May mắn đứng đầu bảng xếp hạng được thần Tài gọi tên lần này chính là những người cầm tinh con chuột. Trong 2 tuần tới, hễ bước ra đường là tiền tài ùa vào người, muốn né cũng chẳng được. Theo tử vi 12 con giáp , đây là thời điểm vận đỏ nhất của người tuổi Tý. Bạn sẽ nhận được vô số may mắn. Cuộc sống của bạn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiền tài đủ đầy, tiêu xài thoải mái không sợ hết.

Không những thế, tử vi 12 con giáp còn chỉ ra rõ, tuổi Tý có quý nhân hỗ trợ, nâng đỡ. Nên đừng lo nếu gặp phải bất trắc, xui xẻo thì cũng có người giúp bạn hóa lành. Tuổi Tý hãy tận dụng tốt thời điểm này để tranh thủ làm ăn nhé. Chỉ cần một chút tinh ý và nhanh nhẹn thì mọi thứ sẽ lên như "diều gặp gió".

Những người tuổi Hổ trong 2 tuần tới đây rất có thể sẽ đổi đời chỉ sau một đêm. Đừng bất ngờ quá nếu như bạn đột nhiên giàu lên trông thấy, tiền tài thả ga nhé. Vì người tuổi Dần đang được thần Tài gọi tên đấy mà.

Vì may mắn tự tìm đến bạn, nên cứ việc bình tĩnh, ngồi im chờ đợi, không cần phải lo lắng vì sợ kẻ xấu hãm hại. 2 tuần này, tuổi Dần sẽ luôn có bạn bè xung quanh hỗ trợ hết mình.

Tuổi Dần may mắn có bạn bè hỗ trợ hết mình, nên làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn tiếp theo gọi tên tuổi Mùi. Sinh ra đã thông minh hơn người, lại có tính kiên trì, nhẫn nại, nên nếu bạn đang có mục tiêu cụ thể, hãy cố gắng phấn đấu, chắc chắn bạn sẽ hoàn thành nó với kết quả cao nhất.

Theo tử vi hàng ngày, thời điểm này bạn sẽ được cấp trên công nhận tài năng, không còn gây khó dễ bạn như thời gian trước đây, nhờ đó bạn có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn.

Hai tuần tới, người cầm tinh con dê sẽ gặp nhiều may mắn tột cùng, tài chính được cải thiện khá nhiều. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống bình yên, thế nên hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Đừng vì làm việc qᴜá ꜱứᴄ mà ảnh hưởng đến chặng đường "thăng quan, tiến chức" đang mở rộng trước mắt của mình nhé.

'Thông minh vốn sắn tính trời' nên tuổi Mùi hãy tiếp tục phát huy nhé, may mắn sẽ mỉm cười với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ sẽ nhận được vô số tiền tài trong 2 tuần tới đây. Những dự án mà bạn đã đầu tư trước đó sắp thu được nguồn lợi lớn trong thời điểm này rồi, cứ chờ mà xem.

Hãy sử dụng thật thông minh nguồn tài chính của bản thân để tăng gấp 10 lần số tiền tài đang có nhé. Tuy nhiên cũng đừng làm việc quá sức, hãy chú ý đến sức khỏe vì đây là thời điểm thời tiết dễ làm cho người tuổi Thân mệt mỏi, chán nản.

Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe để đón vận may bất ngờ nhé tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả