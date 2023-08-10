Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 10/8/2023 của 12 cung hoàng đạo

Tại nơi làm việc, bạn có thể được yêu cầu làm thêm một số việc không có trong điều lệ nhiệm vụ của bạn. Về mặt tài chính, bạn sẽ vẫn ở thế vững vàng. Kế hoạch nâng cấp ngôi nhà có thể được một số người thực hiện. Hòa bình và yên tĩnh trong nhà sẽ giúp bạn thư giãn.

Màu may mắn: Hồng

Kim ngưu (21/4-20/5)

Một liên doanh kinh doanh sẽ được đưa vào đường đua. Một cuộc hành trình được thực hiện ngày hôm nay sẽ thoải mái và không bị chậm trễ. Những người trong ngành tiếp thị và bán hàng sẽ thấy một ngày tích cực. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền. Kiểm soát chế độ ăn uống tốt sẽ mang lại cho bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bạn có khả năng tận hưởng một chuyến đi chơi với gia đình ngày hôm nay. Những vấn đề tồn đọng trong nhà sẽ được hoàn thành dễ dàng. Bạn sẽ có thể duy trì sự tập trung của mình vào phương diện học thuật.

Tình yêu: Cơ hội giành được trái tim của người bạn yêu rất sáng sủa.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Xám

Song Tử (21/05 - 21/06)

Bạn sẽ cần theo đuổi một điều gì đó quan trọng một cách nghiêm túc để có được kết quả thuận lợi. Một số bạn có thể bận rộn sắp xếp hôn lễ cho một thành viên đủ điều kiện trong gia đình. Việc kéo dài ngân sách của bạn có nguy cơ khiến mặt trận tài chính của bạn gặp khó khăn nghiêm trọng. Dư thừa cân nặng có thể có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Những người khao khát được thoát khỏi thói quen thường ngày có thể có cơ hội tận hưởng một kỳ nghỉ.

Tình yêu: Thành công của bạn trong việc gây ấn tượng với người yêu sẽ khiến hai bạn phấn khích và thúc đẩy cho một kế hoạch sắp tới.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Đỏ

Cự giải (22/6 - 22/7)

Sáng kiến ​​của bạn có thể mang lại cho bạn những lợi ích mong đợi. Những người đi du lịch trên một hành trình dài phải chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt đầu. Một số bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp cho một thành viên gia đình đủ điều kiện. Chỉ tập thể dục sẽ không có ích gì nhiều, vì vậy hãy tập trung vào việc kiểm soát chế độ ăn uống.

Tình yêu: Những người yêu nhau sẽ xoay xở để gặp gỡ và tận hưởng.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Màu be

Sư tử (23/07 - 23/08)

Sự hỗ trợ của ai đó có khả năng củng cố niềm tin của bạn vào chính mình. Cảm giác trực giác của bạn về một vấn đề tài chính có khả năng đánh trúng hồng tâm. Ai đó có thể rút ngắn cuộc hành trình bằng cách giải trí cho bạn trên đường. Bạn cảm thấy ở tràn đầy năng lượng khi sức khỏe được quan tâm. Những người phải đối mặt với thời hạn sẽ có thể gửi công việc của họ trước thời hạn. Một sự cố thú vị có khả năng sẽ khắc sâu vào trí nhớ của bạn và mang đến cho bạn niềm vui bất tận.

Tình yêu: Người yêu của bạn có khả năng làm điều gì đó khiến bạn nghi ngờ.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Kem

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Dự kiến một ngày tuyệt vời cho các bác sĩ, kỹ sư và các chuyên gia khác. Tránh bất cẩn về tiền tệ. Phong cách làm việc của bạn sẽ nhận được sự khen ngợi của cấp trên. Hôm nay, bạn sẽ có được niềm hạnh phúc to lớn khi ở bên những người lớn tuổi trong gia đình. Bạn có thể sẽ đi du lịch theo lời mời tham dự hội thảo hoặc hội nghị và thậm chí có thể ở nước ngoài. Mua bất động sản là có thể cho một số người. Tâm linh sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn.

Tình yêu: Giành được tình cảm của người bạn thầm yêu có thể trở thành thành tựu lớn nhất trong ngày!

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh lá

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn sẽ cần phải cải thiện bằng cách học hỏi từ những sai lầm của mình trên phương diện học thuật. Cấp trên có thể trao cho bạn cơ hội thứ hai cho một dự án mà bạn đã xử lý sai trước đó. Chi phí gia tăng có thể khiến bạn chuyển sang chế độ tiết kiệm về mặt tài chính. Một đứa con hoặc em ruột sẽ làm bạn tự hào. Đi du lịch có thể mang lại kết quả tốt. Có thể nhận được một đề nghị hấp dẫn về tài sản. Bạn sẽ thành công trong việc thể hiện sự hiện diện của mình trên mặt trận xã hội.

Tình yêu: Dành thời gian cho người yêu có thể đưa bạn lên chín tầng mây.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Đỏ tươi

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Bạn có thể cần nhắc ai đó một việc. Tập luyện thường xuyên sẽ giúp đạt được vóc dáng mà bạn mong muốn. Các vấn đề trên mặt trận tài chính được giảm bớt. Một công việc kinh doanh mới có thể sẽ sớm sinh lời. Ai đó quan trọng đến ở với bạn có thể khiến bạn cảm thấy chóng mặt. Những người phải đối mặt với một tình huống cạnh tranh có thể mong đợi một kỳ nghỉ tốt.

Tình yêu: Các cặp vợ chồng mới cưới có thể mong đợi sự hạnh phúc bên nhau ngày hôm nay!

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Xám

Nhân mã (23/11-21/12)

Đây là một ngày tuyệt vời để dành cho những người gần và thân yêu của bạn. Không thể loại trừ việc tổ chức một chuyến dã ngoại hay một chuyến đi tham quan. Triển vọng tăng trưởng tốt được dự đoán cho những người mới được tuyển dụng. Nhiều con đường kiếm tiền khác có thể mở ra cho bạn về mặt tài chính. Những người đang tìm kiếm một kỳ nghỉ sẽ thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thời gian và tiền bạc sẽ được sử dụng hiệu quả để đạt được những gì bạn đã đặt ra.

Tình yêu: Dự báo một ngày thuận lợi để đi chơi với người mình yêu.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Nâu

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Những người đang tìm kiếm một công việc phù hợp có thể không thấy mình ở một vị trí thương lượng. Bạn có thể phải theo dõi bước đi của mình trên con đường học vấn. Sự yên tĩnh và tích cực có thể khiến bạn lảng tránh ở nhà. Về mặt tài chính, bạn có thể thấy mình an toàn hơn bao giờ hết, nhưng hãy tránh xa hoa. Bạn sẽ tiếp tục tận hưởng sức khỏe tốt thông qua những nỗ lực của chính bạn. Trí thông minh và sự quyến rũ của bạn có khả năng gây ấn tượng với tất cả những người xung quanh bạn.

Tình yêu: Một người trước đây đã quyến rũ bạn trên phương diện lãng mạn có thể tiến thêm một bước.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Vàng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Những ngôi sao chuyên nghiệp sẽ tỏa sáng khi bạn tạo được dấu ấn trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Dự đoán tốt về thị trường có thể sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho những người chơi chứng khoán. Những cảm giác khó chịu sẽ có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn sẽ vẫn nổi tiếng với bạn bè của bạn. Bạn tận hưởng hạnh phúc hôn nhân, khi cuộc sống gia đình trở nên viên mãn vô cùng.

Tình yêu: Đời sống tình cảm hứa hẹn nhiều điều viên mãn.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đào

Song ngư (20/02 - 20/03)

Những suy nghĩ tích cực sẽ khiến bạn có một ngày tích cực. Tuân theo truyền thống gia đình sẽ giúp củng cố mối quan hệ gia đình. Một số bạn có thể có động lực để đạt được sức khỏe hoàn hảo. Bạn sẽ giữ vững vị thế của mình trong môi trường cạnh tranh tại nơi làm việc. Gia đình sẽ hỗ trợ, đặc biệt là đối với những người theo một lịch trình bận rộn. Đây là một ngày thuận lợi để ký một thỏa thuận tài sản.

Tình yêu: Dành thời gian chất lượng với người yêu là điều nên làm, vì vậy hãy tận hưởng!

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Chanh

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.