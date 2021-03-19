Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Bảy 20/3/2021: Kim Ngưu được quý nhân giúp đỡ, Song Tử tinh thần sa sút

Tình duyên của Bạch Dương hôm nay nhìn chung khá ổn định. Cả hai vẫn luôn biết cách khiến đối phương yên tâm về bản thân và luôn hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một mối quan hệ đang bước vào giai đoạn ổn định, lâu dài.

Tài chính của Bạch Dương dần ổn định hơn sau những ngày bạn học được cách chi tiêu tiết kiệm và luôn chia nhỏ những khoản tiền riêng cho mình. Điều này giúp bạn kiểm soát được thu chi của bản thân và tránh việc mua sắm những món đồ không cần thiết trong cuộc sống.

Tình hình công việc của Kim Ngưu trong hôm nay tương đối dễ thở khi bạn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Họ biết bạn đang trong quá trình học hỏi và xây dựng bản thân nên những sai lầm là đều không thể tránh khỏi. Hãy luôn trân trọng những sự giúp đỡ này và nói lời cảm ơn chân thành đến họ nhé Kim Ngưu.

Công việc hôm nay của Kim Ngưu tương đối dễ thở - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng rất nhiều khi liên tục nghĩ về công việc. Hãy chú ý đến thói quen ăn uống của bản thân vì dường như bạn đang có xu hướng nạp quá nhiều thức ăn không tốt cho sức khỏe của bạn và thiếu đi sự nghỉ ngơi.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: số 1 và số 4.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay là một ngày không mấy lạc quan dành cho Song Tử khi bạn liên tục mắc những sai lầm trong công việc dẫn đến việc bạn phải nhận những lời trách cứ từ sếp của mình. Nếu quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, bạn hãy xin phép nghỉ một buổi để có thể thật sự buông xuống mọi thứ và giải tỏa tinh thần của mình.

Về phương diện tình cảm, việc quá nhớ thương người cũ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bạn đừng vì quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe và cảm xúc của bản thân. Dẫu biết là còn yêu say đắm, Song Tử cũng hãy tìm cho mình một hướng đi mới để có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: số 12.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Hôm nay Cự Giải được khuyên nên cẩn trọng với lời nói của bản thân trong công việc, khi bạn nghĩ chỉ là lời nói vui đùa, nhưng đối phương có thể sẽ nghĩ bạn đang châm chọc họ. Những cuộc tranh cãi không cần thiết cũng nên được tránh để không khiến các mối quan hệ đồng nghiệp của bạn lâm vào cảnh bế tắc.

Cự Giải nên cẩn trọng với lời nói của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của Cự Giải hôm nay khá vui vẻ và hạnh phúc khi bạn và đối phương có thời gian cùng nhau hẹn hò, dạo phố sau một tuần làm việc vất vả vừa qua. Hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này của cả hai và tìm hiểu sâu thêm về tính cách của đối phương Cự Giải nhé.

Con số may mắn hôm nay: số 27.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tính tình của Sư Tử luôn thẳng thắn và mạnh mẽ. Chính điều này khiến bạn đôi khi làm phật lòng những người xung quanh và khiến họ cảm thấy khó chịu. Hôm nay có thể bạn sẽ vướng phải những tranh cãi không đáng có với đồng nghiệp của mình, nên nếu có thể hãy cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh và đừng cố gắng tranh cãi vì những chuyện không giúp ích đến kết quả của công việc hiện tại.

Về chuyện tình cảm, bạn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đối phương trong mọi việc và điều đó sẽ khiến cả hai có sự gắn kết ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, tình yêu là xuất phát từ cả hai phía, bạn cũng nên để người ấy giúp đỡ bạn những lúc bạn gặp khó khăn trong cuộc sống của mình.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: số 11 và số 36.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay là ngày Xử Nữ dọn dẹp những chuyện cũ đã qua và chuẩn bị mọi thứ cho công việc sắp tới của mình. Rất nhiều dự định vẫn còn đang dang dở và bạn cần cố gắng nhiều hơn để theo đuổi mục tiêu của mình.

Xử Nữ cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của Xử Nữ hôm nay nên được quản lý chặt chẽ khi bạn đang muốn tự thưởng cho bản thân mình quá nhiều món đồ xa xỉ. Hãy cân nhắc thật kĩ và quyết định rằng mình có cần mua những món đồ ấy hay không.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: số 33.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình luôn nổi tiếng là người có trực giác tốt, và hôm nay là ngày mà trực giác của bạn được phát huy mạnh mẽ. Bạn đưa ra được nhiều góc nhìn tốt trong công việc nên cấp trên đánh giá rất cao năng lực của bạn. Thiên Bình thậm chí có thể có cơ hội chuyển sang một dự án cao hơn cả dự án hiện tại.

Một vài người bạn không quá thân thiết sẽ chủ động liên lạc và hỏi thăm Thiên Bình. Trực giác của bạn rất đúng, chính vì vậy mà khi họ ngỏ ý muốn mượn tiền của bạn hoặc yêu cầu sự giúp đỡ, bạn nên khéo léo từ chối bởi bạn cũng đang có vấn đề cần giải quyết liên quan đến tiền bạc.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 15.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Công việc trong ngày của Bọ Cạp tương đối dễ thở vào cuối tuần. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ những đồng nghiệp của bạn khi họ gặp những vấn đề trong công việc. Những lúc sau này bạn bận, bạn cũng sẽ được nhận lại sự giúp đỡ thôi.

Bọ Cạp công việc nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Đọc sách, uống trà thư giãn chính là một trong những cách nghỉ ngơi buổi tối rất tốt dành cho Bọ Cạp. Chọn một cuốn sách hay và khép mình ở một góc yên tĩnh, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái và bình yên trở lại sau một ngày dài làm việc.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 74.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Nhân Mã được khuyên nên cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống xảy ra trong ngày. Tức giận, suy nghĩ tiêu cực sẽ chỉ khiến cho bạn có những lối hành xử, lời nói bốc đồng, từ đó dẫn đến mọi chuyện thêm tệ hại hơn và khó giải quyết về sau, đặc biệt là khi gặp phải tiểu nhân quấy phá. Nếu có thể, hãy tìm cách rút lui trong hòa bình và dành thời gian cho đôi bên cùng tĩnh tâm suy nghĩ đã nhé.

Về mặt sức khỏe, tinh thần không tốt nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Nhân Mã. Bạn muốn được quan tâm, chăm sóc cẩn thận đến mức người ấy phải dành thời gian đến tận nơi nhắc nhở bạn, tuy nhiên hãy tự học cách chăm sóc bản thân và yêu lấy sức khỏe của mình Nhân Mã nhé.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: số 22.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Sức khỏe của Ma Kết hôm nay xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, việc bạn thường xuyên thức khuya, dậy sớm khiến cho sức khỏe của bạn trở nên yếu đi. Lời khuyên dành cho Ma Kết là bạn nên sắp xếp thời gian đi khám tổng thể để chắc chắn rằng cơ thể mình đang trong tình trạng ổn định.

Sức khỏe Ma Kết bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Ma Kết được vun vén một phần không nhỏ từ những lời nói ngọt ngào. Bạn được khuyên nên cân nhắc những lời nói của mình để tránh khiến cho người ấy tổn thương.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: số 5 và số 7.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình nổi tiếng là người luôn được những người xung quanh yêu mến. Do sự chân thành và tốt bụng của bạn, hôm nay bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong công việc. Nhớ dành lời cảm ơn và trân trọng những gì bạn nhận được từ mọi người Bảo Bình nhé.

Tình yêu của Bảo Bình có sự ổn định và sự ngọt ngào mà chỉ riêng bạn cùng với đối phương mới có thể cảm nhận được. Hai bạn luôn dành cho nhau những lời âu yếm và sự quan tâm, điều này sẽ giúp mối quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt và hạnh phúc hơn.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: số 1 và số 16.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sau những ngày làm việc căng thẳng vừa qua, điều bạn cần hôm nay chính là một buổi tối yên tĩnh để nghỉ ngơi dành cho bản thân mình. Thắp một ngọn nến thơm, chọn một cuốn sách nhẹ nhàng và 1 góc yên tĩnh, những điều này như một liều thuốc trị liệu cho tâm hồn bạn sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều đấy Song Ngư à.

Song Ngư dành thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng đừng quên dành thời gian chủ động quan tâm đến người yêu của mình nhé Song Ngư. Việc luôn thụ động nhận sự quan tâm, chăm sóc của đối phương khiến bạn quên đi việc đáp trả tình cảm cho đối phương của mình. Thật ra họ cũng muốn nhận được sự chủ động của Song Ngư đấy.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: số 11 và số 40.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.