản sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, một tinh thần cạnh tranh lành mạnh sẽ chứng tỏ là điều không thể thiếu để tiến xa trên con đường học vấn.

Tình yêu: Việc tìm kiếm nửa kia sẽ làm cho ngày hôm nay trở nên thú vị.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Vàng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Một số bạn có thể cảm thấy sự đơn điệu sâu sắc trong nghề nghiệp hiện tại của mình và mong muốn có sự thay đổi. Bạn sẽ có thể ngăn chặn những khoản chi tiêu lãng phí bằng cách lập ngân sách hợp lý. Bạn sẽ cần phải giải tỏa căng thẳng cho tâm trí để tránh mắc sai lầm. Những người đau khổ trong một gia đình chung có thể quyết định rời đi. Những người đi đường cần thận trọng vì các vì sao không thuận lợi. Bất động sản có thể sẽ thu hút sự quan tâm của bạn vì hiện tại bạn có đủ tiềm lực tài chính.

Tình yêu: Nửa kia của bạn có thể sẽ chủ động để cuộc sống tình yêu thêm phần thú vị.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Hồng

Song ngư (20/02 - 20/03)

Những người muốn giảm cân có thể thử thay đổi chế độ ăn uống. Một lời khuyên kịp thời có thể giúp củng cố tình hình tài chính của bạn. Bạn có thể nỗ lực hết mình để ghi dấu ấn của mình trên phương diện chuyên nghiệp ngày hôm nay. Bên cạnh đó, một hành trình có thể không diễn ra như mong đợi, nhưng bạn sẽ tận dụng được nó. Sự giúp đỡ và hỗ trợ của ai đó về mặt học thuật có thể sẽ thúc đẩy hiệu suất của bạn rất nhiều.

Tình yêu: Bạn có thể khiến người yêu khó chịu vì điều gì đó đã nói ra hoặc chưa nói ra!

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh lục

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times