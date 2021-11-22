Kiên trì vượt qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này được thần tài chỉ điểm và cơ hội đổi đời những tháng cuối năm cực cao, tài lộc tăng vọt

12 con giáp tử vi 22/11/2021 15:45

3 con giáp dưới đây hãy cố gắng và tiếp tục làm việc. Bởi, chỉ cần bạn cố gắng vượt qua tháng 10 âm lịch này thì bạn sẽ có cơ hội đổi đời. May mắn sẽ mỉm cười với bạn trong những tháng cuối cùng của năm 2021.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2021 này, người tuổi Thân có 3 tháng hung hạn nhất, rơi vào tháng 1, tháng 6 và tháng 10 âm. Vào thời điểm này, nếu không cẩn thận, họ được cho là dễ gây xích mích với người khác cũng như thất thoát tiền nong, tài sản.

Tuy nhiên, nhìn vào đây cũng có thể thấy những giai đoạn khó khăn nhất mà tuổi Thân phải đối mặt cũng sắp trôi qua. Do đó, họ cũng không cần quá lo lắng mà hãy nỗ lực thật tốt trong công việc, nắm bắt những cơ hội đến với mình.

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Do năm Tân Sửu là năm vượng Kim, tuổi Thân có nhiều cơ hội mới về nghề nghiệp, nếu biết nắm bắt cuộc sống lúc nào cũng sung túc, đủ đầy. Hãy tập trung vào các ngành nghề kinh doanh, bán hàng, tuổi Thân sẽ ngày càng khấm khá.

Với những người làm công ăn lương, hãy cải thiện mối quan hệ xã giao xung quanh của bạn, từ sếp cho đến đồng nghiệp hay nhân viên. Đây là 1 bước "tiếp thị" bản thân quan trọng, giúp tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thể không phải là những người nổi bật nhất trong đám đông, nhưng họ lại là những người rất thực tế. Những người khác chỉ nói mà không làm, còn tuổi Hợi ngược lại.

Mặc dù không phải là những người có thói quen chi tiêu hoang phí, nhưng tuổi Hợi cũng là những người rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Điều này giúp họ luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Bên cạnh đó, nó cũng là động lực cho họ làm việc chăm chỉ và kiếm tiền nhiều hơn.

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Năm Tân Sửu 2021 được đánh giá là một năm tương đối ổn định cho những người tuổi Hợi. Chỉ cần họ luôn nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội, sẽ không thiếu tiền tiêu.

Đặc biệt, tử vi học có nói, năm Tân Sửu, tuổi Hợi có 3 tháng may mắn nhất rơi vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10 âm. Trong những khoảng thời gian này, tuổi Hợi dễ gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp họ các cơ hội tốt trong công việc và đạt được thành tựu rực rỡ.

Tháng 10 âm cũng là thời điểm may mắn nhất từ giờ đến hết năm Tân Sửu, do đó tuổi Hợi càng biết nắm bắt và tận dụng bao nhiêu, họ càng có nhiều thành quả bấy nhiêu.

Tuổi Mùi

Có khả năng quan sát tốt, tuổi Mùi thường suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Họ cũng là những người rất khoan dung, độ lượng, hào phóng với người khác và có nhiều bạn bè.

Trong năm Tân Sửu 2021, do Mùi và Sửu là 1 trong 6 cặp con giáp xung khắc với nhau nên tuổi Mùi có hạn Thái tuế, ảnh hưởng phần nào đến công việc, sức khỏe cũng như các mối quan hệ của họ.

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Tử vi học có nói, trong năm nay tuổi Mùi có 3 tháng hung hạn, ví dụ như là tháng 8, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Đây là thời điểm họ cần thận trọng hơn trong công việc, nhất là chuyện đầu tư, làm ăn.

Không nên nôn nóng, đầu tư dàn trải sẽ dễ thất thoát tiền của. Bên cạnh đó, họ cũng cần chú ý kín kẽ hơn trong các mối quan hệ để không bị thiệt thòi.

Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng có những giai đoạn thuận lợi và suôn sẻ của họ, đó là tháng 2, tháng 5 và tháng 10 âm lịch mà họ cần tận dụng thật tốt để không bỏ phí.

Ngoài ra, điều này cũng có nghĩa là tuổi Mùi nên nỗ lực hết sức và kiếm tiền trong tháng 10 âm, thứ nhất, vì sau giai đoạn này, họ sẽ khó mà gặp được những cơ hội tốt tương tự, và thứ hai, vì họ còn có 1 tháng khó khăn trước mắt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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