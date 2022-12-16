Đúng ngày mai, 17/12, 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, may mắn vượng phát, công danh thành toại, lộc kinh doanh tăng ngùn ngụt, tiền tài đổ về túi, giàu có nhất một phương

Tử vi ngày mới cho thấy Tam Hợp nên công việc của tuổi Thân rất thuận lợi dù đang làm ở bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả những người đang đi học. Bạn trẻ có bài kiểm tra sẽ nhận được kết quả như ý. Người đi làm luôn chủ động tìm kiếm thời cơ để bản thân trở thành một người có ích trong cơ quan.

Theo tử vi hàng ngày, Thổ sinh Kim ở tuổi Thân nên đường tình duyên nảy nở như hoa cỏ mùa xuân. Đây là thời điểm thích hợp để bạn và người ấy cùng nhau làm mới mối quan hệ hiện tại. Bạn là người trọng tình trọng nghĩa nên có khá nhiều bạn bè tốt.

Ngày mai sự nghiệp của Dậu không hề kém cạnh bất kỳ ai. Bạn được Lục Hợp hỗ trợ nên những nỗ lực và trí thông minh sẽ mang lại thành quả xứng đáng, vì thế hãy không ngừng cố gắng để hoàn thành mục tiêu của bản thân.

Thiên Tài phù trợ cho những người làm nghề phụ có cơ hội phát tài trong ngày mai. Bạn cũng có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vận may của mình.

Thật may mắn khi bạn bè vẫn luôn bên cạnh đồng tâm hiệp lực giúp đỡ bạn khi cần. Tình yêu thì bao giờ cũng chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị, chẳng qua do dạo này Dậu hơi bận nên chưa có thời gian khám phá. Các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa.

Ngày mai sự nghiệp của Dậu không hề kém cạnh bất kỳ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Quan mang đến tin vui về đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bằng những kinh nghiệm bản thân đúc kết được nên con giáp này rất ít khi mắc sai lầm, được cấp trên tin tưởng, giao phó cho những trọng trách quan trọng. Cơ hội để phất lên đây rồi, hãy cố gắng nắm bắt nhé.

Người tuổi Tuất được Tam Hợp che chở nên gặp nhiều may mắn trên phương diện tình cảm trong ngày mai. Cát tinh này sẽ giúp bạn hóa giải những mâu thuẫn đang tồn tại giữa 2 người. Dù bạn không biết có vấn đề gì thực sự đang khiến cho 2 người thiếu tin tưởng và xa cách với nhau nhưng ít nhất mối quan hệ đã có sự xoa dịu.

Cát tinh Chính Quan đem lại may mắn cho ví tiền của Tuất. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn kiếm lợi nhuận cao, sáng suốt lựa chọn sẽ mang lại khoản tiền lớn cho bạn. Nhưng đừng chủ quan, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng tin tưởng người lạ.

Cát tinh Chính Quan đem lại may mắn cho ví tiền của Tuất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo