Trong năm Tân Sửu, tuổi Thân không có hạn Thái tuế nhưng cũng không có nhiều thuận lợi như tuổi Tỵ, họ sẽ có cả cát tinh lẫn hung tinh chiếu rọi. Bù lại, họ sẽ có cơ hội phát triển, nâng cao vị trí của bản thân và điều quan trọng là cần phải nắm được từng giai đoạn để có những đường hướng phù hợp.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Tân Sửu, người tuổi Thân có 3 tháng hung hạn nhất, rơi vào tháng 1, tháng 6 và tháng 10 âm. Vào thời điểm này, nếu không cẩn thận, họ được cho là dễ gây xích mích với người khác cũng như thất thoát tiền nong, tài sản.

Tuy nhiên, nhìn vào đây cũng có thể thấy những giai đoạn khó khăn nhất mà tuổi Thân phải đối mặt cũng sắp trôi qua. Do đó, họ cũng không cần quá lo lắng mà hãy nỗ lực thật tốt trong công việc, nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Do năm Tân Sửu là năm vượng Kim, tuổi Thân có nhiều cơ hội mới về nghề nghiệp, nếu biết nắm bắt cuộc sống lúc nào cũng sung túc, đủ đầy. Hãy tập trung vào các ngành nghề kinh doanh, bán hàng, tuổi Thân sẽ ngày càng khấm khá.

Với những người làm công ăn lương, hãy cải thiện mối quan hệ xã giao xung quanh của bạn, từ sếp cho đến đồng nghiệp hay nhân viên. Đây là 1 bước "tiếp thị" bản thân quan trọng, giúp tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc.

Tuổi Tỵ

Cuối tháng 10 âm lịch này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này đến cuối năm 2021, tuổi Tỵ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng trước khi bước sang năm 2022 tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, đầu năm sau mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Tổi Ngọ

Mặc dù thời gian trước tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều trắc trở, đặc biệt là con đường tài vận có nhiều gian nan, nhưng từ tháng 11 âm trở đi thì mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ. Cụ thể, trước khi kết thúc năm 2021, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Ngọ còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022.

Tuổi Hợi

Năm Tân Sửu, tuổi Hợi có 3 tháng may mắn nhất rơi vào tháng 2, tháng 6 và tháng 11 âm. Trong những khoảng thời gian này, tuổi Hợi dễ gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp họ các cơ hội tốt trong công việc và đạt được thành tựu rực rỡ.

Tháng 11 âm cũng là thời điểm may mắn nhất từ giờ đến hết năm Tân Sửu, do đó tuổi Hợi càng biết nắm bắt và tận dụng bao nhiêu, họ càng có nhiều thành quả bấy nhiêu.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi thường là những người rất kiên cường, trái ngược với ngoại hình bên ngoài có vẻ mỏng manh, yếu đuối của họ. Dù có gặp phải những thách thức lớn thế nào, họ vẫn không bỏ cuộc, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng.

Có khả năng quan sát tốt, tuổi Mùi thường suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Họ cũng là những người rất khoan dung, độ lượng, hào phóng với người khác và có nhiều bạn bè.

Trong năm Tân Sửu 2021, do Mùi và Sửu là 1 trong 6 cặp con giáp xung khắc với nhau nên tuổi Mùi có hạn Thái tuế, ảnh hưởng phần nào đến công việc, sức khỏe cũng như các mối quan hệ của họ.

Tử vi học có nói, trong năm nay tuổi Mùi có 2 tháng hung hạn, ví dụ như là tháng 8, tháng 9. Đây là thời điểm họ cần thận trọng hơn trong công việc, nhất là chuyện đầu tư, làm ăn.

Không nên nôn nóng, đầu tư dàn trải sẽ dễ thất thoát tiền của. Bên cạnh đó, họ cũng cần chú ý kín kẽ hơn trong các mối quan hệ để không bị thiệt thòi.

Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng có những giai đoạn thuận lợi và suôn sẻ của họ, đó là tháng 2, tháng 5 và tháng 11 âm lịch mà họ cần tận dụng thật tốt để không bỏ phí.