Tử vi tuần mới từ 22 - 28/11/2021 của 12 con giáp: Tuổi Tuất tài lộc rực rỡ, tuổi Hợi thuận lợi đủ đường số dư bất ngờ 'nhảy' liên tục

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim) : Khẳng định được vị thế, vai trò của mình

Người tuổi Tý đang đứng trước những thử thách thật sự trong tuần này. Bản mệnh được trao nhiều trọng trách trong tập thể, rất nhiều vấn đề đi kèm theo mà bạn không thể chủ quan. Áp lực lúc này không hề nhỏ, mọi thứ đều cần được tính toán thật kỹ để hạn chế sơ suất.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa) : Nhận được tiền lương xứng đáng với công sức lao động

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy) : Đạt được thành công cũng chớ nên kiêu ngạo

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Quan tâm hơn đến nửa kia của mình

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy cho người khác cơ hội làm quen với mình

Tuổi Sửu

Điềm báo thị phi khá rõ trong tuần này, song bạn cũng không nên quá bận lòng. Càng những kẻ thích nói ngon nói ngọt bên cạnh bạn thì càng dễ ôm tâm tư khác và muốn đạt được thứ gì đó từ bạn. Chỉ cần bạn luôn tự nhắc nhở bản thân vấn đề này và tập trung làm việc của mình thì rắc rối sẽ tự tránh xa. Tiền bạc trong tuần cũng lên xuống khá thất thường.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Dễ mâu thuẫn với mọi người xung quanh

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Chú ý hơn trong cách cư xử, chớ chuyện bé xé ra to

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Tìm được động lực để tiếp tục cố gắng

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Không nên khoe khoang thành tích của mình

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Lứa đôi rạn nứt vì thường xuyên tranh cãi, không ai chịu nhường ai

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp nhờ có sao Thiên Đức bảo trợ. Tuy nhiên phương diện tài lộc khá thăng trầm bất ổn, mặc dù bản con giáp này kiềm về không ít tiền bạc nhưng hao hụt đi không kém.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Công việc gặp nhiều khó khăn, chịu lời dị nghị

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nhận được tiền từ những khoản đầu tư trước đó

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nên cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Đừng tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện

Tuổi Mão

Thiên Ấn sẽ giúp bạn đi đúng đường và đạt được thành công xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Cơ hội để bạn thăng quan tiến chức không còn xa nữa, song điều này cũng đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ để nắm bắt cơ hội và phát huy năng lực.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Vận trình sự nghiệp có dấu hiệu cải thiện

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Mọi người công nhận công lao của bạn

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Không nên coi nhẹ sự quan tâm của người khác.

Tuổi Thìn

Tài lộc thăng trầm bất định, nếu có ý định đầu tư thì không nên tiến hành vào đầu tuần vì có khả năng thất bại nhiều hơn. Cát khí vượng hơn về cuối tuần nên các hoạt động như khai trương, mở hàng, mở rộng kinh doanh nếu tiến hành vào cuối tuần sẽ hiệu quả hơn. Nhân duyên của người độc thân có phần thuận lợi hơn so với người đã lập gia đình.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Dễ phải chịu sự chèn ép của mọi người xung quanh

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Hãy kiên định với con đường đã chọn

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Càng chăm chỉ càng nhận được nhiều lương thưởng

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hãy hỏi ý kiến những người giàu kinh nghiệm

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Dễ phải chịu tổn thương vì lời nói của người khác

Tuổi Tỵ

Có thể bạn sẽ có 1 cuộc nói chuyện với cấp trên về những gì là tốt nhất cho bạn. Hãy tận dụng sức hấp dẫn tự nhiên của bạn để đưa ra những thỏa thuận hợp lý về công việc mà bạn xứng đáng được hưởng nhé.

Đây là một tuần thích hợp để bạn tự chăm sóc cơ thể của mình, hoặc đến spa nếu có điều kiện, để thư giãn và tái tạo lại những năng lượng cần thiết cho bản thân.

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Cố gắng hết sức để vượt qua trở ngại

Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy xem lại bản thân và môi trường làm việc của mình

Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Tình hình tài chính không có nhiều khởi sắc

Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy nhắc nhở mình chi tiêu tiết kiệm hơn

Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Biết cách đặt mình vào vị trí của người khác

Tuổi Ngọ

Chuyện làm ăn của bản mệnh khá ổn định, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo. Bạn nên tiếp tục duy trì tiến độ của mình, không nên quá vội vàng làm giàu, làm ăn theo kiểu chộp giật bởi đó là cách phát triển không bền vững. Cứ dựa vào sức lao động của mình rồi dần dần, bạn sẽ có tất cả trong tay thôi.

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Dù gặp khó khăn cũng chớ nên bỏ cuộc

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Hãy coi thách thức là một phần của cuộc sống

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Cần tiếp tục cố gắng nếu muốn trông thấy lợi nhuận

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hãy tiết kiệm hơn trong lĩnh vực chi tiêu

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy cho người khác cơ hội quan tâm đến mình

Tuổi Mùi

Việc làm ăn, kinh doanh tiến triển khá trong tuần này. Thời điểm cuối tuần, bạn có thể được tận hưởng thành quả lao động của mình. Thậm chí một vài người may mắn có thể phát tài may mắn nhờ những trò đen đỏ. Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào điều này.

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Phải tốn nhiều thời gian để giúp đỡ người khác

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Nhận được sự yêu mến của nhiều người

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tài lộc có những điểm sáng đáng kể trong tuần này

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy cẩn thận khi kết giao với người khác

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Quan hệ lứa đôi dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh

Tuổi Thân

Sự nghiệp của bản mệnh có thể xảy ra một vài rắc rối vào thời điểm đầu tuần do Tỷ Kiên và Kiếp Tài mang lại. Bạn có thể bị mang tiếng xấu, nhưng nếu biết cách dùng thực tế để chứng minh sự trong sạch của bản thân thì không sớm thì muộn, kẻ xấu sẽ không thể tác oai tác quái được nữa.

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Khẳng định được vị thế của mình trong công việc

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Không nên thỏa mãn với thành công của mình quá dễ dàng

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Nhận được khoản tiền xứng đáng với thành tích

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Quan hệ lứa đôi êm ấm, đôi bên biết bao dung cho nhau

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hãy mở lòng đón nhận tình cảm của người khác

Tuổi Dậu

Chuyện làm ăn không có nhiều biến động trong tuần này, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Có thể các hạng mục đầu tư trước đó chưa đem lại cho bạn kết quả như kỳ vọng, bạn cần phải tiếp tục chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Chớ nên kiêu ngạo, tự cho mình là nhất

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nhận được lợi nhuận đến từ các khoản đầu tư

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Càng chăm chỉ bao nhiêu thì thành tích càng đáng mừng bấy nhiêu

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nhận được lời bày tỏ đến từ người khác

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Đạt được thành công nhất định trong công việc

Tuổi Tuất

Sự nghiệp phát triển tương đối thuận lợi vào thời điểm đầu tuần do có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân và được đồng nghiệp khâm phục. Tuy nhiên, bạn chớ vì thế mà kiêu ngạo quá mức, thậm chí thách thức cả quyền uy của người làm lãnh đạo.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Không nhận được sự giúp đỡ của người khác

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Chớ nên nhụt chí khi gặp phải khó khăn

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Tìm được hướng đi mới phù hợp với mình

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Dễ trở thành tâm điểm của đám đông

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Giữ khoảng cách thích hợp với người khác

Tuổi Hợi

Nếu muốn nắm bắt cơ hội này thì ngay khi bắt đầu một tuần mới, bạn đã phải ở trong tư thế sẵn sàng. Tốt nhất, bạn hãy cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi công lao của bạn sẽ được báo đáp không sớm thì muộn.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy nắm bắt những thời cơ đáng quý do quý nhân mang tới

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có cơ hội phát tài nhờ chăm chỉ và đầu tư đúng chỗ

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Chuyện tình cảm chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Cần chú ý hơn khi tham gia giao thông để tránh sự cố.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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