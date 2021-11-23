Xếp hạng 4 con giáp cực may mắn trong mùa đông năm nay, vận trình tài lộc thịnh vượng, cơ hội thăng chức tăng lương trong tầm tay

12 con giáp tử vi 23/11/2021 17:32

4 con giáp cực may mắn khi có vận trình tài lộc rất vượng trong mùa đông năm nay, cơ hội thăng chức, tăng lương trong tầm tay. Những người xung quanh đều giúp đỡ bạn khi bạn cần mà không cần bạn phải đáp trả lại.

Tuổi Dậu

Mặc dù con giáp tuổi Dậu đôi khi tỏ thái độ quá nóng nảy, nhưng cũng không đến mức làm mất lòng người khác. Vận may của họ càng ngày càng tốt, nhất là sau tháng 12. Con đường phát triển của họ rất ổn định, họ tích cực làm ăn phát tài, phát lộc.

Xếp hạng 4 con giáp cực may mắn trong mùa đông năm nay, vận trình tài lộc thịnh vượng, cơ hội thăng chức tăng lương trong tầm tay - Ảnh 1

Mọi người có thể thấy sự chăm chỉ và cống hiến của họ, tâm trạng và trạng thái của con giáp tuổi Dậu rất tốt trong suốt mùa đông. Những người thuộc con giáp này sẽ gặp được nhiều vận may chỉ cần biết cố gắng và không ngừng chăm chỉ làm việc thì thành công và mọi việc sẽ đến với bạn một cách trơn tru nhất.

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý biết kết giao, được nhiều người yêu quý nên ngày càng có nhiều quý nhân nâng đỡ, do đó, con đường tiến thân của họ cũng ngày càng rộng mở. Trong mùa đông năm nay, con giáp này khá là thuận lợi nhiều đường. Bởi, khi làm việc gì cũng có thể đạt được hiệu quả cao và đón nhận nhiều may từ những người khác.

12 con giap 1

Chỉ cần cần biết nắm bắt cơ hội, tốc độ kiếm tiền của họ cũng ngày càng tăng nhanh. Bắt đầu từ ngày đầu tháng 12, họ càng ngày càng giàu có, dễ làm ăn phát tài, tích cóp được tiền bạc trong tay.

Với sự nỗ lực của mình, con giáp tuổi Tý có thể giúp gia đình sống sung túc, thoải mái hơn, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Bản chất của con giáp tuổi Thìn là rất sẵn lòng và hào phóng, không thích tính toán chi ly, nhất là với người thân trong gia đình họ càng rộng rãi, thoải mái. Nhờ vào tính cách này mà tuổi Thìn đã tạo dựng cho mình một mối quan hệ tốt. Từ đó, mọi công việc hay trong những vấn đề khác mà con giáp này cần sự giúp đỡ thì mọi người đều sẵn sàng tương trợ mà không có sự tính toán trong đó.

12 con giap 2

Chính vì đối xử tử tế với gia đình nên phúc khí cũng từ đó mà đến, trong tháng 12 năm nay vận may của con giáp tuổi Thìn vô cùng vượng phát, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh.

Sự nghiệp của họ cũng rất ổn định, có thể thăng chức sớm. Thu nhập tăng lên khiến cuộc sống của họ mọi mặt đều tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Mùa đông năm nay vận may của con giáp tuổi Mùi được xếp hàng đầu. Mọi chuyện của họ đều âm thâm thăng tiến, cải thiện tốt đẹp hơn. Người tuổi Mùi cũng có thái độ khiêm tốn, thận trọng, giúp cho vận may càng được tiến triển ổn định hơn.

12 con giap 3

Con giáp tuổi Mùi khiêm tốn, chăm học, lại có sự xuất hiện của quý nhân giúp đỡ mội khi họ cần, do đó, cuộc sống của họ ngày càng rực rỡ, phát triển toàn diện. Tương lai của con giáp tuổi Mùi hứa hẹn mọi sự viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

Ngạc nhiên với những vận may của 12 con giáp khi bước sang năm 2022, 'tiền như nước' ùn ùn chảy vào tài khoản

Ngạc nhiên với những vận may của 12 con giáp khi bước sang năm 2022, 'tiền như nước' ùn ùn chảy vào tài khoản

Bước sang năm 2022, 12 con giáp bất ngờ có những thay đổi. May mắn liên tục kéo đến. Bên cạnh đó, công việc làm ăn cũng trở nên phát đạt hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 15 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy